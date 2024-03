El empoderamiento femenino centra la agenda de actos del Cabildo durante todo marzo

El Cabildo inicia hoy una serie de actos durante todo el mes de marzo para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, con la presentación del cómic titulado No cargues tú sola, de la Fundación Yrichen, en la Casa Museo Pérez Galdós, una obra ilustrativa que busca sensibilizar y promover un abordaje de las adicciones bajo la perspectiva de género.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y la consejera de Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, presentaron ayer el calendario de actos, que bajo el lema Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz, incluye teatro en las aulas, un encuentro insular de música y acciones vinculadas a la mujer en el ámbito deportivo, entre otros.

El objetivo es concienciar sobre los obstáculos y prejuicios que las mujeres siguen encontrándose en su día a día, y al mismo tiempo fomentar la reflexión y el diálogo con el objetivo de erradicar las barreras impuestas social, cultural y económicamente sobre este sector de la población.

El acto principal endrá lugar el mismo viernes 8 de marzo, cuando se leerá el manifiesto de apoyo a las reivindicaciones de la mujer y en el que también se inaugurará la exposición sobre los derechos de las mujeres y el esfuerzo del colectivo para lograr su reconocimiento. Ubicada en la pecera, la sala expositora del Cabildo, esta muestra reúne 14 ilustraciones de la diseñadora gráfica Abenchara Montesinos, que muestran los avances alcanzados hasta el momento y el camino que todavía queda por recorrer. La exposición permanecerá entre el 8 y el 18 de marzo y más adelante recorrerá los 21 municipios de la isla.

Además de esta exposición, el día 12 de marzo se celebrará el Encuentro insular de música e igualdad, con tres actividades culturales para la ciudadanía general, en formato pedagógico y en los centros educativos. En las aulas de los centros grancanarios se llevará la música con la propuesta Conciertos en el aula, los días 18 y 19 de marzo y, también, se celebrará el Teatro-Foro Las bien queridas, con diez actuaciones para el alumnado de 4 de la ESO de institutos de la isla.

«Vivimos un momento dónde los derechos consolidados por las mujeres parece que no están tan consolidados y hay quiénes los ponen en duda y quiénes pretenden un retroceso de todo lo alcanzado por el movimiento feminista, es fundamental que las administraciones públicas se mantengan firmes y avanzar también es visibilizar a las mujeres», señaló la consejera Mena. Por su parte, Hidalgo recordó que los derechos conquistados y los avances sociales no son inamovibles, pues «si no estamos pendientes, atentos y atentas también importantes retrocesos», por lo que reivindicó consolidar derechos y seguir desarrollando políticas dirigidas a conseguir la igualdad plena.