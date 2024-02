El Consejo Social de la ULPGC elige a Jesús León Lima como vicepresidente

El Pleno Extraordinario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebrado ayer, ha elegido, a propuesta de la Presidencia, y por unanimidad de las personas asistentes, a Jesús León Lima como nuevo vicepresidente. La presidenta del órgano de representación social en la Universidad, Ana B. Suárez Calvo, destacó no sólo su gran conocimiento del sistema universitario, sino especialmente «su dedicación y gran capacidad, fruto de una decidida vocación demostrada a lo largo de más de 25 años como miembro del propio Consejo Social».

Maestro de profesión, y natural de la isla de Fuerteventura, Jesús León Lima es vocal del Consejo Social desde 1999, con solo un breve paréntesis de ausencia entre febrero de 2022 y diciembre de 2023. Ocupó la Presidencia entre 2019 y 2021 y también ha sido vicepresidente en dos ocasiones anteriores, impulsando la presencia de esta Institución en las islas no capitalinas, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote, promoviendo la inversión en equipamiento y la celebración de actos culturales y académicos en ellas.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado cargos de responsabilidad política en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, ha sido miembro vocal del Consejo Escolar de Canarias y ha presidido el Observatorio de Espacio Europeo de Educación Superior de la ULPGC. También ha participado en la elaboración de documentos estratégicos de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, así como en el debate y la elaboración de la Ley sobre Consejos Sociales Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, aprobada en 2011.

También en esta sesión se procedió a la toma de posesión de nuevos vocales en representación de los intereses sociales, José Manuel Betancor Álvarez, Nira Pulido Suárez y Rogelio Mesa Pérez, designados por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

Asimismo, en el primer pleno presidido por Ana B. Suárez, dede la toma de posesión del cargo, se acordó la implantación del Máster Universitario Erasmus Mundus en Islas y Sostenibilidad / Erasmus Mundus Master in Islands and Sustainability por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Háskóli Íslands-University of Iceland (Islandia); Panepistimio Egeou (Grecia) y Rijksuniversiteit Gronin gen-University of Groningen(Países Bajos) que se adscribe a la Facultad de Ciencias del Mar.