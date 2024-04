El Plan Nacional sobre Drogas subasta un parque de maquinaria procedente del narcotráfico

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad, celebrará en los próximos días una subasta pública electrónica de más de 200 activos de maquinaria industrial y vehículos. El Plan Nacional gestiona el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Los ingresos se destinan a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia.

Según informa la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el Fondo de Bienes Decomisados, regulado por la Ley 17/2003 de 29 de mayo, está integrado por los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados. Los activos que llegan al Fondo se enajenan y liquidan a través de subasta pública.

En el marco de la gestión de este proceso de subasta de bienes incautados al narcotráfico, apuntan, se va a realizar la comercialización de 237 activos existentes en las instalaciones de un depósito en la localidad de Valdetorres de Jarama, Madrid.

Maquinaria de obra civil

En este caso, detallan las mismas fuentes, el lote se compone de "un número elevado" de activos de maquinaria industrial y de obras públicas, vehículos y otros medios de transporte que provienen de una única organización delictiva y diversos condenados. Los bienes proceden de diversas sentencias, pero todas relacionadas entre sí, prosiguen.

Se subastarán, entre otros, 78 unidades de máquinas de obra civil diversa o 66 cabezas tractoras y volquetes de diversas marcas

En concreto, se subastarán: 78 unidades de máquinas de obra civil diversa (Carterpillar, Volvo, Nissan, Iveco, Mercedes, Scania, etc.); 66 cabezas tractoras y volquetes de diversas marcas (Daf, Scania, Renault, Man, Volvo, Mercedes, Iveco, etc.); 77 remolques, semirremolques y góndolas y 16 turismos y furgonetas (Toyota, Honda, Chevrolet, Hyundai, etc.).

Cada activo a subastar, especifica el Plan Nacional sobre Drogas, ha sido previamente sometido a una revisión mecánica detallada realizada por especialistas, de cara a comercializarlos "en unas adecuadas condiciones para su uso posterior".

El dinero recaudado

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Sirve para financiar programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.

En 2023, se recaudaron 28.000.000 euros por parte del Fondo de Bienes Decomisados

En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras). En 2023, se recaudaron 28.000.000 euros por parte del Fondo de Bienes Decomisados.

Para la gestión de la venta de esta maquinaria y vehículos, la Delegación del Gobierno concreta que ha designado a Surus como empresa adjudicataria, de forma que se encargará de las actividades de preparación de los activos para su venta, así como de la subasta electrónica de los mismos en su portal especializado, Escrapalia, donde "serán ofertados con el objetivo de darles una segunda vida y lograr un retorno".

Cuatro subastas

El Ministerio de Sanidad explica que se realizarán cuatro subastas en el portal Escrapalia que finalizarán del 23 al 30 de abril. La comercialización de todo este material se realizará a través de cuatro subastas electrónicas en el portal Escrapalia, en las que podrá participar cualquier persona física o jurídica. Ya están disponibles para ser pujadas y finalizarán en las siguientes fechas: turismos y furgonetas, el 23 de abril; cabezas tractoras y volquetes, el 25 de abril. remolques, semirremolques y góndolas, el 25 de abril. Y maquinaria de obra civil, el 30 de abril.

El Plan Nacional concluye que se establecerá un pliego de condiciones que se pondrá a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta y una declaración responsable para su asignación. El objetivo, asegurar el "correcto funcionamiento" de esta subasta. Adicionalmente, se habilitará un calendario de visitas previas los días 16 y 18 de abril para que los potenciales interesados puedan inspeccionar los bienes con anterioridad a su participación.