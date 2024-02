El Astrofísico prevé lanzar el primer telescopio espacial canario en 2027

«Aspiramos a ser como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y lograr una cierta independencia a la hora de realizar investigación en el espacio». Bajo esta premisa, Rafael Rebolo, actual director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha anunciado a LA PROVINCIA/DLP su propósito de empezar a desarrollar, a finales de este año, el que será el primer telescopio espacial de origen canario, IACSAT Astro-1. El objetivo es conseguir ponerlo en órbita a tres años vista, en 2027, para que dé cobertura a los proyectos de «la próxima década».

Tras el exitoso lanzamiento del primer satélite de observación terrestre, Alisio-1, el Astrofísico se ha propuesto seguir avanzando en su particular carrera espacial para ganar independencia en la investigación mientras adquiere el mismo prestigio a nivel internacional que ya ha conseguido en la astrofísica de observación terrestre.

«Todos estos desarrollos en los que hemos estado trabajando durante la última década están encaminados a la construcción de este primer telescopio espacial», asegura Rebolo. Este satélite se utilizará para la confirmación de nuevos exoplanetas de tipo terrestre que producen eclipses en sus estrellas y también para estudiar y monitorear asteroides cercanos a la Tierra.

La experiencia en el desarrollo de Drago 1 y 2 y, posteriormente Alisio, ha sido «esencial» para que hoy el IAC se plantee este proyecto de una envergadura muy superior. En concreto, estos desarrollos han logrado que el Instituto compruebe el funcionamiento de su tecnología de observación infrarroja. «La observación del espacio en el infrarrojo es siempre más potente», reseña Rebolo. De ahí que el IAC se haya empecinado en crear estos desarrollos tan enfocados a observar en este espectro concreto desde el principio.

«Las observaciones infrarrojas desde el espacio son mucho más precisas de las que podemos hacer desde la Tierra», argumenta el director del Astrofísico. No en vano, la atmósfera terrestre es capaz de distorsionar estas fuentes de energía y emborronar su señal.

El telescopio será, no obstante, «modesto». Con unas dimensiones que no superarán los 20 centímetros, tal y como adelantó Rebolo. Y es que la idea del IAC es conquistar el espacio a un precio reducido. «Si hacemos aquí los telescopios los costos no serán tan elevados como se hace en la industria», insistió. De hecho, los últimos desarrollos, como Alisio-1 o Drago, han sido mucho más baratos que lo que cuestan otros instrumentos que tienen unas características y una resolución similar.

El disponer de un desarrollo de este tipo también dará al IAC algo que ya han conseguido con los telescopios en tierra: independencia. «Cuando construimos un telescopio aquí y lo controlamos plenamente nos ayuda a resolver problemas concretos», explica Rebolo. Y es que cuando se trata de investigación en Astrofísica, pese a que toda la comunidad científica puede acceder a ciertos instrumentos que se encuentran repartidos por todo el mundo, el tiempo se debe repartir entre todos los demandantes y es limitado. «Queremos tener esa capacidad complementaria de hacer investigación independiente», insiste el director del Astrofísico.

«El hecho de probar que algo que has diseñado y construido desde el principio funciona, y lo hace tan bien, te hace sentir vigor suficiente como abordar retos más grandes», explica Rebolo, que también hace hincapié en el reconocimiento regional, nacional e internacional que han recibido el grupo de 10 ingenieros que han trabajado codo a codo para poner al IACTec en el mapa espacial. «El desarrollo de un programa espacial es ya imparable y forma parte del futuro del Instituto», advierte el director, que señala que «el camino está marcado» y espera que el Astrofísico cuente con la financiación suficiente para «alcanzar todos estos desafíos» con los que se quiere poner a Canarias a la vanguardia en este campo.

En este sentido, Rebolo ha adelantado que el IAC ha elevado la propuesta de financiación de este primer satélite y otros desarrollos en marcha a la Unión Europea. «Hemos pasado la primera fase del programa Celeste y esperamos que con ello podamos generar la financiación necesaria para poner en marcha todos estos proyectos la próxima década», revela. Si lo logran, Rebolo adelanta que esto podría consolidar la creación de un laboratorio de construcción de satélites.