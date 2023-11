Tener la ITV pasada en tiempo y forma es imprescindible para que tu vehículo pueda circular legalmente por la carretera, sin embargo, existe un caso en el que no es imprescindible y no te podrán multar por ello. Aunque no parezca real, la DGT permite a los conductores que no hayan cumplido con la revisión de la ITV si su coche se encuentra así. Si la policía te sanciona, podrás recurrir y te devolverán el dinero.

¿Se puede circular con la ITV caducada? La DGT lo aclara La inspección técnica de vehículos, según su propia web, es un procedimiento para "asegurar que los vehículos en circulación mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos, minimizar el riesgo de accidentes por causas técnicas y contribuir a proteger el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de los gases de escape". Según esta definición, el objetivo primordial para la DGT es garantizar una seguridad máxima en las carreteras. Para ello, el proceso es rutinario y dependiendo de la antigüedad del vehículo, deberás acudir cada cierto tiempo a los talleres de la ITV. ¿Qué es la ITV voluntaria y cuándo deberías pasarla? Como estipula el Real Decreto 920/2017, la frecuencia de inspección para los vehículos funciona de la siguiente manera: Ciclomotores de dos ruedas Hasta 3 años de antigüedad, exento

Más de 3 años de antigüedad, cada 2 años Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros Hasta 4 años de antigüedad, exento

Más de 4 años de antigüedad, cada 2 años Turismos particulares Hasta 4 años de antigüedad, exento

De 4 a 10 años de antigüedad, cada 2 años

Más de 10 años de antigüedad, cada año Vehículos ligeros (Furgonetas, furgones y camiones hasta 3.500 Kg. de MMA) Hasta 2 años de antigüedad, exento

De 2 a 6 años de antigüedad, cada 2 años

De 6 a 10 años de antigüedad, cada año

Más de 10 años de antigüedad, cada 6 meses Vehículos pesados (Camiones y remolques de más de 3.500 Kg. de MMA) Hasta 10 años de antigüedad, cada año

Más de 10 años de antigüedad, cada 6 meses ¿Cuándo no me pondrán una multa si no he pasado la ITV? Si tu vehículo está aparcado y no tiene la ITV en regla, no te podrán poder una multa. Esto es lo que dicen numerosas sentencias judiciales, que avalan este hecho que siempre genera muchas dudas entre los conductores. Por tanto, si la policía te sanciona por esto, podrás recurrir y tendrán que levantarte la penalización. Sin embargo, si un agente te caza circulando con la inspección caducada, sí llevará a cabo el proceso sancionador. @lawtips NO PUEDEN SANCIONARTE APARCADO. ♬ sonido original - Lawtips El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, resolvió en octubre de 2021 que "el ilícito a sancionar está constituido por el hecho de circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica". La cuantía económica será de 200 euros sin pérdida de puntos en el carnet de conducir, ya que la DGT lo considera como falta leve. Otros casos en los que te tocará pasar por caja es cuando no lleves la pegatina de la revisión, que sea la equivocada o tengas tantas pegadas en el parabrisas que dificulten la visión del conductor.