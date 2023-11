El vehículo eléctrico acelera en Canarias, pero aún está muy lejos de la meta

El acelerón del taxi sorprende. No se escucha ningún ruido, ni hay cambios de marcha. Solo se siente el rodamiento del vehículo sobre la carretera. Ricardo Almeida dice que fue el segundo profesional del sector en comprarse un vehículo eléctrico en Las Palmas de Gran Canaria, hace poco más de cinco años. "Como me dice mi mujer cuando le preguntan: a mi marido le ha cambiado hasta el carácter", expresa, riendo, para resumir que dar el paso no solo ha mejorado la conducción durante las horas que debe pasar sentado frente al volante, también asegura que ha ganado "en salud" y ha reducido gastos.

"El que tiene que estar sentado en un taxi once o doce horas diarios con un diesel, pisando y soltando embrague… es una conducción agresiva; con uno eléctrico es totalmente diferente, es más suave, es solo acelerar y frenar, toda la potencia te la da al momento, es como cuando le das al interruptor de la luz en tu casa, que se enciende automáticamente", explica Almeida. En su sector fue uno los pioneros, le costó unos 26.000 euros, rebajado por la ayuda pública de ese momento en 5.000 euros. Pero asegura que ya hay unos 90 compañeros que también se han sumado. "Cada día más compañeros se animan a ponerlo", asegura.

Además, Almeida también ensalza el escaso mantenimiento que necesita el vehículo. "No tiene agua, no tiene aceite... ¿qué le voy a mirar?", pregunta. Y en el aspecto económico, "como máximo, me puedo gastar 100 euros al mes; con el anterior, le echaba cada mes 300 euros de gasoil hace cinco años, que hoy serían 360 euros".

La patronal Faconauto desvela que hasta octubre de este año se han matriculado 2.041 turismos y todoterrenos eléctricos, un 4,62% de las ventas en las Islas, una cifra que muestra un leve incremento respecto a años anteriores porque se parte de cifras muy bajas. "El incremento es relativamente pequeño", añade Manuel Sánchez, presidente de Faconauto en Canarias, que vaticina un dato porcentual que rondará el 5% a final de año, de forma similar a 2022. "En un buen escenario, puede subir medio punto porque en los meses de noviembre y diciembre hay un pequeño empujón".

Gran Canaria, líder en el Archipiélago

En este sentido, Sánchez indica que las Islas están en la cabeza en España sobre todo por Gran Canaria, que lidera con más del 50% del parque móvil electrificado del Archipiélago. "Para que en las Islas aumentara más, la aportación de Tenerife tendría que ser bastante mayor". Pero Canarias aún está muy alejada del reto que se fijó: descarbonizar progresivamente el parque móvil hasta que en 2040 sea totalmente eléctrico, un objetivo que en estos momentos parece utópico.

Precisamente, el transporte, especialmente el terrestre, es el sector más contaminante junto con las centrales térmicas de generación eléctrica. Según el Instituto Canario de Estadística, las Islas tienen una densidad superior a los 800 vehículos por cada 1.000 habitantes, siendo además la autonomía con el mayor parque de gasolina respecto al total de toda España. Y sigue creciendo.

Sin embargo, la percepción optimista -de que ya no es tan inusual ver vehículos eléctricos circulando por las vías canarias- la comparte Carmelo Santana, delegado en Las Palmas de la Asociación del Vehículo Eléctrico. "Somos la segunda delegación con más socios, después de Madrid", indica. Santana recuerda que también dio el paso, hace unos seis años y destaca, entre sus ventajas, el ahorro en el combustible que antes le suponía unos 150 euros mensuales.

"La forma de conducir es mucho más cómoda. Se lleva solo, no tiene cambios. Es mucho más eficiente. Responde antes, tiene más potencia que el coche de gasolina y, por ello, es mucho más seguro en un adelantamiento. Además, tiene mucha más información y es más tecnológico. Tiene todas las ayudas de seguridad o de control. Y no se cala", enumera Santana.

Quienes ensalzan las ventajas del vehículo eléctrico también consideran que aún se adolece de desconocimiento o falta de hábito. Cuando Ricardo Almeida comenzó a circular con su taxi eléctrico, recuerda que los clientes "se subían mosqueados". Trae a colación una anécdota, en un servicio a una mujer que iba hacia Schamann, en la capital grancanaria. "Yo veía que ella miraba adelante. Cuando llegamos a la calle Zaragoza me dice: mire, le voy a hacer una pregunta ¿por qué para el coche cada vez que hay un semáforo?. Le respondí que no apago el coche, que es eléctrico. "Como no se escucha nada, pensaba que paraba el motor", me decía", cuenta.

El obstáculo de la burocracia

La diferencia de precios que existen entre los vehículos eléctricos y los de combustión es una de las principales razones que explican las elecciones de la ciudadanía, sin embargo, en los últimos años, cada vez son más parejos. "Sigue habiendo diferencias porque los eléctricos vienen con un equipamiento superior, pero en igualdad de equipamiento ya están casi a la par", matiza Sánchez. En este sentido, asegura que en los concesionarios ya apuestan de forma decidida y "hacen numerosas promociones para que el cliente vea un producto atractivo".

Además, el vehículo eléctrico cuenta con una subvención que abarata la adquisición: el Plan Moves III, dotado con 7.500 euros. Pero el gran problema es la tardanza en recibirla, en ocasiones periodos superiores a dos años y la falta de transparencia al respecto. "Nos llaman muchos clientes para pedir explicaciones porque pasan dos años y no han cobrado la subvención. No es lo mismo comprar un coche de 30.000 euros con 7.000 de descuento que recibirlos dos años después. Tampoco sabemos el estado de los fondos, no sabemos cuanto se adeuda y hay que agilizar esto para acelerar el mercado".

Otro de los aspectos que frenan al vehículo eléctrico es cómo recargarlo. No todas las viviendas pueden contar con puntos donde enchufarlo y se hacen necesarios espacios públicos habilitados para ello. En esta línea, el Cabildo de Gran Canaria ha instalado, al menos uno en todos los municipios, con un total de 46, desde que secolocara el primero en 2017. "En los últimos cinco años ha habido una expansión bastante grande", pondera Raúl García Brink, consejero de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, algo que también achaca a la celebración de la feria Movelec.

"En una isla como Gran Canaria el futuro del transporte pasa por la electrificación y la bateria", reivindica Brink. Para ello, desde las instituciones, el consejero considera que, además de agilizar la burocracia, se debe dar ejemplo con unas flotas públicas descarbonizadas y ofrecer a todos los usuarios puntos de recarga con métodos innovadores, facilitando zonas rápidas o ultrarrápidas en puntos estratégicos.