Germán Labrador Méndez: «Vivimos las tensiones de un modelo impuesto de forma no democrática»

La contracultura es una tensión estructural a la cultura. Es algo que existe en las sociedades capitalistas como reacción al capital, que avanza rompiendo mundos y transformando culturas populares. Con los fragmentos de esos mundos rotos, las siguientes generaciones los reelabora para intentar apropiarse de esos cambios que se les han impuesto.

¿Cuál fue el papel de las iniciativas contraculturales en el panorama de la Transición?

A la hora de entender los años de la transición, el enfoque habitual plantea dos posiciones: una, que representa el universo del franquismo con sus valores católicos, nacionalistas, conservadores y su voluntad de continuidad; por otro lado, una sociedad políticamente más avanzada que se expresaría por vías políticas y sindicales. Estas dos partes de la sociedad se pondrían de acuerdo para pactar un marco de convivencia y de derechos. Esto es lo que ha dominado una parte de la investigación académica y del debate público. Sin embargo, cuando uno mira las cosas desde las perspectivas de los protagonistas que no están en las fotos de la historia, aparecen una multitud de iniciativas que tratan de imaginar la democracia No como un sistema de votar cada cuatro años, sino una forma integral de imaginar una nueva vida que tenía el denominador común de poner los medios de decisión y representación en manos de los ciudadanos y liberarse de todo tipo de moldes represivos.

¿Eran movimientos perseguidos?

A pesar de que se ha hablado de la transición como un periodo pacífico, fue un proceso vigilado y reprimido duramente desde las estructuras políticas del régimen. La misma policía o jueces que aplicaban la Ley de Peligrosidad Social seguían ejerciéndola contra las minorías sexuales, por ejemplo. Pero ya ellos no estaban dispuestos a esconderse o estar en esa clandestinidad. Se genera todo un teatro ciudadano en las calles o en las revistas que desborda las estructuras de control del viejo régimen. Y a su vez el parlamento intenta configurar un nuevo relato democrático. La democracia formal frente a la transformación de la vida. Todos esos grandes temas que se plantearon en ese momento por parte de esas fuerzas culturales, juveniles, ciudadanas o populares en la década de 1970 marcan los límites del propio proceso constitucional y, al mismo tiempo, los grandes problemas no resueltos de la sociedad española contemporánea. Todo lo que fue posible imaginar pero no resolver en ese momento son cuestiones pendientes de discusión y de resolución. Estas culturas democráticas hicieron el trabajo de imaginar una verdadera democracia que no hemos conocido aún.

¿Cómo ha conseguido enhebrar esas historias?

Cuando empecé a trabajar en estos temas no estaban muy visitados desde la perspectiva académica, sin embargo, había un archivo de fuentes primarias riquísimo, en distintas publicaciones como fanzines o revistas, pero también los carteles, las imágenes, las fotografías o las películas que estas personas crearon en su momento. Por otro lado, era interesante hablar con personas clave en estos contextos y entrevistarlos. De esas conversaciones salen cosas muy interesantes, anécdotas o detalles que al final son claves. La técnica consiste en trabajar desde lo que los historiadores llaman la microhistoria, es decir, los casos singulares asumiendo que tras las vidas concretas individuales están las vidas colectivas y el paisaje de una época. Como es un proceso de interconexiones, lo que yo buscaba eran las afinidades entre distintas personas, grupos o luchas para crear una especie de constelación. Se trata de reconstruir un tejido que en la época se daba por natural pero que, de alguna forma, se ha olvidado, ha quedado opacado.

¿Puede contar alguna de esas anécdotas?

Sí, por ejemplo me acuerdo perfectamente de una entrevista a un cooperativista, que durante 30 años había estado llevando un restaurante. Y esta persona también fue uno de los fundadores de Amnistía Internacional en su provincia y durante los primeros años de la década de 1970, se había hecho notar como líder estudiantil en una protesta contra los profesores de su universidad por la mala calidad y las prácticas autoritarias. Se autoorganizaron sus asignaturas fuera de las aulas o invitaron a personas que podían aportarles el conocimiento que sus profesores no les ofrecían. Además, con una huelga consiguieron que el rector les convalidase, que asumiera esas clases como temarios legítimos, desautorizando de esta manera al sistema de catedráticos franquistas. Esta persona que había tenido todas estas experiencias en un periodo de diez años, durante la entrevista, me decía que él no estaba interesado para nada en la política de la década de 1970. Ahí había una ruptura de la memoria. Tomar parte de una visión nueva en ese momento de crear algo que no existe se había convertido en la vida privada de una persona, desvinculándola de su carácter colectivo y público. En este tipo de anécdotas ves que hay un problema de memoria y de lenguaje porque se ha borrado la experiencia de la época. Esas experiencias no han sido reconocidas.

La exposición El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español (1868-1976) de este año en el centro de arte de la arquería (Madrid) levantó una relativa polémica en algunos medios ¿cómo explica esas reacciones, a qué las achaca?

La exposición quería abrir un debate sobre el pasado traumático español y de las posibilidades de relacionarnos con él. Se quería revisar la tensión entre las políticas de vida y de muerte, la construcción de las ideas de democracia en el estado español, desde la Primera República hasta el presente. Lo que defendía era que los ciudadanos habían sido capaces de construir sus derechos, muchas veces frente a la violencia del estado o del mercado. Había perspectivas que no suelen ser habituales cuando se mira al pasado, como puede ser la herencia colonial o la memoria de la esclavitud. Son cuestiones que molestan mucho. Vivimos un contexto de guerra cultural atroz, de polarización muy fuerte y hay intereses que están acostumbrados a mantener la posición hegemónica; cuando sus ideas son discutidas reaccionan con violencia porque sienten que pierden sus privilegios. La mayor parte de las respuestas a la exposición fueron muy positivas, pero en los medios conservadores salieron acusaciones, en algunos casos directamente falsas.

¿Qué tipo de acusaciones?

Se ha llegado a decir que en España nunca ha habido colonias, que eran provincias. El pasado colonial español es algo que está pendiente de revisión. También en el propio contexto de los territorios del estado, como en Canarias. Esa discusión en Canarias es muy pertinente.

¿Qué significa la incorporación voluntaria o no a un proyecto político?

El modelo territorial español está sin resolver desde el siglo XIX y lo que estamos viviendo son las tensiones propias de un modelo impuesto de manera no democrática. La idea de libertad de opinión democrática tiene que ver con la posibilidad de abrir este diálogo, que ya simplemente nombrarlo se hace insoportable. Otra de las acusaciones era la de manipular la memoria de la esclavitud española, porque en teoría los españoles no habrían practicado la trata. El desconocimiento de estos episodios forma parte de la problemática. Para el nacionalismo narcisista, presentar el coste en sangre de los proyectos nacionalistas es incómodo. Pero fueron casos puntuales y, en general, hubo un clima de discusión colectivo muy rico por parte de los visitantes a la exposición, fue una experiencia muy emocionante con familiares de represaliados o exiliados que se sintieron muy interpelados. Esa voluntad de abrir el diálogo tuvo éxito.