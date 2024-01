La empresa canaria Rethink Medical entra en la lista Forbes

La revista Forbes, especializada en el mundo de las finanzas y negocios, ha incluido por primera vez en su lista de los 24 Changemarkers a una empresa de base tecnológica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con sede en el Parque Científico y Tecnológico. Se trata de Rethink Medical, fundada por la economista Szilvia Endrényi y el enfermero Manuel Luque en 2014 y reconocida como startup de la ULPGC en 2023. Está especializada en el diseño de productos innovadores y métodos de formación en el campo de la enfermería.

«Estar en la lista Forbes es un logro fruto de los años de desarrollo que llevamos en este proyecto y del tipo de innovación que hacemos en el campo de los dispositivos médicos (medical devices) basados en la experiencia enfermera. En este ámbito no hay muchas empresas en España, y aunque no es tan sofisticado como la IA que está tan de moda, ni los software, no implica que sea una innovación disruptiva y que tenga un impacto muy alto en la sociedad», indicó Manuel Luque.

Rethink Medical nació a raíz de la innovación ideada por Manuel Luque, titulado en Enfermería por la ULPGC, que diseñó una sonda urinaria denominada T-control, concebida a partir de observaciones en el Reino Unido, Irlanda y España. Es una solución que revoluciona el campo de la enfermería, al ser la única sonda que permite abrir y cerrar el flujo de la orina según la necesidad de cada paciente y el único producto capaz de controlar el flujo de la orina durante su inserción. Su principal ventaja, que el paciente mejora su calidad de vida porque no lleva la bolsa que acompaña el resto de sondas y, por tanto, evita infecciones urinarias. «Tiene una válvula integrada en la parte distal y esto permite el control del flujo de la orina en todo momento, mejorando la calidad de vida de los pacientes y la seguridad de los profesionales sanitarios, al tiempo que reduce las infecciones y los problemas que se encuentran la administración sanitaria con este tipo de procedimientos».

Rethink Medical está especializada en el desarrollo de soluciones médicas innovadoras, como la sonda T-control

Tras muchos años de desarrollo, el proyecto se encuentra en el momento de despegue, paso previo a su comercialización. «Ya estamos usando nuestro dispositivo en ensayos humanos, con pacientes», indicó el co-fundador de Rethink Medical, empresa que recientemente ha recibido una subvención de 1,5 millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), para emprender un estudio internacional en hospitales punteros de España y de Europa. De hecho, se situaron en el sexto lugar con mayor puntuación a nivel nacional, un logro que ha sido posible gracias al Sello de Excelencia conseguido en el Programa Acelerador EIC (Horizonte Europa).

Oportunidades de networking

Rethink Medical fue reconocida el pasado año como startup ULPGC, lo que para sus miembros ha sido un espaldarazo al trabajo y la dedicación del equipo que les alienta a continuar desarrollando soluciones médicas que puedan marcar una diferencia real en la calidad de vida de los pacientes. «Para nosotros también es importante poder contribuir a impulsar el ecosistema de startups sanitarios en Canarias y eso es lo que vamos a intentar en 2024», subrayó Manuel Luque. La colaboración con la ULPGC está en consonancia con su apuesta por impulsar y expandir su idea de negocio, accediendo a recursos de investigación avanzados, talento emergente y oportunidades de networking. Asimismo, la proximidad a la comunidad académica contribuirá a enriquecer su base de conocimientos y fomentar la innovación continua en la empresa.

Rethink Medical, que obtuvo el primer premio de Canarias Destino Start Up, también trabaja, en colaboración con expertos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y de la ULPGC, en un proyecto de capacitación en enfermería, el RV Virtual Nursing, un sistema de realidad virtual que pretende ser una herramienta de referencia para el desarrollo continuo de competencias en el ámbito profesional. «En Canarias estamos haciendo innovación, están pasando cosas importantes, es posible que muchas de ellas no se conozcan, pero hay grandes ideas y proyectos que ya empiezan a repuntar. Canarias empieza a sonar por otros motivos que están alejados del turismo», concluyó Luque.