Pablo Motos recibió este lunes a Josep Pedrerol en El Hormiguero. Durante poco menos de media hora, el presentador y el periodista deportivo mantuvieron una descendida conversación en el espacio de Antena 3 que giró, en gran parte, en torno al fútbol, como no podía ser de otra manera. Durante la entrevista, el presentador de 'El Chiringuito de Jugones' – que cumple 10 años- dejó claro que era del FB Barcelona, su predilección por Jude Bellingham y desveló el origen de su popular expresión ‘Tiki-taka’. Pero la conversación tocó su punto más serio cuando Motos le pregunto a Pedrerol su opinión sobre la amnistía y el pacto con Puigdemont, que le ha permitido a Pedro Sánchez conseguir los apoyos necesarios para que su investidura sea una realidad este miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados.

Un día después de que la movilización convocada por el PP abarrotara el centro de Madrid, el presentador admitió que no se quería creer lo que "está a punto de pasar". “Me acuerdo que el 1-0, con aquel referéndum que se montó en Cataluña, lo pasé mal discutiendo con la familia sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso. Dividió la sociedad en dos, en los independistas y los que no lo eran. No quiero volver a pasar por lo mismo, y ahora se ha trasladado a toda España”.

También compartió con los espectadores que no puede creer que “alguien mercadee por siete votos". “No estoy criticando a nadie. La política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo, es qué te doy a cambio de qué. Perdonar una deuda de 15.000 euros a Cataluña, pero…¿Cuándo van a arreglar el tren en Extremadura?”.

Por otro lado, expresó que no quiere que la gente piense que los catalanes son insolidarios con el resto. “Hay un grupo de independentistas que quieren que los catalanes seamos insolidarios. Me duele lo que está pasando, no sé hacia donde vamos a legar”, añadía.

“¡Que nos perdonen a todos la deuda!”, aseguraba. Pero apuntaba que hay que pensar más en la gente que tenemos alrededor. “La política es para ayudar a la gente y no perjudicarla. Por eso creo que los políticos tienen que analizar lo que está pasando. Pedro Sánchez, si me estás viendo, tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles”.