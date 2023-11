Irene Valerón, madre de Elan Fleita, un escolar de 11 años con TEA (Trastorno del Espectro Autista), llegará «hasta donde sea necesario» para que su hijo ejerza su derecho a ir al viaje de fin de curso a Madrid que prepara el CEIP El Tablero para los alumnos de sexto de Primaria, y del que ha sido excluido por el equipo educativo «porque dicen que mi hijo no está capacitado para ir y que no es alumno de sexto curso, sino del Aula Enclave».

Un argumento que la madre de Elan rechaza porque, si bien el niño va al Aula Enclave en el Centro, está integrado con su grupo de referencia de sexto, compañeros con los que ha coincidido desde muy pequeño. «Aunque Elan tiene una adaptación curricular significativa y a lo mejor debería de estar unos cursos más abajo, yo lo único que he pedido desde que era pequeñito es que fuera con su grupo de referencia, para que pudiera crecer con los mismos niños con los que ya había empezado en la guardería».

Una demanda que le concedieron desde que se escolarizó y que permite al niño cursar con su grupo de referencia, ahora en sexto, un número importante de asignaturas, tales como música, plástica, educación física, inglés, emocrea y religión o valores. «El hace todas esas asignaturas con integración dentro del aula ordinaria, acompañado de su auxiliar».

Elan está en el Aula Enclave pero desde pequeño cursa asignaturas con el grupo de referencia

Cuando estaba en cuarto curso, el niño participó sin problemas en una acampada, gracias al talante integrador de la maestra que estaba al frente del grupo de referencia. «Sin embargo, el año pasado, en quinto, no tuvimos esa suerte, porque esa maestra se había ido del colegio y cuando se celebró otra acampada, mi hijo no pudo ir. Entonces pensé que este año no le iba a pasar lo mismo, e incluso les dije que si me avisaban con tiempo, yo podía organizarme para acompañarlo al viaje de fin de curso».

Sin embargo, hace unas semanas Irene Valerón se enteró de que se estaba organizando dicho viaje, del que su hijo ha sido excluido. Pidió una reunión que se celebró el 31 de octubre, con la tutora, la orientadora y la directora del colegio. «Me dijeron que habían valorado a mi hijo y que no ven que Elan tenga una interacción social con el resto de sus iguales y que no creen que sea nada positivo para él acudir al viaje».

«Las cosas tienen que cambiar, no se puede excluir a ningún alumno por una condición», señala Irene Valerón

Ella les respondió que era una equivocación y como ejemplo les comentó que en septiembre habían ido a Disneyland París y que, pese a las colas y las aglomeraciones de gente, el niño disfrutó perfectamente del viaje y sin contratiempos. «Que no me digan que el ritmo de un viaje como el que preparan a Madrid no está hecho para mi hijo cuando yo, que soy su madre, sé que sí, es más, si yo supiera de verdad que a mi hijo esto le agobiaría, sería la primera que no querría que fuera».

Finalmente, esta madre se ofreció a acompañar a su hijo al viaje de fin de curso, pagando ella todos sus gastos, pero la respuesta ha seguido siendo negativa. «Lo que más me enfada es que tanto la orientadora como la tutora han empezado este año, sólo conocen a mi hijo desde finales de septiembre y no le están dando la oportunidad de que tenga esa experiencia para el resto de su vida».

Ante la negativa del centro, Irene Valerón se reunirá el próximo miércoles, 15 de noviembre, con el inspector de zona, para luchar por el derecho de su hijo a ir a dicho viaje. «Iré hasta donde haga falta para que esto no vuelva a pasarle a ninguna mamá. Las cosas tienen que cambiar, no se puede excluir a ningún alumno por una condición».