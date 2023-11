¿Qué se puede lograr con el Forum de Ciudades Corresponsables?

Un encuentro de este tipo puede ser un impulsor de políticas públicas como de acciones hechas desde la ciudadanía y los colectivos. Favorece el intercambio de ideas, de experiencias hechas en diferentes territorios, pone en relación y en comunicación diferentes maneras de trabajar. Cuando vas a un sitio y enseñas el trabajo que haces con compañeras que comparten los suyos, al final es un vaso comunicante de experiencias que puede fomentar acciones.

¿Cómo empezó su inquietud por el urbanismo feminista y de cuidados?

Nuestra cooperativa empezó a trabajar en 2005. Venimos de diferentes ámbitos de conocimiento: desde la sociología a la arquitectura. Todas somos urbanistas y el origen es esa preocupación por la desigualdad de género, cómo se concreta y materializa en el uso de los espacios. Cuando hablamos, por ejemplo, de percepción de seguridad, sabemos que es diferente entre hombres y mujeres. Tener espacios que son visibles, por los que pasa gente, donde hay buena información y donde existen relaciones comunitarias mejora nuestra percepción de seguridad. Se trata de poner en relación los aspectos físicos y los funcionales con los usos y las desigualdades que existen, con el objetivo de transformar la realidad y mejorarla. Partimos de que venimos de una sociedad y un mundo en el que existen desigualdades de género y que el espacio es el escenario de las desigualdades, pero además también reproduce muchas veces las desigualdades porque no se ha hecho un cambio de mentalidad, de cómo tienen que ser esos espacios.

¿Ya existía recorrido en el urbanismo con perspectiva de género?

Cuando empezamos ya había referentes. En el estado español los primeros trabajos son de la década de 1990. Del ámbito académico, por ejemplo, Anna Bofill; Inés Sánchez de Maradiaga; Carme Miralles-Guash, en el ámbito de la movilidad; Teresa del Valle, en el ámbito de la antropología. Pero también desde el activismo, como el colectivo de mujeres urbanistas en Madrid, que en la década de 1990 hizo mucho trabajo de pedagogía para difundir qué era esto del urbanismo con perspectiva de género, con artículos en un blog que explicaban por qué mujeres y hombres usamos el espacio de manera diferente. Y también haciendo algunas reivindicaciones que, si lo pensamos ahora, eran cuestiones muy lógicas que durante esos años no cambiaron. Por ejemplo, el colectivo de mujeres urbanistas en Madrid consiguió que en los autobuses municipales se pudiese subir un carrito o cochecito de bebé, porque hasta mediados de 1990 era algo que estaba prohibido. Si lo pensamos ahora nos choca. Bueno, pues todas estas cosas que damos por naturalizadas, como si hubieran existido siempre, al final son fruto de acciones. Y dentro de la genealogía, para nosotras siempre es importante reconocer a Zaida Muxi, que fue de las fundadoras del Colectiu Punt 6 y una de las pioneras en Cataluña en hablar de urbanismo con perspectiva de género.

Este sábado es 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo afecta la configuración de los entornos urbanos en la violencia machista?

En cómo varía nuestra percepción de seguridad. Al final, todo el mundo, pero especialmente las mujeres, pensamos cuál es el itinerario, cuál es el recorrido que vamos a hacer en el camino de vuelta a casa. Lo piensas en relación a los criterios urbanísticos que tienes totalmente interiorizados. Son un montón de cuestiones vinculadas con el urbanismo y las personas y, de forma inconsciente o consciente, elegimos nuestro recorrido en torno a ellas. Cuando pensamos los espacios desde la perspectiva de la percepción de la seguridad, desde la experiencia cotidiana, podemos hacer mejoras para que los espacios sean más utilizados y nos sintamos más seguras. Y que ninguna persona, ninguna mujer, deje de salir a la calle o transitar por determinados espacios.

¿La iluminación es uno de los aspectos más a tener en cuenta?

Es importante recalcar que no se trata solo de iluminar las calles durante la noche como si fueran las doce del mediodía, sino que sea continua y homogénea. Es suficiente con una luz tenue, pero que puedas tener claro todo el recorrido. Que una calle principal esté igual de iluminada que una secundaria para que no se generen claroscuros para que no haya mayor percepción de inseguridad. Pero también otros aspectos, como por ejemplo la señalización. Muchas veces vas por un recorrido y de repente hay una calle que está cortada, no lo sabes y eso te genera percepción de inseguridad al no saber si tiene salida. O el mantenimiento y la limpieza de los espacios. En ocasiones, transitas por sitios mal cuidados y eso genera cierta sensación de inseguridad. Que en los recorridos que haya gente diversa haciendo diferentes usos, sin duda, es una de las cosas que mayor percepción de seguridad nos da. Sabemos que si hay alguien y nos pasa algo, podemos pedir ayuda. Son un montón de criterios que nosotras hemos trabajado a partir de los seis principios de seguridad de la ciudad de Montreal y que se han concretado en seis realidades urbanas, que son: espacios que sean vitales; que estén señalizados; que exista una vigilancia informal; que sean visibles; que estén bien equipados y que sean entornos comunitarios.

¿Y la presencia policial?

El tema de la policía es un asunto controvertido. En los espacios donde existe una presencia policial desmesurada o muy continua, justamente hace que esos espacios sean estigmatizados y que la gente tenga una mayor percepción de inseguridad. Nosotras trabajamos la seguridad desde la perspectiva del urbanismo y de las redes comunitarias, no desde los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Ese cambio de percepción de los entornos urbanos, ¿implica rehacer las ciudades?

Nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestros barrios tienen muchas carencias, eso está claro. Nosotras trabajamos desde una perspectiva de ecofeminismo, de que no se trata de hacer tabula rasa y tirarlo todo de nuevo. No hablamos de estándares urbanísticos, sino de criterios, porque nos permiten adaptarnos al contexto. Hay que hacer territorios accesibles, pero no podemos hacer todas las calles accesibles porque es imposible. Vamos a pensar qué tenemos que priorizar en relación a los recorridos cotidianos, a los itinerarios. Se trata de priorizar según las necesidades y gestionar mejor los recursos existentes, porque a veces el urbanismo no se trata solo de la piedra. ¿Hay qué poner baños públicos en todos los barrios? En algunos sitios habrá que poner baños públicos y en otros sitios, habrá que señalizar que hay un equipamiento, como una biblioteca o un centro cívico que ya tiene un baño público, pero que tiene que estar señalizado en la puerta que eso es un baño público y que está abierto de tal a tal hora. O hacer un convenio con bares y restaurantes que hacen un uso privativo del espacio público para que sean de uso público y hagan una devolución a la comunidad y a la sociedad.

¿Cómo valoras los entornos urbanos en Las Palmas de Gran Canaria?

Conozco muy poco para poder emitir un juicio. Pero han salido algunas cosas en el taller, donde hemos estado hablando de territorios cuidadores, como por ejemplo, que los servicios, equipamientos y los espacios públicos no están distribuidos homogéneamente por todo el territorio. Esto genera desigualdad entre diferentes barrios. Se ha hablado también de cómo se han hecho mejoras puntuales y no se han mejoras integrales. Y, también, de los itinerarios para poder llegar a los sitios. Al final no es solamente tener un centro de salud o un colegio, sino asegurar que todo el mundo pueda llegar en un itinerario seguro, accesible, que tenga bancos, que esté bien equipado, etc.

El colectivo Punt 6 ha desarrollado numerosos proyectos en el estado español y también al otro lado del charco, ¿podría poner algún ejemplo?

Hemos desarrollado muchas marchas exploratorias, que es una metodología propia del urbanismo feminista que empezaron a hacer las compañeras feministas canadienses y, luego, las latinoamericanas. Nosotras empezamos a hacerlo en Cataluña. Es una metodología en el que un grupo de mujeres camina por su barrio y comparte cuáles son las cosas que les generan percepción de seguridad y las que les generan percepción de inseguridad. Solamente entre 2017 y 2023, en Cataluña hemos hecho más de 110 de estas marchas exploratorias. Es una metodología que nos gusta mucho aborda las violencias machistas y la percepción de seguridad, pero no desde una perspectiva revictimizadora, sino en común. Si a alguna de nosotras determinados espacios nos generan percepción de inseguridad, los ponemos en común con las cualidades que nos dan sensación de seguridad. Si en esta calle, esta farola o este tipo de contenedor o este tipo de vegetación o este tipo de diseño del espacio me genera percepción de seguridad, se puede replicar en la calle de al lado. No es como poner ejemplos de Copenhague, Ámsterdam o Berlín, sino en un mismo contexto, ver cuáles son las cosas positivas y negativas. Eso nos permite elaborar diagnósticos y la construcción de narrativas que no sean desde el miedo, sino que queremos calles que sean seguras para todas, donde podamos caminar por cualquier sitio a cualquier hora del día. Y para eso necesitamos cambiar estas cosas.

¿Cuál es el papel de las instituciones?

Tener el compromiso de cambiar las cosas que hay que mejorar. La ciudadanía, las comunidades o los colectivos feministas ya hacen un montón de trabajo y tiene que haber un compromiso de hacer una devolución técnica desde la parte política sobre las cosas que se han propuesto, que haya una implicación de cambio real.

¿Cómo se fomentan los cuidados en las ciudades?

Pensando cuáles son las infraestructuras de cuidados que necesitamos. Entendemos equipamientos o espacios públicos como soportes físicos de los cuidados, pero también los elementos como los baños, las fuentes, la vegetación, las zonas infantiles, las mesas, asientos o los bancos. Los bancos no son solamente un elemento de socialización y de relación para que las personas del barrio puedan vincularse y tejer redes de apoyo. Son un elemento básico de movilidad. Las personas mayores, las personas enfermas o con diversidad funcional necesitan tener un banco para sus recorridos cotidianos, cuando se cansan en el trayecto de ir de casa a comprar el pan o al centro de salud. Te cansas, haces una pequeña paradita y luego puedes continuar tu marcha. Cuando desaparecen los bancos de las calles, desaparecen muchas personas que tienen que dejar de salir a la ciudad porque se sienten inseguras porque no tienen este elemento urbano básico, barato y sencillo, que es un banco. Cuando hablamos de cuidarnos hablamos de que es necesario un cambio de modelo urbano, que es el de la ciudad cuidadora, que pone la diversidad de cuidados y necesidades en el centro. Que en el fondo te cuida, te permite cuidarte a ti misma, permite cuidar de otras personas y cuidar del entorno. Todo lo articulamos a partir de ocho criterios: proximidad, autonomía, agencia, corresponsabilidad, conciliación, continuidad, habitabilidad y dotación.