Investigadores de la ULPGC ponen coto a las reseñas falsas en internet

Las compras por internet han crecido de una forma exponencial en los últimos años, y con ello las reseñas de productos y servicios han adquirido cada vez más importancia. Numerosos estudios demuestran su relación con las ventas, de forma que los artículos mejor valorados venden más y a mayor precio, una situación que ha derivado «en la proliferación de distintos esquemas y modelos para intentar escorar las valoraciones de forma artificial». Para poner coto a las reseñas falsas, los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jacques Bulchand y Santiago Melián, profesores del Departamento de Economía y Dirección de Empresas, y miembros del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES), han desarrollado un sistema con tecnología blockchain que permite publicar valoraciones online, asociando un código único a cada venta de un producto, físico o digital, en un establecimiento.

«Este código permitiría a posteriori que el cliente, o grupo de clientes, pudiera insertar una reseña del producto comprado o del servicio recibido en el blockchain de valoraciones del sector correspondiente», destacan los autores del método, haciendo hincapié en que dicho código funcionaría como un «certificado de autenticidad» para las reseñas, lo que contribuiría a paliar en gran medida las valoraciones falsas, que con frecuencia vienen de competidores que desean bajar la nota media de un producto o de las propias empresas cuando se exceden incentivando las valoraciones.

Uso de criptografía

La clave está en que la tecnología blockchain consiste en una cadena de bloques, los cuales contienen información codificada de una transacción en la red. Al estar entrelazados, permiten la transferencia de datos (o valor) con una codificación bastante segura a través del uso de criptografía. La transferencia no exige un tercero que certifique la información, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes e iguales entre sí que la examinan y la validan sin necesidad de que se conozcan entre ellos.

«El sistema básicamente está asociado al ticket o comprobante de compra que podría tener un código QR, por ejemplo, que te va a permitir hacer la reseña, de forma que si la persona no ha experimentado el servicio, no tiene forma de meter una valoración. Y si lo ha experimentado, no solo puede subir su valoración, sino que además, manteniendo el anonimato, se pueda saber qué es lo que consumió, el día, si era una hora punta o no...», indicó el profesor Jacques Bulchand. «Eso también es muy importante porque no es lo mismo que yo vaya a un restaurante y me tome un café, que una comida completa. Incluso quedaría asociado a si fue en un día festivo de mucha afluencia o no, si fue solo, en pareja o con un grupo numeroso de personas. Todo eso quedaría perfectamente reflejado».

El sistema permite publicar valoraciones asociando un código único a cada venta de un producto

Con el sistema que proponen los investigadores del TIDES, seguiría siendo posible modificar una valoración, pero en el blockchain quedarían ambas valoraciones, la original y la modificada. «Estadísticamente, se podrían detectar patrones anómalos en las valoraciones y, sobre todo, la base de datos de reseñas no estaría en manos de ninguna empresa con intereses en las mismas sino que serían independientes y disponibles para distintas iniciativas que se pudieran desarrollar en torno a ellas».

Así, dicho sistema resuelve en parte el problema de la representatividad, despejando las dudas acerca de si aquellos que valoran los productos y servicios online son clientes sesgados por distintos parámetros -«por ejemplo, si únicamente valoran aquellos muy satisfechos o muy insatisfechos»-. Si bien el sistema propuesto no permite garantizar que las valoraciones sean representativas, sí permite calcular qué porcentaje de aquellos que han experimentado un producto o servicio han valorado el mismo, además de poder detectar si los que lo hacen están sesgados por el tipo de producto que consumieron, el precio que pagaron, la hora del día u otras variables.

La propuesta de los investigadores de la ULPGC garantiza el anonimato, se asocia a un perfil y no a una persona concreta

«En definitiva, el sistema permite garantizar que las críticas o valoraciones las hacen personas que han consumido el producto o determinado servicio, al tiempo que se sabe qué es lo que han consumido y cuando, y siempre desde el anonimato, es decir, la reseña está asociada a un perfil, pero no a una persona concreta».

Dicha propuesta con tecnología blockchain, también pondría un freno a los casos de fabricantes y distribuidores que pagan a los usuarios que han escrito reseñas negativas para que las retiren, así como a los sistemas organizados a gran escala para la introducción de valoraciones falsas; al mismo tiempo que mejoraría la independencia de las bases de datos de reseñas y las webs en las que se alojan.