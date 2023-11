Gonzalo Pérez Melián, primer secretario general de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , falleció el pasado martes, 21 de noviembre, dejando huérfanos a muchos compañeros y generaciones de estudiantes que disfrutaron de su extraordinaria calidad humana y compartieron su gran trayectoria profesional.

«Amigo de sus amigos», la discreción siempre fue una constante en su vida, como también lo ha sido en su muerte, lo que no le impidió dejar una huella profunda de respeto, cariño y admiración en todas las personas que lo conocieron, tanto en su empeño como profesor e investigador en el área de Química Analítica, como en su etapa de gestión universitaria y como firme defensor medioambiental. En reconocimiento a su importante colaboración, recibió en 2001 la Medalla de Oro de la ULPGC, de manos del entonces rey Juan Carlos I.

En el ámbito de la gestión, Pérez Melián formó parte del primer equipo de Gobierno de la ULPGC junto al rector Francisco Rubio Royo, ocupando la Secretaría General durante 12 años, entre 1986 y 1998, además de ser uno de los principales precursores de la creación del Campus de Tafira. Tal era su compromiso con la naturaleza, que cuando Manuel Lobo Cabrera tomó posesión como rector en el año 98, a pesar de no estar en el equipo de gobierno, asumió la responsabilidad de velar por los campus universitarios.

Pérez Melián contribuyó a la creación del Aula de la Naturaleza de la ULPGC junto a Jaime O’Shanahan

«Gonzalo era una buenísima persona y una persona buena, tenía los dos elementos. También tenía un sentido del humor fantástico, y era amigo de sus amigos, yo me preciaba de ser amigo suyo», señala Manuel Lobo, quien también formó parte del primer equipo de gobierno de la ULPGC con Rubio Royo a la cabeza y Pérez Melián como secretario general.

Preocupado por el medio ambiente

«Tenía una relación muy estrecha en el tiempo que estuve en el equipo rectoral con él. Era una persona muy preocupada por todo lo que tenía que ver con el medio ambiente y los campus. En mi etapa como rector, fue la persona encargada del campus universitario», apuntó Lobo, al tiempo que destacó su contribución a la creación del Aula de la Naturaleza.

El profesor Miguel Suárez de Tangil, que fue compañero durante muchos años en el Departamento de Química y también formó parte como gerente del equipo rectoral de Rubio Royo con Gonzalo Pérez Melián como secretario general, lo define como un hombre «importantísimo» para la Universidad, tanto a nivel docente e investigador como en gestión.

«Era una persona que tenía un talante personal, una capacidad de diálogo y unas características humanas fuera de lo normal, porque entendía a todo el mundo, no quería tener discusiones inútiles. Buscaba permanentemente el diálogo y tenía una gran capacidad de comprensión, incluso con personas que no compartían sus ideas o la misma filosofía de vida que él. Era comprensivo y humanamente, una persona excepcional».

Conocimiento y valores

Suárez de Tangil también lo describe como una persona muy discreta, leal, amante de la sencillez, «y sobre todo muy amigo». Con una trayectoria docente impecable, el profesor de Química Orgánica de la ULPGC destaca de Gonzalo Pérez Melián su afán por transmitir valores al alumnado, además de conocimientos. «Incluso en sus últimos años, ya como profesor emérito, daba muchos consejos a la gente joven, pero no sólo sobre materias específicas, sino sobre su modelo de vida, el valor de la paciencia y el cultivo de las capacidades, convirtiéndose en un referente para muchos de los que se iniciaban en la investigación y en la docencia.

Fue pionero en la investigación en el Archipiélago de los cultivos autóctonos ‘in vitro’, sobre todo en tomates y aguacates

Respecto a la investigación, sus trabajos científicos estuvieron siempre relacionados con los cultivos autóctonos de Canarias in vitro, para mejorar el rendimiento, sobre todo en tomates y aguacates. «Dirigió varias tesis doctorales de cultivos in vitro, y sus estudios fueron pioneros, abrieron la posibilidad de acceder a otro tipo de experiencias que no se habían hecho en Canarias con vegetales autóctonos, una especie de cultivo hidropónico, una agricultura novedosa que prescinde de la tierra para sustituirla por una solución de agua enriquecida con nutrientes para mejorar el rendimiento, no necesita suelo o puede adaptarse a cualquier tipo de tierra, en laderas, etc. El fue impulsor de esta línea de investigación».

Gestión rigurosa y transparente

En gestión, Suárez de Tangil recuerda que llevó la Secretaría General «con una rigurosidad y una transparencia total y absoluta», siempre desde un segundo plano, huyendo de protagonismos. «Y sobre todo, fue uno de los de los grandes impulsores del Campus de Tafira. Creía firmemente que el campus debía de ser una mezcla de edificios pero preservando la naturaleza. De hecho, consiguió que se acordara en la Junta de Gobierno de la Universidad mantener los terrenos y la actividad agrícola. En definitiva, contribuyó a que hoy en día tengamos un campus extraordinario desde el punto de vista medioambiental».

Prueba de su implicación ecológica, promovió la creación del Aula de la Naturaleza, junto a Jaime O’Shanahan y Álvaro Monzón, según apuntó Pedro Sosa, primer director de este proyecto, relevado en el puesto por el propio Gonzalo Pérez Melián años más tarde, y a éste lo sustituyó en la dirección el profesor del Departamento de Geografía, Agustín Naranjo. Los tres trazaron juntos las líneas de trabajo dirigidas a lograr un campus en armonía con la naturaleza.

«Gonzalo llevó a cabo muchos proyectos, como el de Huerto para todos, de agricultura ecológica, y un asesoramiento constante sobre cómo debía tratarse, no solo el palmeral del Campus de Tafira, sino todos los proyectos de revegetación en los distintos campus de la ULPGC», indicó Naranjo. Ambos redactaron un documento que contenía una relación de especies vegetales que deberían ser usadas en las futuras actuaciones de jardines de la Universidad. «También promovió en la etapa de Manuel Lobo, la repoblación de la zona que está entre Arquitectura y Ciencias Básicas, con especies endémicas amenazadas». Agustín Naranjo, resaltó además, la preocupación constante de Gonzalo Pérez Melián por sus amigos, y por ofrecer su ayuda en cada proyecto que se emprendía. «Siempre podías contar con él», concluye.