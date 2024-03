8M en Canarias: En busca de las huellas de la arquitectura hecha por mujeres en las Islas

Un primer paso para conocer e iluminar historias de la arquitectura hecha por mujeres en Canarias. Es uno de los caminos que facilita el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar este jueves el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el primer Festival de Mujeres Arquitectas en Canarias, que se erige como un espacio de reflexión, debate y diálogo que a su vez reivindica a las profesionales de las Islas y su trabajo a lo largo de la historia.

Pero también se alza como una respuesta a la exclusión de voces femeninas en la Semana de la Arquitectura del Colegio de Arquitectos Gran Canaria, celebrada del 29 de septiembre al 6 de octubre. La Asociación de Mujeres Arquitectas Marca Púrpura no solo condenó la exclusión, entre sus integrantes se encendió la chispa de la determinación y emprendieron un audaz camino hacia la reivindicación y la visibilidad.

Con este festival, Marca Púrpura ambiciona sembrar el germen para crear un archivo sobre la producción de arquitectura hecha por mujeres en las Islas, iluminando las historias y la influencia de estas creadoras en el urbanismo. "La idea es evidenciar que somos muchas mujeres que llevamos un largo periodo de tiempo trabajando", explica la arquitecta Noemí Tejera, una de las fundadoras de la asociación y coordinadora del festival junto a la arquitecta y urbanista Elsa Guerra.

Contraponer el relato

Tejera remarca la importancia de evidenciar el trabajo hecho por mujeres en el Archipiélago "para contraponer el relato androcéntrico más propio de la historia canónica de la arquitectura". Para ello, el festival también celebra de forma inédita en las Islas la primera maratón de arquitectas, donde profesionales exponen en un breve periodo de tiempo distintas experiencias.

"Con la maratón, la idea es hacer un curso intergeneracional, tener un lugar de encuentro, pero también insistir en el gran arco de experiencias que tiene que ver trabajar en la arquitectura dentro de la profesión, como por ejemplo, de compañeras que hablen de arquitectura al uso, lo que entendemos como arquitectura construida, pero también hay otras que pueden hablar de planificación estratégica o de interiorismo, que asomen alguna investigación desde la academia que tenga que ver con algún doctorado", detalla Tejera.

A ello se suma, durante la segunda jornada que tendrá lugar de 9 de marzo, un paseo por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en que "vamos a intentar caminar la ciudad juntas y señalar esas arquitecturas hechas por mujeres en el mapa", amplía Tejera. En concreto, el Edificio Parque San Telmo, de María Fernanda Martell; el Usos Múltiples II, de Magui González García; La casa A+A, de Flora Pescador junto a Vicente Mirallave y Jin Taira y el Edificio Multiópticas de Dara Carreras junto a Alberto Castillo en Cubica Estudio.

Las predecesoras

Parte del trabajo que Marca Púrpura pretende desarrollar se inspira en la investigación de Josenia Hervas y Heras, doctora arquitecta con doble especialidad en edificación y urbanismo en la Universidad de Alcalá. Su tesis, Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio total y el proyecto de investigación en el que ha colaborado Mujeres en la cultura Arquitectónica (pos) moderna española, 1975-2000, protagonizan la conferencia inaugural del festival, titulada Nuestras predecesoras: del archivo al encuentro, que sirve como marco para un posterior debate centrado en Canarias.

Al inicio de la república de Weimar, nació también, en 1919, la vanguardista e influyente Escuela Bauhaus de arquitectura, diseño, artesanía y arte que revolucionó la creación estética y cuyo legado sigue vivo en la actualidad. Hervas y Heras indagó sobre su lado menos conocido: las mujeres estudiantes y profesoras, que sirven de ejemplo para las generaciones posteriores.

"No eran muy conocidas y para mí era muy importante esa generación de arquitectas. Aunque no fueran las primeras europeas en trabajar y graduarse, sí fueron el arquetipo de la mujer nueva, moderna, que estudia carreras universitarias y es profesional", relata Hervas y Heras. Durante la Primera Guerra Mundial, con los hombres luchando en los frentes, las mujeres desempeñaron todo tipo de roles y trabajos para los que hasta entonces estaba vetada. "Como era obligatorio que alguien se ocupara de la población civil y el mantenimiento de los estados mientras los hombres luchaban, ellas ocupaban esos puestos", añade.

"Cuando se inaugura la Bauhaus, en 1919, esas mujeres habían sido enfermeras en el frente, secretarias, habían cosido uniformes en fábricas... tenían una profesión y mostraban su deseo de estudiar. Esas son las que yo he investigado. Sí que había algún verso suelto antes, pero era algo muy extraño", explica Hervas y Heras. Durante años, el archivo de la Bauhaus, en Alemania ha sido su casa, donde ha buceado entre numerosos documentos y aun a día de hoy continúa recabando información.

"Es como seguir el rastro de una abuela. Han hecho algunos edificios, se han escrito algunas cartas, han hecho acondicionamientos de locales o de hoteles que están en uso... Y he tenido la suerte de que no las han demolido o no lo han cambiado", ilustra Hervas y Heras.

Referentes

Su investigación siguió una ramificación en España, cuando le invitaron a redescubrir a otras mujeres arquitectas nacionales. "Ahora he tenido la suerte de poder hacer algo que no pude hacer con las arquitectas alemanas. Yo investigué a lo que serían ahora unas abuelas alemanas y ahora estoy con unas madres españolas a las que he podido abrazar, hablar con ellas, me han podido enseñar sus proyectos y he podido compartir con ellas mucha información de primera mano", cuenta Hervas y Heras.

Así, cita a referentes como "Amparo Berlinches, que ganó el premio nacional de Arquitectura en 1980, o su hermana, que también era arquitecta, mayor que ella y tuvo una beca en Bélgica para investigar sobre plásticos; también Ana iglesias, que estuvo trabajando como directora de Rehabilitación en el Ayuntamiento de Madrid a cargo de los edificios públicos". Cuando ha mantenido esos encuentros, la investigadora revela que "son tremendamente humildes, no se consideran importantes, piensan que no han hecho otra cosa que cumplir con su trabajo y su profesión, pero a medida que van contando sus vidas, se dan cuenta de que su labor ha sido importante. Poder ser referentes para futuras generaciones, que las alumnas de hoy sepan que había otras antes que ellas, es fundamental".

"Siempre hemos estudiado en Arquitectura a muchos señores que ya estaban jubilados, eran nuestros maestros, aprendíamos de ellos, pero referentes femeninos prácticamente no había ninguno. Queremos poner en valor a nuestras predecesoras también", reivindica Hervas y Heras que, en cualquier caso, especifica que no se trata de ningunear a los referentes masculinos, sino de tener a su lado a otros nombres de mujeres que han sido relevantes. Y lo extrapola a cualquier carrera para que "una estudiante pueda saber que ha habido madres y abuelas antes que ella en ese campo y que ella es un eslabón de una cadena".

Por ello, ensalza el valor de la celebración del primer Festival de Mujeres Arquitectas en Canarias, que replica a otras iniciativas similares en otras comunidades. "Ahora mismo estamos bastante organizadas, hay un frente común de revalorización de las arquitectas. Es el momento de ponernos a trabajar en esa línea de investigación en todos los lugares para poder tener ese archivo de mujeres que no conocemos", concluye.