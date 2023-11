La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto a prueba a los conductores con su nuevo examen publicado en su plataforma online. Es importante recordar que las señales de tráfico o las normas de circulación son un pilar importante a la hora de la conducción y en muchas ocasiones se quedan en el olvido, es por ello que la DGT anualmente recuerda que debemos estar actualizados en cuanto a las nuevas normativas y un ejemplo de ello son estos teóricos que va lanzando en su Twitter y que generan gran revuelo. ¿Serías capaz de aprobar a día de hoy un examen de conducir de la DGT?

De acuerdo con los últimos datos que maneja la Dirección General de Tráfico, más del 96% de los conductores suspendería el test de conducir si tuviera que realizarlo ahora. Y es que lo habitual es que nadie vuelva a coger el manual de la autoescuela tras superar el examen de conducir. A todo eso se le une el hecho de que muchas reglas de tráfico aprendidas no se aplican en el día a día, además de que los límites de velocidad son los grades olvidados.

Según un estudio publicado por la Universidad Miguel Hernández de Elche llamado '¿Por qué se incumplen las normas de circulación?', el límite de velocidad es la norma que con más frecuencia se incumple y que más reincidentes tiene. Por el contrario, las normas más respetadas son las relativas al uso del cinturón de seguridad y el límite de alcohol al volante. Las tasas de conductores sancionados por cada norma son bajas, con excepción de aquellos que lo han sido por exceder la velocidad permitida (15,2%), de los cuales más del 90% son conductores reincidentes, es decir, siguen infringiendo la norma a pesar de haber sido sancionados. El consumo de alcohol y otras dogas, el uso del teléfono móvil y la velocidad inadecuada conforman los pilares sustanciales del riesgo vial.

Para evaluar los conocimientos de los conductores, la Revista de la DGT ha publicado en octubre un nuevo examen en su página web. Este tipo de pruebas difieren de los exámenes de conducir tradicionales, ya que son de media 15 preguntas y sin límite de tiempo.

La dinámica de estas pruebas se mantiene tal cual, con tres opciones de respuesta por pregunta (designadas como 'A', 'B' y 'C'); a su vez, en ocasiones, las imágenes que se incluyen son fundamentales para responder.

#TestDGT ¿Cómo se llama la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que se responde al mismo?



A. Distancia de frenado.

B. Distancia de reacción.

C. Distancia de detención. pic.twitter.com/uMjCHCddyT — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 11 de octubre de 2023

Ponte a prueba con el examen de la DGT

A continuación, facilitamos algunas de las 15 preguntas que se han publicado en la Revista de la DGT para los test de octubre 2023:

1. Cuando las indicaciones de un semáforo y una señal de balizamiento se contradicen, prevalece…

A. La señal de balizamiento, por orden de prioridad.

B. El semáforo.

C. La señal más restrictiva.

2. Al abandonar una autovía deberá…

A. Reducir la velocidad de 60 km/h.

B. Continuar por su carril hasta la salida.

C. Circular por el carril de deceleración lo antes posible.

3. El freno de pie, ¿sobre qué ruedas actúa?

A. Sobre las ruedas delanteras.

B. Sobre las cuatro ruedas.

C. Sobre las ruedas motrices.

4. En una autopista con tres carriles para el mismo sentido, normalmente, ¿cuál debe utilizar?

A. Cualquiera de ellos.

B. El central o el derecho, indistintamente.

C. El derecho.

5. Quiere girar a la derecha. ¿Cómo debe avisar a los demás conductores?

A. Con las luces o con el claxon

B. Con el intermitente o con el brazo

C. Con el brazo o con el claxon.

6. La lluvia, ¿afecta al agarre de las ruedas del vehículo a la calzada?

A. No, el agarre es el mismo que cuando la calzada está seca.

B. Sí, se agarran más a la calzada.

C. Sí, se agarran menos.

7. La señal a la izquierda de la fotografía indica que tienen prohibido adelantar…

A. los turismos.

B. los turismos y los camiones de menos de 3.500 kg.

C. los camiones de más de 3.500 kg.

8. Las señales azules, ¿qué indican?

A. Que la autopista se termina.

B. Que la autopista es de peaje.

C. Los carriles para ir a otras carreteras o poblaciones.

9. ¿Qué debe hacer un peatón si, cuando va a cruzar una vía, se encuentra de frente a un agente con el brazo levantado verticalmente?

A. Detenerse.

B. Cruzar. Las señales de los agentes sólo obligan a los conductores de vehículos.

C. Detenerse, excepto si un semáforo le da preferencia de paso, en cuyo caso debe cruzar.

10. De los siguientes, ¿cuál es un síntoma característico de la aparición de la fatiga durante la conducción?

A. Se distingue mejor la información relevante de la irrelevante.

B. La disminución en el número de correcciones de la dirección

C. El incremento de la agudeza visual.

La DGT recuerda que es fundamental el reciclaje de los conocimientos de los conductores que pasaron por la autoescuela y obtuvieron sus permisos hace veinte, treinta o más años... Te recomendamos hacer de vez en cuando estas pruebas aunque seas conductor habitual porque te ayudarán a refrescar conceptos que son muy necesarios en carretera.

SOLUCIONES EXAMEN DGT OCTUBRE 2023

Pregunta 1: Respuesta correcta A; Pregunta 2: Respuesta correcta C; Pregunta 3: Respuesta correcta B; Pregunta 4: Respuesta correcta C; Pregunta 5: Respuesta correcta B; Pregunta 6: Respuesta correcta C: Pregunta 7: Respuesta correcta C; Pregunta 8: Respuesta correcta A; Pregunta 9: Respuesta correcta B; Pregunta 10: Respuesta correcta A