El riesgo de desempleo es un 34% mayor en supervivientes oncológicos

El riesgo de estar en situación de desempleo es un 34% mayor entre las personas que logran superar las enfermedades oncológicas. Así lo reflejan las estadísticas globales consultadas por la Asociación Española Contra el Cáncer, una institución que recuerda que estas patologías son unas de las que más predisponen a sufrir vulnerabilidad social y económica. «Trabajé 11 años en una tienda de moda que cerró unos meses antes de que enfermara. He querido reincorporarme al mercado laboral y no me dan oportunidades», manifestó este jueves Teceida Peña, en el marco de un desayuno informativo organizado por la citada entidad en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

Según relató esta paciente grancanaria de 45 años, fue diagnosticada de cáncer de mama en junio de 2022. El abordaje de la dolencia requirió que se sometiera a 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, una mastectomía radical y a una extracción quirúrgica de los ganglios linfáticos de su brazo derecho. «Todavía sigo un tratamiento hormonal y estoy pendiente de una cirugía. Lo cierto es que me encuentro muy bien y tengo muchas ganas de trabajar, pero me cierran las puertas», lamentó la afectada. «Por ética personal, comento lo que me ha sucedido a la hora de buscar trabajo. El único problema que tengo es que no puedo coger mucho peso con el brazo derecho», agregó. Ahora mismo, Peña percibe un subsidio por desempleo y está pendiente de recibir el certificado de incapacidad permanente. A partir de ahí, deberá esperar para conocer el grado. «Desde la asociación, pedimos celeridad al Gobierno de Canarias a la hora de reconocer los grados discapacidad. Actualmente, la espera ronda entre los dos años y medio y los tres años», alertó Laura Moreno, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas. Tal y como informó la profesional, la mayoría de las personas que demandan atención social para recibir asesoramiento en el entorno laboral son pacientes jóvenes. «Nos preguntan, sobre todo, por la adaptación del puesto de trabajo y nos manifiestan sus necesidades», comentó. A estas cuestiones se suman las dudas relacionadas con los cobros de las prestaciones por incapacidad temporal y con el reconocimiento de la incapacidad permanente. «También recurren a nosotros muchas personas que se encontraban en situación de desempleo cuando enfermaron y que tienen que volver a buscar trabajo, algunos autónomos y familiares que tuvieron que dejar sus trabajos para estar al lado de los pacientes», señaló Moreno. Para los pacientes, el hecho de retomar las obligaciones laborales representa un reto Hay que recordar que el pasado junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula el derecho al olvido oncológico a los cinco años de remisión de la patología. La norma nació con el fin de respaldar a los aquejados, que ya no deben informar sobre su historial médico a la hora de solicitar un seguro o una hipoteca. «Cuando tratan de buscar empleo, la realidad es otra. El problema es que se suman otros factores como el envejecimiento o el miedo a que la persona sufra una recaída», anotó la trabajadora social. Para los pacientes oncológicos, el hecho de retomar las obligaciones laborales representa, en palabras de la psicóloga Haidé Hernández, «un gran desafío». Y es que, muchas veces, el regreso supone aterrizar en una vida que difiere en gran medida de la que tienen actualmente. «En este cambio se produce una desidentificación con los intereses y los valores que tenían. Cambian sus prioridades vitales, les surgen nuevas necesidades y se preocupan más por buscar el sentido de la vida», apuntó la experta. Ahora bien, ¿cómo ayudan los psicólogos a los afectados para que puedan encontrar un trabajo? Básicamente, les enseñan técnicas para tratar de reducir la ansiedad y la angustia que pueden sufrir, y les aportan las herramientas necesarias para que sean capaces de comunicar sus necesidades a las empresas. «Les ayudamos a enfrentarse a esas conversaciones planteando posibles soluciones. Algunas se centran en una adaptación progresiva o en una reducción de las horas», detalló Hernández. Convenio Asimismo, desde el pasado año, las juntas provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife suscribieron un convenio de colaboración con la Fundación Adecco, que permite derivar a los pacientes con un grado de incapacidad permanente y a los desempleados de larga duración para que puedan recibir asesoramiento. «El 73% de las personas con las que trabajamos el año pasado eran mujeres. En estos momentos, la inserción se sitúa en un 20%, pero queremos seguir avanzando», aseveró la directora regional de Adecco, Isabel Guillén. Con base en las cifras difundidas por el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en el transcurso de 2023 fueron detectados 12.767 nuevos casos de neoplasias entre la población de las Islas, de los cuales 5.260 correspondieron a mujeres y 7.507 a hombres. El cómputo total evidencia un incremento de un 3,5% con respecto a 2022, que cerró con 12.334 nuevos cuadros. Por lo que respecta a las defunciones, hay que decir que se estima que el pasado año se registraron 4.727 decesos por cáncer en el Archipiélago, 170 más que en 2022. El 73,47% de las muertes se produjo en personas de 65 años en adelante. Entre las neoplasias que provocaron un mayor número de óbitos figuran el cáncer de pulmón, con 1.014; el colorrectal, con 600; páncreas, con 361; mama, con 294; próstata, con 239; hígado, con 224; vejiga, con 176; estómago, con 150; cerebro, con 146; y otras clases de tumores, con 479. «En el año 2030, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerán cáncer, lo que significa que tendremos más 300.000 nuevos casos en toda España y más de 13.000 en Canarias», advirtió Fernando Fraile, presidente de la asociación en la provincia de Las Palmas. El próximo domingo, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra esta patología. Según adelantó Fraile, la institución aprovechará esta fecha para poner el foco en los supervivientes de la enfermedad. «Queremos que todas las entidades implicadas en el cáncer, la sanidad pública y las administraciones se unan para poner en valor toda la realidad que viven las personas que logran superar un cáncer», defendió el representante provincial.