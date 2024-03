El Gabinete Literario expone los efectos del cambio climático en Canarias

Incendios fuera de su época veraniega habitual; episodios de calima cada vez más frecuentes; escasas precipitaciones o el incremento en la acidificación del océano. Sus correspondientes consecuencias en la flora y fauna de las Islas; por ejemplo, con la aparición con cada vez más frecuencia de microalgas, las migraciones de especies o el traslado de la vegetación a zonas cada vez más altas. Para finales de siglo, se prevé un aumento de entre 1,5 y 2 grados de la temperatura media, con subidas del nivel del mar que prácticamente borrarán del mapa del Archipiélago playas como Las Teresitas (Tenerife).

En más de 40 paneles, la exposición itinerante del Gobierno regional muestra en el Gabinete Literario (Las Palmas de Gran Canaria) desde este 18 hasta el próximo 22 de marzo los efectos del cambio climático en las Islas con la finalidad de informar y concienciar a la ciudadanía sobre uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad y que afecta especialmente al territorio isleño. El acceso es libre y gratuito de 08.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

"Las evidencias son claras: vamos a cerrar el invierno más caluroso desde que se tienen datos, con unas elevadas temperaturas jamás vividas por los canarios, las precipitaciones siguen bajando -en torno al 10% de aquí a 2050-, en los últimos 118 años es la primera vez que no ha nevado en el pico del Teide y el Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia por peligro de incendios forestales", ha enumerado Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, para poner de manifiesto que "el cambio climático está presente y tenemos que adaptarnos".

"Esta exposición conciencia sobre las realidades del cambio climático y lo que podemos hacer. Refleja ejemplos que estamos sufriendo en la actualidad en nuestro territorio. Y que esté en el Gabinete Literario, una institución representativa del pensamiento contemporáneo en Canarias, deja a las claras la importancia de este tema para toda la sociedad", remarcó el consejero, que estuvo acompañado por Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía.

Más de 4.000 visitantes

Los paneles son pequeñas e ilustrativas extracciones del libro Cambio climático en Canarias. Impactos, una obra del biólogo José Luis Martín Esquivel y la geógrafa María José Pérez González, financiada por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial la pasada legislatura, que impulsó las campañas itinerantes. Tras dos exitosas ediciones -cerrando con 6.000 visitantes la última- el actual Ejecutivo regional ha querido darle continuidad y al ecuador de su tercera itinerancia, pues comenzó en noviembre y finalizará en junio, contabiliza más de 4.000 visitantes en 36 municipios repartidos por todo el Archipiélago.

Zapata reivindicó la importancia de las acciones individuales durante el día a día y no caer en lo que considera "mensajes demagógicos", como que no vale la pena hacer nada si las grandes potencias, como Estados Unidos o China, no reducen sus emisiones. "Nada más allá de la realidad. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el mundo y mejorarlo para las generaciones que vienen detrás", remarcó el consejero, quien enfatizó en la intención de la Consejería de "seguir llevando a cabo acciones de concienciación o mitigación", como un granito de arena más para lograr el gran objetivo: "Descarbonizar Canarias".

Hasta la fecha, solo los ayuntamientos habían pedido exponer los paneles, en sus instalaciones o en infraestructuras municipales, como el caso de en el Centro Cultural Pepe Dámaso en Las Palmas de Gran Canaria o la Casa de la Cultura, en Santa Cruz de Tenerife. Esta es la primera vez que una institución distinta, como es el Gabinete Literario, también demanda exhibirla, tanto para visitas guiadas a colegios o institutos como de forma libre para cualquier ciudadano.

"Cuando tuvimos conocimiento de la existencia de la exposición (...) apostamos por exhibirla porque el Gabinete Literario es una sociedad, con sus socios, pero siempre ha funcionado como un ateneo, se proyecta sobre la sociedad civil, está un buen entorno, céntrico, y seguramente la visitará mucha gente", expuso el responsable de Cultura del Gabinete Literario, Rafael Robaina.

Monitores ambientales

Las visitas guiadas cuentan con monitores ambientales facilitados por la propia Consejería a través de sus Oficinas Verdes que, en esta ocasión, proceden de la empresa Achigea. El educador ambiental Charlie Granados, uno de los dos guías presentes el Gabinete Literario, detalla que su función es "acercar estos paneles desde temáticas diferentes, como las calimas, los incendios forestales o las precipitaciones, englobadas en cómo afecta a la biodiversidad y a los efectos sobre la salud de los seres humanos".

En ese sentido, destaca que entre los visitantes suele llamar la atención, sobre todo, los dedicados a los incendios forestales y la subida del nivel del mar. "Es curioso que no tienen esa conciencia de cómo se puede generar un impacto, pero cuando ven los paneles, se dan cuenta de lo que está pasando y que tiene una consecuencia en las islas".

Tras el 22 de marzo, día en el que se desmonta la exposición en el Gabinete Literario, el proyecto seguirá su itinerancia en los Institutos de Educación Secundaria Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y San Miguel de Abona (Tenerife), a los que le sucederán otros espacios aún por detallar.