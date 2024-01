La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de la profesora de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social, Carmen Grau, ha participado en un informe encargado por el Instituto de las Mujeres -organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad-, sobre las dolencias y patologías específicas de las camareras de piso, dirigido a facilitar su reconocimiento como enfermedades profesionales, evitando la necesidad de judicialización de estos procesos, y elevando así los derechos de este colectivo profesional que en los últimos años «no sólo han visto devaluado su salario, sino también sus condiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo».

Grau forma parte del equipo de expertas que han elaborado dicho estudio, junto con Carolina Martínez, Henar Cuesta Álvarez y Ana Castro, las cuatro pertenecientes a la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En el informe, Revisión jurisprudencial de las dolencias y patologías que sufren las camareras de piso. Propuestas para su reconocimiento como enfermedad profesional, hacen un análisis detallado, con perspectiva de género, de las distintas sentencias judiciales relativos al tipo y calificación de las patologías padecidas por las camareras de piso, y conocer cuáles han sido calificadas como accidentes de trabajo, en su modalidad de enfermedades del trabajo. «Nuestra labor consistía en analizar la jurisprudencia relevante en la materia que ponía de manifiesto como, al no estar reconocidas expresamente a este colectivo ciertas patologías, se veían obligadas a judicializar sus procesos para que se les reconociese la protección como enfermedad profesional».

Analizaron en torno a 150 sentencias, muchas de ellas del Supremo, pero la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia, en las que los jueces se posicionaban a favor o en contra de reconocer patologías como el síndrome del túnel carpiano, el dedo en gatillo, el codo de tenista o las lesiones en los manguitos rotadores del hombro, como enfermedades profesionales. En este sentido, Carmen Grau afirma que la regulación que existe en España respecto de estas patologías, obliga a ir a una lista cerrada, donde aparece relacionada la dolencia con la actividad y el agente causante, de tal manera que si en la lista hay una determinada dolencia, pero no coincide el agente causante y la actividad profesional que se desempeña, no se reconoce de forma automática, y hay que judicializar el proceso. «Es frecuente encontrar cómo se reconoce el síndrome del túnel carpiano en profesiones como la de pintor, albañil o alicatador, por el tipo de movimiento que desarrollan, pero no aparecen entre las actividades que sufren estas patologías las de camareras de pisos, por lo tanto, no tenían un reconocimiento directo como enfermedad profesional, sino que debían judicializar sus procesos».

El estudio se centró en ciertos grupos de enfermedades, como las del grupo 4 relativas a la inhalación de determinadas sustancias; o el 5 de enfermedades de la piel. Sin embargo, se prestó especial interés en el grupo 2, de agentes físicos. En este sentido, las autoras destacan que en 2022, se produjeron en hostelería 563 procesos de enfermedad profesional, de los que en torno a 440 afectaron a mujeres.

El informe recoge que los agentes que provocan la mayoría de las enfermedades de este grupo son los referidos a enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, tales como la tendinitis crónica del manguito de rotadores o epicondilitis del hombro (codo de tenista), túnel carpiano..., y sin embargo la referencia que se hace a profesiones concretas obedecen a carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, mecánicos, soldadores, camareros, cocineros..., pero no hay ninguna referencia a la actividad de limpieza.

«Ceguera de género»

«Este estudio tiene como principal objetivo visibilizar como el propio cuadro o lista de enfermedades profesionales contiene profesiones en su mayoría masculinizadas que están sometidas a este tipo de riesgos o agentes y son susceptibles de desarrollar estas patologías. En este cuadro se observa una cierta ceguera de género en tanto en cuanto no aparecen profesiones muy feminizadas, que también están expuestas a estos agentes y por tanto pueden desarrollar esas enfermedades», indicó la investigadora de la ULPGC.

El informe pone en conocimiento la necesidad de ampliar el listado de profesiones susceptibles de ser consideradas enfermedades profesionales para un colectivo, el de las camareras de piso, que parece ser invisible a ojos de la legislación en este sentido. «Hay una jurisprudencia muy cuantiosa que termina por reconocer estas enfermedades profesionales al colectivo de camarera, pero tras un arduo, lento y costoso proceso judicial y no de forma automática como ocurre para otras profesiones».