José Juan Pérez: «Ojalá superemos las 4.000 personas en la Gran Gala de Pequeño Valiente»

La Gran Gala Pequeño Valiente se celebra el próximo 24 de noviembre, ¿cuáles son las novedades de este año?

Este año hay organizada una emisión en directo a nivel nacional. Lo que hemos hecho es «liar una manta a la cabeza», buscar empresas que nos apoyen, público y privadas para poder hacer la gala lo mejor posible. La gala es una gala prácticamente como la de los 40 principales. Para buscar un artista cuesta, pero bueno tenemos un buen plantel. Creemos que va a ser una gala para reírte, bailar... Queremos que la gente venga cómoda en cuanto a vestuario: zapatillas, vaqueros... Eso es una gala de esperanza, una gala para reírte, para pasarlo bien. Este año tenemos a humoristas y creemos que va a ser un pelotazo.

El año pasado asistieron 4.000 personas, ¿cuál es el objetivo este año?

Ojalá pudiéramos llegar a superar a las cifras del año pasado... El máximo aforo del Gran Canaria Arena se consigue si se abren las cortinas de arriba. En ese momento, el espacio puede albergar 7.000 personas. Esperamos llegar a las cifras del año pasado, igualarlo, o incluso superarlo. De momento vamos bien en la venta. Estamos vendiendo unas ciento y pico entradas todos los días, y todavía queda tiempo. Lo que queremos es que venga la mayor afluencia de gente posible. Incluso el mismo día del concierto la entrada se puede comprar en las taquillas.

Una de las formas de contribuir este año será con el envío de SMS...

Habrán 10 líneas de teléfono gracias a Orange, porque este año la gala es en directo a nivel nacional. Se retransmiten en La 2 y en el canal 24 horas. Aparte las redes sociales, yo no sé por qué, pero han sido una expansión a nivel mundial. Te puedo decir que tenemos alguna publicación que tiene unos siete mil me gusta y 400 o 500 comentarios. Te pones a mirar y la gente es de Chile, Alemania, Miami... Te pones a investigar un poco y a mirar quiénes son los que te están siguiendo en las redes sociales y la verdad que tenemos una buena acogida. Creo que la gente nos sigue porque no paramos de hacer cosas.

¿De dónde cree que viene este crecimiento en sus redes sociales?

Di una charla en Barcelona. Me preguntaban lo mismo. Entendiendo que se trata de una ONG fundada hace 18 años, yo respondo: ¿Cómo lo conseguimos? Con trabajo y más trabajo. Además de rodearte de un equipo de calidad, ese es el secreto. Tienes que estar todo el día buscando recursos para mejorar la vida de los niños y las familias, todo el día imaginando... y lo que ya tienes, perfeccionándolo.

¿Cuánto tiempo llevan con la producción del evento de este año?

Exactamente un año. Termina una Gran Gala y nos metemos en la producción de la siguiente. Además, se nos junta con la carrera solidaria que organizamos el día 26 del mismo mes, la ‘Rainbow Family’. Para eso, este año hemos hecho un paquete de familia: vienes a la gala, descansas el sábado, y el domingo puedes asistir a la carrera detrás del Alfredo Kraus para correr. El equipo está a full.

¿Cuántas personas conforman el equipo?

El equipo en todo el Archipiélago lo conforman 30 personas. Aquí somos 16. También contamos con equipos en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

¿Cuáles son los retos de producción de este año?

Los desafíos han sido buscar artistas. Después de la pandemia había un montón de cantantes que querían hacer bolos. Ellos vienen de forma solidaria, lo único que pagamos son los gastos del viaje, la comida y el alojamiento. Pero este año siento como que el mundo se ha abierto a los conciertos. Este año traemos un buen número de artistas en el cartel y creemos que van a participar todos ellos.

¿Cómo puede ayudar la gente este año, además de comprando la entrada?

Ahora que tenemos el recurso de las líneas de teléfono, se podrán hacer donaciones en directo a famosos que estarán al otro lado del teléfono. También se va a difundir un número, para los que están viendo la gala puedan donar por teléfono o incluso mediante un bizum. Los nombres de los famosos es algo que se queda como sorpresa. No puedo decirlo aún, pero es gente con relevancia en el mundo del periodismo, de la prensa rosa y en el de la música. Todos ellos van a estar contestando a las líneas telefónicas.

¿Han implementado algún otro recurso para interactuar con el público además de este?

Va a haber rifas dentro del recinto del concierto. Estamos esperando a cerrar empresas que nos den algo para poder rifar y que sea de peso. Va a dar tiempo a todo en dos horas y media. La gala no puede durar mucho, tienes que quedarte con buen sabor de boca.

El año pasado protestaron en el evento por la paralización de la obra de la torre del Hospital Universitario Materno Infantil, ¿recordarán este año la importancia de que se finalice ese proyecto?

Yo me he reunido con consejeros, incluso estuve reunido con la consejera. Ya llevan creo que seis meses desde que empezó la construcción en el mes de marzo. Son casi todo fondos europeos, un 75% creo. La obra se estimó que se completara en tres años, y por el momento, van en plazo. Nosotros haremos ruido cuando falten seis meses y veamos que la obra no está terminada. Pero está en el BOE, y se refleja el aumento del presupuesto en el materno con un salto de cuarenta y pico millones de euros. Entonces estamos ahí, estamos expectantes. Y ojo avisor, si eso se retrasa, pues ya entraremos.

¿Mandaría algún mensaje para incentivar a que la gente acuda al evento?

Pues que se lo van a pasar bien, va a ser un día de alegría, una tarde noche de alegría, de esperanza. Van a estar los niños de Pequeño Valiente y adolescentes haciendo un pequeño espectáculo y ahí vamos a lanzar el nuevo himno de Pequeño Valiente, que lo hizo con Roberto Herrera y Falero, el cantante que estuvo en La Voz Kids. Esperamos que vayan porque se lo van a pasar bien, va a ser un buen espectáculo, y aparte va a ser solidario. Cada céntimo que vaya a ir va a ser destinado a investigación para un hospital de Madrid, y este año queremos también seguir gran proyecto de un señor que falleció y nos donó una finca en Telde. Vamos a hacer el gran albergue en Teldes para niños, no solo con cáncer, sino enfermedades raras y con discapacidad. Un espacio para familias enteras. Esperemos que todos salgan bien, que nos den los permisos y que consigamos esos fondos, que calculo serán cuatro o cinco años de lucha, pero este es nuestro proyecto más grande para que esos niños tengan un espacio natural. Si hay un fallecimiento los padres pueden ir a un sitio que los atiendan psicólogos en un espacio natural, con tranquilidad y vistas al mar. Es un sitio maravilloso y queremos que ese nuestro nuevo proyecto salga adelante.

¿Cuentan con otros espacios para atender a familias?

Tenemos también la Casa Hogar en Tenerife. Estamos luchando por mantener esta Casa Hogar para los familiares, sin descuidar todos los servicios que tenemos de fisioterapia, logopedia, trabajos sociales, que rodean a un niño, porque a un niño lo tiene que rodear un equipo para que ese niño salga lo mejor posible. Y lo dice un padre que se pasó su juventud en centros de discapacidad, en logopedias y sé lo bueno y lo malo. Entonces lo que queríamos es darle el tiempo suficiente al niño para que valga lo que estás haciendo.