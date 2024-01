Cuando Lucía (nombre ficticio) empezó su turno nocturno en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, durante la noche del pasado viernes al sábado, recibió un abrazo. En el Módulo A, desde donde salen las camillas a los pasillos, dos médicas le trasladaron su alivio tan solo por verla aparecer en el centro. “Pero si aún no he hecho nada”, confesó, turbada. “Cuando cojas la guardia, lo entenderás”, le dijeron. Una de sus funciones al llegar, es comprobar quien es más apto para salir al pasillo. Tras recibir la guardia de los pacientes que tenía asignados, Lucía confirmó, junto al resto del equipo, que había cinco personas que carecían de personal para atenderles y, por ende, tenían que buscar la forma de hacerse cargo de su reubicación en caso de que fuese necesario. "Tenemos que hacer hueco de donde no hay, hacer malabares", indica.

Para afrontar las jornadas en el recinto de la capital isleña, Lucía cita una palabra clave: compañerismo. “Si no fuera por los compañeros, no sería viable. Pese al caos que vivimos, yo estoy enamorada del servicio de Urgencias y uno de los grandes motivos es por el equipo humano. Podemos tener turnos horribles, pero siempre hacemos piña y decimos, venga esto hay que sacarlo como sea, con lo que tenemos, vamos a hacerlo lo mejor posible. Sacamos sonrisas de donde no se tiene. Siempre hay un compañero que te trae un café y te da ánimos. Siempre hay un abrazo. Yo puedo estar con once pacientes y siempre habrá un compañero que vendrá a echarme una mano aunque tenga también sus once pacientes. Es muy raro que te veas solo”, relata.

El pasado fin de semana, el área de Urgencias comenzó a recibir un aumento de la demanda asistencial, que se tradujo en un incremento de los ingresos hospitalarios por encima de la media habitual, que se sitúa entre los 200 y los 220 pacientes. Al inicio de la semana, se repitió la imagen vivida en diciembre: más de 120 pacientes esperaban en el servicio para ser ingresados en planta, de los cuales, medio centenar permanecían en pasillos o en la zona de los ascensores panorámicos.

«Es raro el día que no hay que sacar al pasillo, al menos, a una persona», dice Lucía, enfermera

A lo largo de la tarde de este lunes la realidad se recrudeció con más camillas en esos espacios, pero durante la noche la situación “mejoró bastante”, tal y como indica el secretario del Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería, Luis Vega. "Lo normal es que durante la noche se alivie la presión porque muchos de los pacientes que tenían el alta en la planta dejan su cama libre, lo que permite subir a pacientes de Urgencias y, a su vez, muchos de los pacientes que han ido al servicio van siendo dados de alta", añade

Este martes, la situación continúa de manera similar, con alrededor de un centenar de pacientes esperando por una cama en planta, según el sindicato Asaca. Ante este escenario se mantiene la activación del Plan de Contingencia del recinto, que incluye refuerzo de personal y derivaciones a otros centros, bien a concertados, al servicio de Hospitalización a Domicilio o al edificio anexo al Hospital Juan Carlos I. "Es verdad que se traen más efectivos, pero no es para que se libere la carga de trabajo, sino para poder abrir otras zonas y ubicar a los pacientes, como son pasillos y hall del ascensor", explica Jonay García, delegado sindical de Asaca en el área de Salud de Gran Canaria. En este sentido, pone el foco en lo que considera el problema estructural de fondo: "Este hospital no da para más, se tenían que haber hecho obras hace al menos diez años para poder asumir lo que llega por Urgencias. Si tenemos una población cada vez más envejecida, ya vamos tarde para construir otro hospital digno para la población".

Ante este escenario, los sanitarios afrontan con resignación su día a día, sin dejar de denunciar las realidades que deben vivir, pero también, sin dejar de atender a los pacientes. Lucía, que comenzó a trabajar en el servicio en julio de 2020, asegura que es casi inviable que los pasillos estén vacíos, "es raro que un día no tengas que sacar, al menos, a cuatro o cinco personas". La enfermera detalla que el Módulo A cuenta con 22 boxes y once camillas periféricas y, cuando se supera esa capacidad y las áreas de transición -que tienen capacidad para 42 pacientes, están llenas, la camilla número doce va al pasillo.

«El centro no da para más, debía haberse renovado hace 10 años», critica el sindicato Asaca

Si la presión es alta, también se emplea el hall del ascensor e, incluso, la sala de espera de consultas externas. En ocasiones más extremas, expone que hay pacientes que se han tenido que quedar en las ambulancias a la espera de poder entrar por falta de camillas o sillas de ruedas. "He llegado a contar hasta seis ambulancias bloqueadas durante una hora", rememora Lucía.

"Antes de ser enfermera, yo viví esos pasillos con mi abuela. No es agradable y tampoco me es ajeno. (...) Es muy triste tener que justificar a un paciente por qué sale él y no otro. No quiero tener pacientes en pasillos, pero no me queda otra. Nuestra idealidad es un pasillo vacío, nuestra realidad, es un pasillo lleno", lamenta Lucía. A ello, añade la ausencia de una sala de espera para familiares, a los que se les pide que esperen fuera del recinto. "Explicarles que no pueden estar dentro porque no tenemos hueco ni para pacientes y que pueden tardar unas 3 horas en recibir las primeras informaciones", agrega.