Casi uno de cada diez canarios espera por una cirugía, una consulta médica o una prueba

En Canarias casi uno de cada diez isleños se encuentra esperando por una intervención, una consulta con un especialista o una prueba diagnóstica, según la actualización de las listas de espera de junio de 2023. En total son 204.115 pacientes los que aguardan en alguna de estas tres listas de espera en el Archipiélago, dependiendo de la gravedad y el tipo de asistencia que requiera su patología.

"La situación de las listas de espera es un delito que atenta contra la salud de las personas". Así de contundente se ha mostrado la defensora del paciente, Carmen Flores, que denuncia que hay personas que mueren esperando una intervención y ha pedido que el Gobierno estatal tome cartas el asunto para regular las listas de espera, ya que muy pocas comunidades cumple con el tiempo máximo establecido de acceso a las prestaciones sanitarias. No en vano, la asistencia sanitaria se ha convertido en un largo y tedioso peregrinaje que muchos pacientes

El primer paso de un paciente que tiene un problema de salud suele ser acudir a Atención Primaria. Según los datos proporcionados por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública (Fadsp) a comienzos de verano, los canarios tardan una media de 9 días en conseguir una cita con su médico de cabecera y el Archipiélago es la comunidad en la que es menos probable conseguir una cita en menos 24 horas, en concreto, solo un 6,2% de la población lo logra.

Una vez revisado por el médico de cabecera, si es necesario, el paciente deberá ser derivado a un especialista para que haga una valoración más específica sobre su patología. Esta supone la primera entrada oficial en una lista de espera. Al menos, la que queda recogida en los documentos que publica regularmente la Consejería de Sanidad. Del total de pacientes, el 70% aguarda a ser valorado por un médico especialista, siendo los oftalmólogos, los otorrinolaringólogos, los rehabilitadores y los traumatólogos los más demandados.

Solo el 15,20% de los pacientes consigue ser visto por un especialista antes de 30 días.

Estas cuatro especialidades acumulan el 50,7% de todos los pacientes de esta lista de espera. El tiempo medio de espera por una consulta en Canarias –según los datos de diciembre de 2022– es de 121 días, lo que equivale a cuatro meses. Según la Fadsp, solo el 15,20% de los pacientes consigue ser visto por un especialista antes de 30 días.

El especialista, sin embargo, muchas veces necesita realizar una valoración adicional –a través de pruebas diagnósticas– que permitan establecer las necesidades reales del paciente. En el Archipiélago hay 23.044 pacientes esperando por un TAC, una mamografía, una ecografía o una endoscopia, entre otras pruebas. La media de espera es 75 días, es decir, un mes y medio.

Si el canario necesita una intervención quirúrgica para resolver el problema de salud que aqueja, esperará para entrar a quirófano 152,91 días de media, es decir, otros cinco meses. No obstante, el tiempo que permanezca en vilo dependerá del tipo de patología que tenga y el hospital y la isla donde se vaya a operar.

En un centro como el Hospital Universitario de Canarias (HUC), una cirugía oftalmológica tarda unos 98 días en resolverse (3 meses), mientras que una cirugía que involucre el área de traumatología puede tardar en realizarse hasta 329 días (10 meses). En el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, una cirugía en oftalmología tarda 64 días (2 meses) y una cirugía de traumatología 99 (3 meses y medio). En toda Canarias hay 36.395 personas esperando una intervención quirúrgica: 20.836 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (57%) y 15.559 en la de Las Palmas (42%).

Un paciente del HUC tarda 10 meses en operarse en traumatología; el mismo paciente en el Doctor Negrín tarda solo 3 meses

Dependiendo de los trámites que necesite realizar un paciente, de acuerdo a su patología, el proceso puede acabar resolviéndose un año y medio, según la Defensora, que califica estos datos de "horror". De ahí que Flores abogue porque el Gobierno de España tome las riendas de la situación e intervenga en las listas de espera. "Si las comunidades no se pueden hacer cargo, es necesario que el Estado reaccione; la excusa de la pandemia ya no vale", resalta Flores.

La saturación de la sanidad está conllevando a que desde la Administración se tomen ciertas medidas para reducir listas de espera. "Me han llegado casos de personas mayores a las que no las tratan por su edad", revela Flores, que reflexiona: "¿Acaso estas personas no tienen derechos?". También ha recibido quejas de una nueva "costumbre" que ha adquirido algunas administraciones sanitarias. "Dan citas y luego te llaman unos días antes para retrasarla argumentando que no existen quirófanos disponibles", explica.

En Canarias, según explica, los principales problemas derivan, según la representante de los pacientes, de la privatización de la asistencia sanitaria y la saturación de los servicios de urgencias. "No ponen suficientes recursos en la pública y derivan parte a la privada", resalta haciendo alusión a los conciertos de Sanidad con la Administración. Asimismo, hace hincapié en que muchas personas están acudiendo de motu proprio a la privada "al ver que su vida corría peligro". Una circunstancia que no solo supone un gasto adicional para los pacientes –pues ya pagan la atención pública a través de sus impuestos–, sino que también está derivando en una saturación de estos recursos.