Liberarse en prisión a través de la filosofía estoica

"La filosofía es la que ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi forma de ser y de ver las cosas". Son palabras de Rebeca Gonzálvez durante la V Jornada internacional del proyecto Boecio, celebradas a finales de noviembre. Condenada a cinco años en el centro penitenciario Las Palmas II, contaba que a falta de dos años para cumplirla, le concedieron el tercer grado, que le permite salir de prisión en condiciones de semilibertad. Su caso personifica el objetivo de la iniciativa que desarrolla la Asociación Valentina desde hace cuatro años: mejorar la calidad de pensamiento y de vida de las reclusas de la cárcel de Juan Grande sacando la filosofía del ámbito académico y enseñando su rama estoica de forma práctica.

El denominado proyecto Boecio comenzó en 2020 en la Isla, poco antes de la pandemia, y hasta la fecha ha atendido a unas 60 presas, con una media de 15 por cada taller, que se celebra una vez por semana durante un ciclo de seis meses. Recientemente, el Cabildo de Gran Canaria mostró su apoyo a la continuidad del proyecto aumentando su financiación con 5.000 euros más hasta los 65.000. Raúl Henríq, socio de Valentina y técnico de orientación, ha sido la persona encargada de desarrollar la iniciativa desde su inicio en la isla.

Inicios

El embrión del proyecto comienza en 2007 en cárceles de Andalucía. José Barrientos, profesor titular de la Universidad de Sevilla y autor de dos libros sobre las investigaciones y experiencias recabadas, presentó la iniciativa en Europa en 2015 y obtuvo el respaldo necesario para llevarlo a cabo. Aunque inicialmente estaba pensado para centros penitenciarios de latinoamérica, implantándose en cárceles argentinas, brasileñas, colombianas o mexicanas, Henríq cuenta que por una serie de circunstancias se consiguió que Gran Canaria fuese el único lugar de España donde se instaurara. Hoy, el proyecto cuenta con numerosos premios y reconocimientos por su labor.

"Lo interesante es que se inicia durante dos meses, viene la pandemia, cierra todo y cuando comienza la reapertura, las propias alumnas piden que regrese Boecio", recuerda Henríq. El nombre de la iniciativa proviene de Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, filósofo latino que nació en Roma y vivió entre el siglo V y VI d.C., que fue encarcelado cuando ocupaba uno de los más altos cargos durante el gobierno de Teodorico el Grande. Un año antes de ser ejecutado, escribió La consolación de la filosofía en la prisión, una obra capital en la que se desarrolla un diálogo entre el autor y La Dama Filosofía, a través del que sintetiza los pensamientos de los antiguos griegos y romanos para abordar los principales problemas o contradicciones en la conciencia humana.

Enseñanzas estoicas

Su ejemplo sirve de puerta de entrada a las enseñanzas estoicas que imparte Henríq en el centro penitenciario, principalmente, con tres filósofos: Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. "Su función era sobrellevar la vida ante la adversidad", explica el orientador. De una manera similar al entrenamiento físico o deportivo, Henríq detalla que esta corriente aboga por entrenar la mente para afrontar las adversidades, "y una de las mayores adversidades es estar encerrado en un centro penitenciario".

Parte de tres nociones: el gobierno de las pasiones, la acción comunicativa y el pensamiento crítico. Henríq remarca que la lección estoica que más repercute entre las reclusas es la del gobierno de las pasiones. "Lo que sería, desde el punto de vista de la psicología, el autocontrol emocional o la inteligencia emocional. Se trata, primero, de conectar con nuestro cuerpo, reconocer sus señales, darles sentido y significado. Esa conexión permite reconocer el veneno, darle sentido y significado antes de que se meta en la cabeza. Ahí citamos siempre a Séneca: ¿Recibirá el cautivo la orden de dar un paso atrás?.

Orientación vocacional

Pero de ese proyecto inicial, que estaba más orientado hacia la investigación, Boecio ha ido creciendo y evolucionando, en el caso de Gran Canaria, hacia otras vertientes fruto de la interacción con las reclusas y la adaptación a sus demandas por parte Henríq, que bautiza como "escuela potenciadora de las vocaciones" a una siguiente fase una vez están asentados los conceptos de la filosofía estoica. En concreto, se fomenta la orientación vocacional entre las usuarias "para que puedan elaborar libremente su proyecto de vida de forma coherente y responsable con lo que quieren ser, que puedan resignificar y valorar su experiencia, que sean conscientes de que lo que ha vivido no está mal", especifica Henríq.

El objetivo es que las reclusas tomen conciencia de que pueden desarrollar su autonomía personal. "Independientemente de los años de condena, se puede labrar una carrera profesional, se puede trabajar, se puede mover de centro penitenciario a otro para estudiar o trabajar", añade Henríq, y así también tener posibilidades de tener una vida mejor fuera de la prisión.

Mostrar el camino

En este sentido, expone que el caso de Rebeca Gonzálvez "es espectacular porque es una alumna muy comprometida, es el final del proyecto Boecio y a lo que aspira la orientación vocacional". Durante su ingreso en el centro penitenciario, obtuvo la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, además de cursos de socorrista o de árbitro de fútbol, y "a día de hoy está estudiando bachillerato con el objetivo de estudiar integración social para volver a ese entorno del que ella formaba parte para echar una mano", relata Henríq.

Si bien, aclara que no todos los casos acaban como Gonzálvez. "Hay que tener en cuenta que los talleres son voluntarios y dentro de un centro penitenciario hay muchas peculiaridades, desde la drogadicción a las dependencias emocionales o las propias relaciones con las mismas personas cada día, todas con sus conflictos. Es complicado. Boecio no nace para obtener un fin, sino para que cada una vea su camino. No es el fin que todos los casos sean como el de Rebeca Gonzálvez, porque entonces sería estresante para ellas y un fracaso para mí", matiza Henríq.

Cada cierto tiempo, integrantes del proyecto Boecio celebran jornadas para poner en común sus experiencias desde Argentina, Brasil o Gran Canaria. "Antes era una persona que no sabía gestionar mis emociones. No sabía cómo expresarme o como tomarme las cosas. La filosofía, para mí, es algo que te puede salvar de muchos problemas: a reconocer cuáles son mis emociones, a ponerles un nombre, a gestionarlas de alguna manera o de otra. Y me ha ayudado a comunicarme mucho. Tenía una coraza y era difícil acceder a mí. La filosofía me ayudó a ponerme en el lugar de otras personas y ayudarlas", narró Gonzálvez al ser preguntada por el significado de las enseñanzas filosóficas en su vida.