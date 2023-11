La Audiencia de Barcelona ha rechazado por tercera vez la libertad del exjugador del FC Barcelona Dani Alves, acusado de haber violado a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022. El tribunal ha desestimado de esta manera la petición de excarcelación planteada por la defensa del exfutbolista, que argumentó que la consignación en el juzgado de 150.000 euros para pagar una eventual indemnización a la víctima debía ser considerada como una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Para conseguir esta calificación jurídica, la abogada Inés Guardiola, que representa al deportista, instó a que esa cantidad fuera entregada ya a la víctima. Este hecho, en su opinión, debería rebajar la condena al deportista brasileño hasta un año de prisión, por debajo del límite del cumplimiento en un centro penitenciario.

A las puertas del juicio

Alves está encarcelado desde el pasado 20 de enero. Tanto la jueza como la Audiencia de Barcelona denegaron su libertad desde entonces en dos ocasiones, al considerar que había riesgo de fuga por la capacidad económica que tiene el exfutbolista y su falta de arraigo en España. En esta tercera ocasión, la defensa cambió de estrategia. Sin embargo, no le ha dado resultado. Era una misión complicada ante la perspectiva de que el juicio se pueda celebrar dentro de poco tiempo.

El tribunal de la Sección 21 de la Audiencia reitera en su nuevo auto que "no han variado las circunstancias tenidas en cuenta para considerar la existencia de este riesgo" de fuga y recuerda que en su anterior resolución ya desestimó la alegación de la defensa sobre el arraigo del exfutbolista por haber trasladado a España a sus hijos, una actuación que padecía confeccionada "ad hoc" y "prácticamente el mismo día" en la que se denegó su excarcelación. A su entender, el riesgo de fuga, en cambio, ha aumentado al haberse presentado el escrito de acusación del fiscal, que reclama nueve años de prisión para el exfutbolista, y "estando, por tanto, más próxima la celebración del juicio".

Reparación del daño

Los magistrados sostienen, además, que la aplicación o no de la atenuante muy cualificada de reparación del daño "no puede ser tenida en consideración en estos momentos". En primer lugar, porque ya existe una petición de pena de 9 años de prisión por parte del fiscal, lo que no permitiría la suspensión de la ejecución de la condena. En segundo, incide en que es el tribunal que dictará sentencia al que le corresponde valorar si se aplica o no la atenuante de reparación del daño, si el abono de los 150.000 euros responde a un requerimiento de fianza, a la "mera entrega" de dinero o "a un verdadero ejercicio de reparación del daño causado a la víctima". Y tercero, son los jueces los que valorarán si es una atenuante simple o muy cualificada.

Tras la presentación por parte del fiscal de su calificación, se está pendiente de que cumpla este trámite procesal la acusación particular, que ejerce la abogada Ester García en nombre de la víctima. Después, le tocará el turno a la defensa y, posteriormente, el tribunal acordará el señalamiento del juicio.

En un minúsculo lavabo

Los hechos se remontan a finales de diciembre, cuando Alves viajó a España tras la eliminación de Brasil de la copa del mundo de Qatar para descansar junto a su mujer, Joana Sanz, antes de incorporarse a las filas del mexicano Club Universidad Nacional, conocido como Pumas. El jugador permaneció en Canarias mientras su esposa cuidaba de su madre, que había ingresado en una residencia. El 30 de diciembre, el exfutbolista voló a Barcelona. Ese día llamó a su amigo Bruno y quedaron para cenar. Encargaron mesa en un restaurante y después acudieron a la discoteca Sutton, en la calle de Tuset. Se sentaron en una mesa, la número 6, del reservado denominado Moet, la cual tiene acceso a una ‘suite’ sin cámaras que dispone de un baño minúsculo junto a la entrada.

Sobre las dos y media de esa madrugada, la víctima, acompañada de su prima y una amiga, entró en la discoteca. Se dirigieron a la sala general y, después, accedieron a la zona reservada. Alves y su acompañante se fijaron en ellas y pidieron a un camarero que invitara a las jóvenes a tomar una copa de champán con ellos. Primero las mujeres rechazaron la invitación, si bien ante la insistencia, acabaron acudiendo a la mesa donde se encontraba Alves con su amigo.

Escrito del fiscal

El jugador invitó a las mujeres a una copa de champán. Durante unos minutos estuvieron los cinco bailando y hablando. Según la fiscalía, Alves estuvo "pendiente" de la víctima, "abrazándola y acercándose a ella". En dos ocasiones, situado tras ella, le agarró la mano y se la acercó a su pene, por lo que la joven la apartó rápidamente al percatarse de sus intenciones.

Al cabo de unos minutos, el exfutbolista se dirigió a la puerta que da acceso a la denominada Suite y accedió a su interior. Dos minutos después se asomó por dicha puerta y indicó a la víctima que se le acercara. La joven fue hacia la entrada. La mujer, según el escrito del fiscal, no sabía dónde iba y el exfutbolista la introdujo en el pequeño aseo que se encuentra en el pasillo. Al verse en ese cubículo, la mujer pidió al exjugador que la dejara salir. Alves, asegura la fiscal, se bajó los pantalones, tiró del pelo de la víctima, haciéndola caer al suelo de rodillas e intentó obligarla a practicarle una felación, cosa que no consiguió. La mujer se resistió y el exjugador le propinó varias bofetadas en la cara mientras le exigía en múltiples ocasiones que dijera: “Soy tu putita”. Ante la negativa de la joven de practicarle una felación, Alves la levantó del suelo, la colocó inclinada sobre el retrete y la agredió sexualmente.