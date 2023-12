Canarias debe pasar del 8% actual al 100% de implantación de la FP Dual en un año

Pasar del 8% actual al 100% de implantación de la FP Dual en un año; y la acreditación de las cualificaciones profesionales, al menos al 80% de las personas que actualmente están en el mercado laboral sin cualificación. Estos son los principales retos a los que se enfrenta Canarias con la entrada en vigor de la nueva Ley de Formación Profesional, junto con impulsar «una orientación permanente y general a la sociedad canaria, para que conozca cuáles son las enseñanzas que tienen mayores índices de inserción laboral, y fomentar el que las personas emprendan esos estudios para equilibrar demanda y oferta laboral». Así lo expuso ayer Francisco Rodríguez, viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias durante la jornada Los retos de la nueva Ley de Formación Profesional. El papel de la inspección educativa que se celebró ayer en la Cámara de Comercio en la capital grancanaria, con la asistencia de unas 75 personas del Servicio de Inspección de Educación.

«La FP Dual es uno de los tres grandes objetivos de la nueva Ley de Formación Profesional, implantar un modelo que pase después de 30 años exitoso de formación en centros de trabajo, que es sin duda lo que le ha dado el prestigio que hoy tiene la FP, antiguamente la cenicienta del sistema educativo y ahora la etapa educativa con más proyección y con más inserción laboral, sin duda».

En este sentido, el viceconsejero apuntó que, tras unos años en los que se ha trabajado fundamentalmente en proyectos pilotos, el porcentaje de implantación de la FP Dual en Canarias está en torno al 8%. «La cuestión es que tenemos que llegar al 100% el año que viene, porque la Ley marca que a partir del curso 2024-25 se generaliza la FP Dual. No obstante, para nosotros no es un problema, somos muy conocedores de cómo se inició lo que hoy se llama la FCT -formación en centros de trabajo-, que también creó hace más de 30 años muchas incertidumbres, y lo que nos toca a nosotros justamente es ordenarlo para que no genere ningún problema», matizó el responsable regional de FP, al tiempo que lanzó un mensaje de «tranquilidad y de ilusión» al profesorado y a las empresas «porque esto solo va a mejorar la Formación Profesional, clarísimamente».

La acreditación de las cualificaciones profesionales al 80% de empleados sin título, otro de los objetivos de Educación que exige la Ley

La acreditación de las cualificaciones profesionales es otro de los grandes retos que plantea la nueva ley, que establece la obligatoriedad de que el 80% de las personas que están en el mercado laboral sin titulación, pero con experiencia laboral, se le reconozca mediante la acreditación de la misma. «Canarias es de las comunidades autónomas que más personas en estas condiciones tiene, fundamentalmente por el turismo, porque es uno de los sectores donde se incorpora un mayor número de personal sin necesidad de titulación previa», lamentó Francisco Rodríguez, al tiempo que destacó la importancia de este reconocimiento, para que puedan, por un lado, mejorar en sus puestos de trabajo, y por otro, tener una mejor calidad en dichos puestos. «Eso redundará en todo tipo de beneficios, tanto para la empresa como para los trabajadores. Además tenemos una gran oportunidad porque contamos con sectores estratégicos -aeropuertos, puertos, turismo, audiovisual y nuevas tecnologías, mar...-, donde tenemos que, en alianza y colaboración con las empresas, hacer un cambio radical de la oferta».

Francisco Rodríguez: «Vamos a convertir la FP en la mejor herramienta para la transformación social y económica de Canarias»

Par alcanzar estos objetivos, el viceconsejero anunció que se ya se trabaja en mejorar la calidad, no solo de la FP, sino también de los centros educativos; y en convertir la FP en la mejor herramienta para transformar económica y social mente a Canarias. «Creo que es una oportunidad de oro que tenemos al alcance, sabiendo conjugar e integrar la FP que lleva Educación y Empleo», una alianza que elevará de los 200 centros públicos de Educación que imparten FP, a prácticamente 1.200 el año que viene, al integrar bajo el mismo paraguas de la Viceconsejería de FP, la red de centros privados y academias, que imparten formación profesional bajo la tutela de Empleo. «Nuestro gran objetivo es coordinar que las ofertas y las planificaciones que se hacen desde Empleo y desde Educación sean complementarias, para mejorar los resultados. Eso es lo que permitirá también el 100% de la Dual». Una estrategia en la que los inspectores educativos jugarán un papel fundamental, como garantes de que todos los centros impartan las enseñanzas con calidad, rigor y con los medios necesarios.