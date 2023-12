"No hay suficientes espacios de estudio 24 horas en Las Palmas de Gran Canaria". Es la realidad que claman los estudiantes de las Instituciones educativas y candidatos a oposición de la ciudad. De las 15 bibliotecas y sucursales de las que se compone el mapa metropolitano, solo la Biblioteca Insular de Gran Canaria dispone de lugares habilitados con salas que abren sus puertas durante toda la jornada, días festivos incluidos.

Conseguir aula en la Biblioteca Insular, popularmente conocida como 'Las Ranas', resulta imposible. Especialmente si se trata de un domingo o festivo. "La realidad es que hay poca oferta para tanta demanda", alega la estudiante del grado en Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Leistad. Esta problemática de falta de espacios no solo implica al alumnado de universidades, ciclos, bachillerato o educación secundaria, sino también a los opositores, usuarios asiduos a estas aulas durante todo el año.

En periodos de exámenes académicos, la demanda por un espacio tranquilo en el que poder estudiar se dispara. Diciembre y enero son meses críticos para el alumnado de centros educativos, que acude en masa a lugares de estudio como bibliotecas públicas, sucursales de estas y salas de estudio privadas. "Este año, desde noviembre, los espacios ya estaban llenos los domingos o festivos", sostiene Leistad.

Cada silla de las salas de 'Las Ranas' se disputa entre un centenar de alumnos universitarios de la ULPGC

Las personas que acuden a estos espacios para estudiar lo hacen porque "favorece la concentración más que otros entornos". Estas aulas son el lugar seguro de individuos que no consideran el hogar un espacio apto para la concentración, ya sea por el ruido, la convivencia con otros miembros de la casa, o simplemente las características del propio espacio. Disponer de condiciones adecuadas de luz, así como de un lugar amplio y cómodo, repercute de forma directa en la calidad del estudio.

Los domingos suelen ser días habituales de estudio para el estudiante, no solo la Biblioteca Insular es la única institución educativa que ofrece sus instalaciones a los estudiantes. El espacio cuenta con dos salas de estudio disponibles. Una de ellas, con el aforo limitado según la afluencia de personas del momento, y otra que solo se puede ocupar con cita previa solicitada a través de Internet.

Forma parte de la experiencia universal de ser estudiante en Gran Canaria, desplazarte hasta un lugar de estudio con incertidumbre acerca de si habrá hueco en las salas o no. Según datos de la matriculación del presente curso 2023/2024, la ULPGC reúne a más de 16.000 estudiantes solo en el ámbito universitario, una cifra a años luz de las plazas que suman ambas aulas de estudio de la Biblioteca Insular, con una cifra total que ronda los 152 asientos. Teniendo en cuenta estos datos, se deduce que cada silla de las salas de 'Las Ranas' se disputa entre un centenar de alumnos universitarios de la ULPGC, sin contar en esta operación con el personal opositor, el alumnado de la UNED, otras universidades privadas, ciclos, Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria.

Existe una 'tangana silenciosa' ante esta cuestión que divide la opinión en dos bandos. Por un lado, aquellos que abogan por incrementar el número de espacios para satisfacer la amplia demanda existente, mayormente los estudiantes, y por otro, la postura que adoptan las Instituciones acerca de las bibliotecas, que las defienden como lugares vivos, no solo orientados a ser salas de estudio, sino convertirse en núcleos culturales. Las acciones políticas inciden en blindar las bibliotecas como templos de las letras, desplazando las iniciativas internas hacia la celebración de talleres, presentaciones de libros o clubes de lectura. El Cabildo de Gran Canaria disponía de un aula de estudio en las instalaciones del Centro Insular de Juventud San Antonio, pero ahora mismo permanece cerrada. "Yo iba a esa sala a estudiar y estaba muy bien porque era poco conocida, pero muchas veces el ruido de otras actividades que se hacían en el edificio no me permitían concentrarme", relata la opositora Lola Perdomo.

En este contexto, el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, responde que "las salas de estudio no dependen de las bibliotecas", mientras que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias asume únicamente la responsabilidad de las bibliotecas y salas de estudio que se encuentran dentro de los centros educativos, y alegan que estos espacios regulan su horario "según la apertura y el cierre del propio establecimiento académico".

Los espacios de la ULPGC

Hasta hace unos años, la sala de estudio que se encontraba en la Facultad de Arquitectura del campus de Tafira de la ULPGC suponía para el alumnado no solo un lugar seguro en el que estudiar, sino un punto de encuentro de personas de diferentes grados. Era común quedar en estas instalaciones y aprovechar la nocturnidad después de la jornada lectiva para llevar a cabo trabajos grupales, estudiar o programar reuniones. "Muchos hacíamos vida allí", explica la presidenta de la Delegación de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Yaiza Collado.

Esta sala estaba abierta las 24 horas del día, y se reservaba durante las mañanas como espacio exclusivo para impartir clases de la facultad. Con el fin de la pandemia, tanto esta aula de estudio como la ubicada en la Facultad de Ciencias de la Educación no volvieron a abrir sus puertas. El motivo otorgado desde la cúpula directiva de la universidad, según el Consejo de Estudiantes, es que "el espacio se cerró porque el material de las aulas se degradaba demasiado rápido derivado del mal uso de los estudiantes".

La falta de capital económico para rehabilitar las salas de estudio, no permite renovar el mobiliario, ni tampoco contratar a personal de seguridad que vigile el espacio en horario nocturno. Desde la Delegación de Estudiantes muestran compresión hacia las dificultades económicas que atraviesa la universidad, pero reivindican que se debe empezar por ampliar los horarios, para así volver a rehabilitar las salas de estudio que antes disponían.