"Recorreremos las calles de la ciudad como dice nuestro lema: gritando se acabó, por todas las que ya no están y también por las que están aquí y por las que peligran", anuncia Nereida Vizuete, una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria. La manifestación de Las Palmas de Gran Canaria por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, partirá desde la plaza de Santa Ana a las 12.00 horas con destino al parque San Telmo, donde se dará lectura al manifiesto.

El lema de este año recupera la frase reivindicativa de las jugadoras de la selección femenina de fútbol tras la agresión sexual de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega del trofeo de campeonas del mundo, que también bebe de la canción de María Jiménez. "Estamos aquí para llamar a la gente a seguir manteniendo la lucha. El tiempo del silencio se acabó. Nosotras, el movimiento feminista, tiene que convocar en las calles para dar respuesta a la lucha contra la violencia contra las mujeres", expone Nayra Marrero, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria

Este año, en Canarias han sido asesinadas cinco mujeres por violencia machista, lo que supone un total de 106 desde que se iniciara el cómputo oficial tras la entrada en vigor de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma Canaria. En España ha sido un año especialmente trágico, con un total de 52 víctimas mortales, especialmente durante un verano negro. Con la confirmación de este caso por el Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asciende a 1.237 desde hace 20 años.

"Seguimos siendo asesinadas, seguimos siendo violentadas", manifiesta Marrero, quien añade que "Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor número de feminicidios". Si bien, considera que también se ha producido un aumento de las denuncias porque "aumenta la conciencia de la violencia contra las mujeres" y, por ello, reivindica como algo vital "no soltar el pulso ni la mano de las víctimas".

En este sentido, Vizuete hace un llamamiento: "Necesitamos a todo el mundo en la calle"; explica que "el grito de se acabó al que nos estamos sumando no es aleatorio, se acabó porque no estamos dispuestas a aceptar la violencia machista y en la medida que no estamos dispuestas lo denunciamos".

Presupuestos

Como ya criticara la semana pasada, la Red Feminista de Gran Canaria volvió a mostrar su preocupación por el recorte en el presupuesto destinado a Igualdad, de unos 450.000 euros en los Fondos de Emergencia Social destinados a mujeres víctimas de violencia de género. "Es brutal, es casi la mitad de los fondos solo en ayudas directas, no hablamos ya de recortar en charlas, jornadas, talleres, estudios... es en todo lo que es ayudar a que no se produzcan estas violencias", abunda Vizuete.

Por ello, critica lo que considera la hipocresía de guardar minutos de silencio por las víctimas de violencia machista a la misma vez que reducen los fondos para luchar contra ella. "Tenemos que trabajar para que no ocurra y para que quienes lo sufran, tengan soluciones. Y esto requiere de voluntad política, de recursos y de presupuesto. No nos valen las excusas de decir que se va a atender a todo el mundo. Se va a atender en la medida que haya recursos y para eso hay que tenerlos", exige Vizuete.

Además, en este punto recuerda que aun con los recursos con los que se contaba la legislatura pasada, seguían siendo "insuficientes" porque en materia de violencia machista, los fondos siempre se quedan cortos. "Vemos como aumentan las denuncias precisamente porque la gente está más sensibilizada. Esa sensibilización no ha caído del cielo, ha caído del trabajo del movimiento feminista, de esas mujeres y hombres que están en las calles, hablando de feminismo, concienciando y dándole nombre a las diferentes violencias. Para que eso siga sucediendo tiene que haber recursos", proclama Vizuete.

Directora del ICI

La Red Feminista de Gran Canaria también ha criticado a Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), a la que acusa de no demostrar "excesivo conocimiento" sobre la materia. "Cuando hemos visto algunas declaraciones suyas, como las jornadas de Arquitectura en la que no participaban mujeres y veíamos que claramente le falta perspectiva de género, y ahora con los recortes, pues entendemos que tampoco tiene ese empuje que siempre hace falta para luchar por los derechos de las mujeres", lamenta Vizuete.

"Para traducir esos derechos y trabajar las necesidades reales hace falta gente que tenga ganas. (...) Y para eso hay que tener conocimiento, perspectiva de género y apostar por ello. De momento no lo vemos", reitera.

En este punto, la Red indica que seguirá vigilante de las acciones que se acometan, "lo que se va a hacer y cómo se traduce en recursos y servicios". Y, hasta el momento, perciben que "hacen falta planes, proyectos, personal, hace falta reducir la burocracia, que las ayudas directas lleguen, hace falta que los colectivos sociales tengan los recursos accesibles y no tengan que hacer una yincana para conseguir dar servicios estables y duraderos. Para eso hace falta voluntad política y ese es el trabajo de la política".

En cualquier caso, exhibe que el movimiento feminista seguirá trabajando: "Las mujeres nos vamos a seguir dando la mano para seguir atendiendo a las mujeres víctimas de violencia porque no vamos a dejar a nadie atrás".