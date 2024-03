El feminismo demanda unidad en Las Palmas de Gran Canaria para no dar ni un paso atrás

Escúchame compañera, mi abuela ayer luchó, mi madre también lo hizo y hoy estoy luchando yo. Al son de polkas feministas, comenzaba la marcha con el tradicional ritmo de batucadas, pitos y el color violeta sobre las 19.00 horas en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Centeneras de personas y distintos colectivos desfilaron por la calle Rafael Cabrera hasta llegar a la plaza Santa Ana, alzando pancartas en las que podía leerse: ¿De cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo. No somos mujeres contra hombres, somos tod@s contra el patriarcado. No somos histéricas, somos históricas. Juntrans o nada.

Mientras en ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla se han celebredado manifestaciones separadas que ilustran la escisión que persiste desde el 8 de marzo de 2022, en Las Palmas de Gran Canaria el movimiento ha querido reivindicar con su lema la importancia de mantenerse "juntas" para ser "más fuertes" y "llegar más lejos". Además de los tradicionales cánticos de "que viva la lucha de las mujeres", "aquí estamos las feministas" o "abajo el patriarcado", se sumaron otros como "la triple jornada me tiene explotada", "que dedica la mujer si madre quiere ser" o "gobierno, escucha, seguimos en la lucha".

Manifestación por el 8M en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

"Estamos en una jornada de lucha. Es un día difícil porque no deja de ser complicado salir a la calle, encontrar el tiempo para luchar por nuestros derechos y el clima no es el más de adecuado y no hablo del frío, sino del ambiente, de la deslegitimación del movimiento feminista. Es un acto heróico salir un nuevo 8M para luchar por los derechos de todas las mujeres" expusó Nayra Marrero, una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria.

Marrero especifica que el difícil momento que vive el feministo tiene que ver con la desligitimación del movimiento desde la extrama derecha, "que cuestiona los derechos más fundamentales de las mujeres". Como ejemplo, recuerda un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el que "se volvió a cuestionar los derechos reproductivos de las mujeres". Por ello, Marrero remarca la importancia de mantener el pulso para no retroceder en los derechos conquistados. "Tenemos que mantenernos en las calles hasta que consigamos la igualdad real para todas las mujeres. Necesitamos hacerlo juntas, más grandes y más lejos".

Conciencia de género

Precisamente, la lectura del manifiesto en la plaza de Santa Ana comenzaba advirtiendo que "los derechos de las mujeres y las niñas están experimentando un retroceso evidente a nivel global (...) cuanto más avanzamos, más nos tratan de parar", para acto seguido añadir que "las administraciones públicas actuales están desmantelando lo que habíamos conseguido".

Batucadas durante la manifestación por el 8M en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

En este sentido, exigió un "mayor nivel de formación y mayor conciencia de género de los políticos y las políticas que ponen al frente de todas las instituciones", porque considera que el Ejecutivo regional no valora al Instituto Canaria de Igualdad "al no poner al frente a alguien con formación y sobre todo conciencia de género, vital para conseguir mejoras en la vida de las mujeres canarias".

"Estar al frente de las políticas en la administración de Canarias es una gran responsabilidad, para atender adecuadamente las necesidades de las mujeres y ofrecer medidas ajustadas a su realidad; es preciso tener un mínimo de conocimientos sobre el diverso y complejo objetivo de la igualdad", demanda el colectivo en su manifiesto, algo que hace extensivo al colectivo de operadores jurídicos y a todas las instituciones porque la perspectiva de género debe ser transversal e integral.

Brecha salarial

Con el manifiesto el colectivo también puso el foco en la brecha salarial: "La desigualdad económica entre hombres y mujeres sigue creciendo pese al aumento del sueldo mínimo, seguimos encadenadas al suelo pegajoso y limitadas por el techo de cristal".

Pancartas y banderas exhibidas durante la manifestación por el 8M en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

También critica que las mujeres son "mayoritariamente las víctimas de las nuevas formas de acoso a través de los dispositivos móviles o la inteligencia artificial", con casos como las fotos manipuladas de compañeras en el ámbito educativo, "que nos desnuda y ridiculiza, nos denigra y deforma". Por ello, demanda un sistema educativo responsable "que sistematice la educación sexual y afectiva", al tiempo que pide que "mayor investigación sobre el excesivo uso de tranquilizantes que se recetan a mujeres".

Cero tolerancia a la violencia sexual

Los casos de los cineastas Carlos Vermut, acusado de sacar ventaja de su reconocimiento y posición para tener relaciones sexuales violentas, o Armando Ravelo, a quien señalaron varias actrices por acoso y abuso sexual y psicológico, también han tenido su espacio en el manifiesto. "No podemos tolerar que la violencia sexual se minimice y quede impune, forma parte de la estructura patriarcal (...) exigimos que todas las instituciones den una respuesta ejemplar ante estos actos y no simples comunicados".

La marcha por el 8M a su paso por la calle Rafael Cabrera. / Juan Carlos Castro

Así, ha expresado su apoyo a CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, "que desde hace años visibiliza la realidad de las mujeres en el séptimo arte", al tiempo que considera que "se ha dado un paso atrás en los medios de comunicación" en el tratamiento del caso de Armando Ravelo, donde estima que se le ha dado más espacio y tiempo para que se explique que a las víctimas para que sean escuchadas. "Es éticamente intolerable y vergonzoso".

Ucrania y Gaza

El manifiesto concluye con un recuerdo para todas las mujeres en una zona de conflicto armado, especialmente, en Ucrania y Gaza. "Hoy gritamos ¡No al genocidio en la Franja de Gaza! Pero también en el apartheid en Afganistán, donde las mujeres están siendo borradas de la vida pública, recluidas en la vida doméstica, echadas de las escuelas y obligadas a casarse siendo niñas. O de los conflictos armados a gran escala en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria".

Un grupo de personas en el parque San Telmo antes del inicio de la manifestación por el 8M. / LP/DLP.

La Red Feminista también reclama "políticas migratorias efectivas y no denigrantes para cualquier ser humano, sobre todo para las mujeres que están sometidas a mayor vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujeres, racializadas e indocumentadas."

Premios y antipremios

Al final de la marcha, la Red Femenista celebró su ya tradicional gala de premios y antipremios. El galardón Simone de Beavor recayóen Amparo Delgado García, asesora jurídica en el servicio de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás desde hace más de 20 años. El premio Berta Cáceres 2024 es para las mujeres futbolistas que con su sororidad cambiaron la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), porque su trabajo, juntas, ha supuesto un mayor reconocimiento por parte de la sociedad hacia el fútbol femenino y el deporte femenino en general.

Centenares de personas acudieron a conmemorar el Día Intenacional de la Mujer. / Juan Carlos Castro

En cuanto a los antipremios, el estropajo de verguilla fue para Armando Ravelo "por aprovechar su posición como director de cine reconocido para acosar a mujeres". El estropajo de esparto, para el Gobierno de Canarias "por los recortes presupuestarios en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista". Y el estropajo de brillo, al Colegio de Arquitectos de Gran Canaria por la invisibilización de las mujeres del sector durante un congreso celebrado durante una semana entre septiembre y octubre de 2023 en el que no programó a una sola voz femenina.