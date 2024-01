Japón afirma que ha conseguido aterrizar con éxito su primera misión lunar. Pero el logro llega rodeado de muchas (quizás demasiadas) incógnitas como para arrancar las celebraciones. Según explican desde la agencia espacial japonesa (JAXA), la misión SLIM consiguió posarse sin problemas sobre la superficie lunar. Pero poco después de lograr este hito, una anomalía todavía no identificada puso en jaque los paneles solares de la nave y entorpeció las comunicaciones. Los responsables de la misión afirman que siguen "recopilando datos" para entender lo ocurrido. Por el momento, el módulo espacial funcionará durante unas horas con las baterías de reserva. Después, es posible que se apague. Queda la duda de si, tras este aparatoso contratiempo, se puede considerar que Japón ha entrado en la élite de los países que han aterrizado con éxito en la Luna.

La misión SLIM ('Smart Lander for Investigating Moon') despegó el septiembre del año pasado desde el centro espacial japonés de Tanegashima. Durante varios meses, esta misión vagó por el espacio. El día de Navidad consiguió, por fin, insertarse correctamente en la órbita lunar. Y tras varias semanas sobrevolando su superficie, a mediados de enero los responsables de la misión afirmaron que, por fin, estaban en condiciones óptimas para intentar un aterrizaje un aterrizaje de precisión en un cráter situado en el sureste de la cara visible de la Luna. Todo apunta a que el recorrido de la misión transcurrió con éxito hasta que, al final, algo falló.

Se trata del quinto país en posarse con éxito en la Luna, aunque puede que este hito tan solo dure unas horas

Todavía no está claro si la avería en los paneles solares es un problema estructural que venía desde la Tierra. Tampoco se sabe si la maquinaria se pudo haber estropeado durante el proceso de alunizaje. Los responsables de la misión creen que podría tratarse de un problema en la orientación de los paneles. En ese caso, habría que esperar a que el sol cambiara su ángulo para ver si así se consigue generar energía. Ese proceso podría demorar más de 30 días terrestres. Y no está claro cómo estará entonces toda la maquinaria espacial. Por el momento, se han apagado varios sistemas a bordo para ahorrar cuanta más energía posible y alargar el rendimiento de las baterías a bordo.

Horas contadas

Varios portavoces de la agencia espacial japonesa han comparecido este viernes en una rueda de prensa para explicar que, por ahora, siguen recibiendo datos de su módulo lunar y que están centrados en analizar toda la información disponible para entender lo ocurrido y, eventualmente, ver si es posible subsanar el error. Los responsables de la misión afirman que los instrumentos a bordo están en buen estado. Incluso dicen haber captado varias imágenes durante el alunizaje. El problema sigue siendo la avería. Y aún no está claro si será posible arreglarla porque, de lo contrario, la misión tendría las horas contadas. Literalmente.

"Desde nuestro punto de vista, el alunizaje ha sido un éxito", afirman desde la agencia japonesa

Hasta ahora, los únicos cuatro países que han podido aterrizar con éxito en la Luna son Estados Unidos, la Unión Soviética, China y, más recientemente, India. Hay quien considera que, pese a los contratiempos, Japón puede considerarse como el quinto país en lograrlo. Pero también hay voces algo más escépticas que dudan de si es correcto atribuir este hito a una misión japonesa que tan solo podría durar un pestañeo. "Desde nuestro punto de vista, el alunizaje ha sido un éxito", afirman los representantes de la agencia espacial japonesa (JAXA). "Los principales objetivos de la misión parecen haberse logrado. Pero necesitaremos más tiempo para determinar si se ha logrado un aterrizaje preciso", añaden.

Objetivos científicos

La misión japonesa aspiraba a desplegar una serie de instrumentos científicos que permitieran entender mejor la composición del manto lunar. Por un lado, SLIM quería utilizar una potente cámara para analizar cómo la luz solar se refleja en las rocas cercanas y, a partir de ahí, entender de qué tipo de materiales están formadas. Por otro lado, la misión también quería poner sobre la Luna dos pequeños robots diseñados para explorar la superficie del cráter. El primero, LEV1, se iba a dedicar a fotografiar sus alrededores y a tomar medidas de radiación, temperatura e inclinación del terreno. Y el segundo, LEV2, iba a recopilar toda la información posible sobre la superficie lunar. Según las últimas informaciones trascendidas, al menos estos dos robots estarían funcionando con normalidad.

El proyecto constaba de un módulo de aterrizaje de dos metros y dos pequeños robots

Estos proyectos lunares iban a tener una vida breve pero intensa. SLIM tenía que realizar sus labores antes de que anocheciera en su región. Es decir, en tan solo un día lunar (aunque, por suerte, en términos terrestres eso equivalía a unas dos semanas). Después de ese momento se esperaba que el frío extremo, con temperaturas inferiores a los -130 grados centígrados, hubiera dejado en jaque a todos los instrumentos a bordo. El tiempo de acción de los acompañantes robóticos de esta misión, por su parte, apenas era entre cuarenta minutos y dos horas.

Atascos lunares

La de Japón es una de las muchas misiones lunares previstas para este 2024. Tanto es así que hay incluso quien bromea diciendo que en los próximos meses tendremos 'atascos' en la Luna. Hace tan solo unos días, por ejemplo, despegaba el proyecto 'Peregrino', que aspiraba a convertirse en la primera nave privada en posarse sobre la superficie de la Luna pero que, finalmente, tras un fallo técnico tuvo que abandonar su objetivo y acabó desintegrándose en la atmósfera terrestre.

En los próximos meses se espera el despegue de varias misiones robóticas lideradas por India, China y Estados Unidos. Entre las más esperadas destaca la misión china Chang'e-6, que incorporará un pequeño orbitador diseñado por Pakistán, rumbo a la cara oculta de la Luna. NASA, por su parte, ha anunciado que el segundo vuelo de su programa lunar Artemis, el más ambicioso hasta la fecha, se retrasa al menos un año por lo que, al menos por ahora, no habrá misiones tripuladas a la Luna en el horizonte próximo.