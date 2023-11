Por Evarista, por Carmen, por María Esther, por Hayate y por Rebeca. Son los nombres de las cinco mujeres asesinadas por violencia machista en Canarias, según el Instituto Canario de Igualdad; un total de 106 desde 2003. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, centenares de personas tiñeron de lila al ritmo de batucadas y sonido de bucios el recorrido desde la plaza de Santa Ana al Parque San Telmo para gritar "por ellas, por nosotras: el tiempo de silencio ¡Se acabó!".

El manifiesto, que leyó la Red Feminista de Gran Canaria en el Parque San Telmo al finalizar la marcha, recuerda que la violencia machista sigue creciendo en Canarias, con la cuarta tasa más alta del país y añade que también se incrementan los casos contra la infancia y la adolescencia, incluyendo las agresiones sexuales. "Solo en Las Palmas de Gran Canaria, un 95% más", apunta el escrito.

Con estos "alarmantes" datos, el manifiesto critica los recortes del Gobierno de Canarias en los fondos de emergencia social destinados a mujeres víctimas de violencia, ya que considera que con menos recursos "se las deja, a ellas y a sus familias, en situación de extrema vulnerabilidad".

Ni un paso atrás

Durante el recorrido de la manifestación, Nayra Marrero, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, explica que la manifestación por el 25N también "es una contestación desde la calle a esas políticas" de recortes, porque "para salir de las situaciones de violencia hacen falta recursos y priorización política" y exige "que las administraciones estén a la altura de las necesidades de las mujeres y del movimiento feminista".

Marrero especifica que el movimiento en Gran Canaria hace suyo el lema de las jugadores de la selección española femenina de fútbol y se suma "a una ola común y que hace referencia al no vamos a volver atrás. No se ha acabado la violencia machista, lo que se ha acabado es el tiempo del silencio". En este sentido, durante la lectura del manifiesto, se hizo referencia a la agresión sexual de Luis Rubiales contra Jeni Hermoso, señalando que es una actitud "que se replica en muchos otros ámbitos de la sociedad".

Luchar contra la tolerancia a la violencia

"Debemos luchar no sólo contra los agresores, sino contra los cómplices que toleran y apartan la mirada. Exigimos el fin de la camaradería, de los silencios incómodos y del dejarlo estar. Cada persona es responsable de frenar la violencia machista en su ámbito cercano. Debemos hacer del ¡Se acabó! una proclama cotidiana que ponga fin al machismo en todas sus formas", reza el manifiesto.

Para Paqui Gómez, presidenta de la asociación mujeres Valentina, el "se acabó aún está por llegar" porque "este año hemos tenido 54 minutos de silencio", en referencia al número total de vítimas por violencia machista en España este 2023. "Hacía cuatro años que no teníamos tantas víctimas y tenemos la impresión de que esto no va a parar", lamenta. Por ello, revindica la importancia de manifestarse: "Se trata de que esta calle, la gente que está asomada y quienes nos oyen, se den cuenta de que el problema existe y de que no vamos a menos, precisamente vamos a más (...) y que las administraciones lo escuchen para que pongan más recursos".

Distintos tipos de violencia

También acudieron a la manifestación rostros conocidos, como la filosofa y activista confundadora de la plataforma Stop Gordofobia Magdalena Piñeyro, que estos días participa en el Forum de Ciudades Corresponsables. "Se acabó callarnos, se acabó justificarlo, se acabó el no hablar de las violencias que sufrimos", indica, pero al mismo tiempo recuerda que "aún siguen existiendo muchas violencias contra las mujeres de diferentes tipos", citando , además de la violencia sexual, la violencia estética o las diferencias salariales, "y es necesarios recordar que sigue sucediendo mucha violencia contra nosotras".

El manifiesto critica que aún "sigue sin estar claro que la violencia machista tiene muchas caras, no solo es física, también es psicológica, sexual, simbólica, institucional y económica", a pesar de que hace seis años el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad, algo que calificó como un "hito histórico".

Además, entre esas violencias, el manifiesto destaca las nuevas formas de agresión a través de la tecnología, como las "grabaciones no consentidas", que afecta "no solo las mujeres por el hecho de ser mujeres, también contra nuestras hijas e hijos". En este sentido, el escrito interpela directamente a "youtubers, tiktokers e influencers" para que "tomen conciencia de que, en ocasiones, están incitando a sus seguidores, mayoritariamente menores de edad, a pinchar en enlaces de pornografía, sin conocer el significado de las relaciones afectivo-sexuales por no tener una madurez ni educación adecuadas.

Abusos en la Iglesia

"Que viva la lucha de las mujeres"; "al patriarcado, nadie lo ha votado"; mi cuerpo es mío"; "aquí estamos las feministas"; "un maltratador no es un buen padre"; "las noches y las calles, también son nuestras". Fueron algunas de las cosignas que se gritaron durante el recorrido, que también entonó otro clásico: "Vamos a quemar a la conferencia episcopal".

Este año, el movimiento en Gran Canaria también puso el foco en los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica a menores de edad en España, en concreto, los que cometieron los sacerdotes o religiosos que están en las Islas en una veintena de centros.

"No podemos permanecer inmóviles. Exigimos que se tomen medidas urgentes desde las organizaciones y las administraciones, para proteger tanto a las mujeres, como a los niños y a las niñas, así como a repararles el daño", demanda el escrito.

Solidaridad con Gaza

Casi al cierre de la manifestación por el 25N, una pancarta se solidarizaba con el pueblo palestino en Gaza, cuya bandera se exhibió al pie del quiosco del Parque San Telmo al final del recorrido. "Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también debemos recordar la vulnerabilidad de las mujeres y menores en procesos migratorios y en los territorios bélicos, como Ucrania, Gaza, y todas las guerras que constantemente olvidamos, por las que pedimos, imploramos el alto al fuego".