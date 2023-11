Dejar la llave puesta en la cerradura de nuestra puerta por la noche es algo que la gran mayoría suele hacer cada noche antes de irse a dormir. Se tiene la costumbre de pensar que si hacemos esto nuestra seguridad y hogar será infranqueable y gozaremos de un lugar más seguro. Pero debemos desvelar que esto es un error, ya que el peligro de hacer esta acción puede desencadenar grandes catástrofes.

No hay lugar más cómodo y seguro que las paredes de tu propio hogar. Muchos ciudadanos tienen miedo de abandonar su residencia habitual en época de en vacaciones o incluso para trabajar. El hecho de que no haya ningún protector en el interior de su casa atemoriza ante el riesgo de robo u okupación.

Este es el peligro de dejar la llave puesta

Debemos tener clara una cosa: dejar la llave puesta no implica más seguridad. Y así lo afirman expertos en cerraduras. Y es que existen modelos de cerradura en las que la entrada de llave exterior y la interior no están conectadas, por lo tanto, dejar la llave puesta no implica que consigamos un bloqueo que impida que la manipulen y puedan abrir. Incluso hay casos en que las cerraduras son más fáciles de abrir para el ladrón con las llaves puestas por dentro.

En los modelos que ambas partes sí tienen relación y efectivamente se “bloquea” la parte exterior, no conlleva que sea más seguro, al contrario.

Asimismo, las cerraduras más modernas ya contienen mecanismos que protegen el interior del hogar de este tipo de forzamientos, aunque hay que tener en cuenta que los delincuentes desarrollar nuevas técnicas de robo, como el uso de imanes o la técnica del "bumping", que consiste en tener una llave especial, que ha sido modificada para poder abrir la gran mayoría de cerraduras, ya que al ser golpeada con un martillo hace bailar los pistones del cilindro.

Por lo tanto, muchas personas deben volver a pensar si realmente son eficaces algunas prácticas tradicionales de seguridad en el hogar para poder apostar por unas técnicas mucho más eficientes y modernas que realmente sí protejan tu casa. Además, no viene de más consultar algún experto en la materia que analice el estado de tu vivienda para conocer el riesgo real de robo u okupación y en el caso de que sea necesario siempre podemos cambiar nuestra puerta por una de mayor blindaje.