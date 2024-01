Las redes sociales se han convertido en una potente herramienta de comunicación entre médico y paciente y un medio eficaz para la formación y relación entre los propios profesionales. Las plataformas sociales están transformando la atención médica y la salud pública y privada en la era digital con la creación de un espacio de reflexión, información y encuentro con su entorno más cercano. Con el doctor Tamayo, médico especialista en Endocrinología, director de la Unidad de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de HPS y experto en Diabetes de la Universidad de Alcalá y en Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Córdoba, abordaremos las ventajas del uso de las redes sociales y conoceremos su experiencia personal con una herramienta de información vital para la relación con su entorno más cercano.

¿Qué redes sociales usa como profesional de Kala by HPS?

Actualmente, son tres las redes sociales en las que me muevo, principalmente, para la difusión de contenido médico y nutricional: Instagram y Facebook son las que más uso, aunque también he incorporado, recientemente, Tik Tok para crear contenido audiovisual. En total, sumo más de 57.000 seguidores con casi 53.000 mil en Instagram, 2.500 en Facebook y alrededor de 2.000 en Tik Tok.

¿Con que propósito abrió sus redes sociales en su labor como especialista en endocrinología?

Todo empezó con la necesidad de dar más información verídica, antes y después de la consulta. Siempre me ha gustado la enseñanza y, por eso, me parecía un buen medio para resolver las dudas que, a veces, el paciente nos pregunta cuando nos visita. Al final recibe, de primera mano, información verídica y muy integral. Estamos en la era de la medicina de precisión en todas las enfermedades y está claro que cada paciente, no solo tiene unos síntomas diferentes, sino un enfoque diferente.

El objetivo en Kala by HPS es decirle eso al paciente y darle las herramientas necesarias para evitar caer en bulos y enfoques poco útiles en sus enfermedades.

¿Son efectivas para relacionarse con los pacientes de Kala by HPS y resolver sus dudas?

Son altamente efectivas, porque el paciente de Kala by HPS que tiene un profesional a su lado que le proporciona la información más libremente, se siente más cómodo para preguntar en la consulta, viene mejor informado y las dudas le permiten resolver mejor sus problemas.

Además, el paciente entiende que algunos suplementos y medicamentos “naturales” tienen efectos en sus análisis y en su salud, y nos permite saber mejor que están tomando para tomar decisiones con mayor precisión en su enfermedad.

Otra ventaja es que el paciente ya no se siente solo, y entiende que el profesional se mantiene actualizado y escucha sus necesidades. Muchas veces, preguntamos en las redes sociales, abiertamente, a nuestros pacientes cuáles son sus dudas con el objetivo de enfocar nuestro esfuerzo en resolver aquello que más les preocupa.

Nos permite, además, mostrar parte de nuestra vida, de lo que nos limita, nos frustra, de cómo nos sentimos al otro lado de la mesa. Creo que, en una era de informatización, inteligencia artificial y mucha información, viene bien esa dosis de humanidad de las personas que nos atienden.

¿Son las redes importantes para intercambiar información valiosa con otros compañeros y estar al corriente de los avances médicos?

Me he llevado una grata sorpresa, porque confieso que, al principio, me daba miedo dar el salto a las redes, no había información y educación al respecto. Me asesoré con personas que en sus sectores lo habían hecho para aprender cómo debía hacerlo, siempre desde el respeto. Mi enfoque estaba dirigido, principalmente. a pacientes y profesionales no médicos, pero de repente me encontré con compañeros de profesión felicitándome por la forma de explicar un tema en concreto. También he recibido el apoyo de otros médicos y profesionales, porque se ha generado una nueva visión e inquietud sobre otros temas. Este nuevo enfoque ha sido muy valioso, ya que podemos compartir más didácticamente información médica de vanguardia, y le he dado un enfoque más interesante a la endocrinología de precisión.

¿Es positiva la respuesta de los usuarios o pacientes de Kala by HPS que visitan sus redes? ¿Les dan un buen uso?

Muchos pacientes acuden a la consulta una vez han verificado quién es el profesional que los atenderá. Hoy en día, preferimos saber de antemano si es lo que buscamos y, tanto es así, que existen portales desde hace años donde el paciente califica a médicos y otros profesionales de la salud. Los usuarios sienten nuevos intereses por algunos temas y nos solicitan profundizar, o nos felicitan por dar visibilidad a ciertas enfermedades y síntomas en los que antes se sentían solos o abandonados. Otras personas, con los avances, encuentran respuesta a sus dolencias y les motiva mucho a seguir formulando nuevas preguntas.

Por último, ¿qué consultas le hacen través de las redes sociales y cuáles son los temas que generan más interés?

Me suelen hacer muchas consultas, sí, pero lastimosamente debido a la Ley Orgánica de protección de datos y, por supuesto, dado que para nosotros en Kala by HPS el paciente es mucho más que solo una analítica o un síntoma, tratamos de enfocar solo las generalidades.

Para las dudas específicas y opiniones de casos concretos tenemos las consultas físicas y virtuales con los pacientes, donde damos pie a que nos pregunten abiertamente por su caso.

Actualmente, son muy frecuentes en mis redes las preguntas relativas a la fertilidad, tiroides, medicación para pérdida de peso, síndrome de ovarios poliquístico y, por supuesto, diabetes. Son los frentes que más inquietan a nuestros pacientes, aunque no los únicos que tratamos y de los que hablamos en redes.