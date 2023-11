La Policía Nacional alerta sobre el aumento de una estafa que ha afectado a numerosas personas en todo el territorio español. Este método fraudulento sigue un esquema similar a otras estafas conocidas, tales como el mensaje "Hola papá, este es mi nuevo número" o el falso aviso de un paquete para recoger. Sin embargo, en esta ocasión, los estafadores utilizan un anzuelo diferente al informar a la víctima que su tarjeta ha sido deshabilitada.

Los estafadores inician su estrategia enviando un mensaje de texto a la víctima, indicando que su tarjeta ha sido desactivada debido a recientes cambios de seguridad. El mensaje insta a la víctima a hacer clic en un enlace para reactivar la tarjeta. La artimaña radica en que los estafadores a menudo se hacen pasar por el banco de la víctima, incluyendo el nombre de la entidad en el enlace para que resulte más convincente.

Una vez que la víctima sigue el enlace, se le solicitan sus datos personales, los cuales, en manos de los estafadores, pueden ser utilizados de manera perjudicial y fraudulenta. Por lo tanto, si has caído en esta trampa y has proporcionado tus datos, es crucial que te pongas en contacto de inmediato con tu entidad bancaria. Debes informarles sobre lo sucedido y tomar medidas para protegerte, como cancelar posibles transacciones no autorizadas, bloquear el acceso a tu cuenta y tarjetas, y actualizar tus datos de acceso a la banca en línea. La prudencia y la acción rápida son esenciales para prevenir problemas financieros mayores y salvaguardar tus activos.