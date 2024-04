¿Cuándo se convierte el consumo de alcohol en un problema de adicción?

El 15% de las consultas médicas y más de 150.000 ingresos hospitalarios al año están relacionados con el consumo de alcohol en España, según datos de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). En Canarias, el 91,71% de la población de 15 a 64 años ha manifestado haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida y es la tercera autonomía que más atracones (binge drinking) registra, con un 22,7%, tal y como recogió la Encuesta bianual sobre Alcohol y Drogas en población general en España EDADES 2022. Y en el Archipiélago el alcohol es la droga más consumida, junto al tabaco y los hiposedantes.

La línea que separa el consumo de alcohol como una actividad más de un factor de riesgo de adicción no es clara y se difumina en función de distintas variables. La ingesta continuada y una cantidad elevada son factores relevantes, pero también influyen los momentos en los que se bebe y las motivaciones. “Si una persona consume todos los días unas cantidades considerables, pero dice que no tiene ningún problema, pues ves algo dispar. Pero puede ocurrir que una persona esté consumiendo poco, pero que aun así sienta que tiene un problema de adicción”, explica Fran Ramírez, psicólogo y director terapéutico de la Fundación Forja.

Con una década de experiencia en las adicciones con Cáritas, Yrichen y ahora en Forja, Ramírez es partidario del autodiagnóstico para reconocer si existe un riesgo real de adicción. "Preguntarse a uno mismo ¿tengo o no tengo un problema? ¿Puede ser que esté abusando y no me esté sentando bien?", indica. Pero una de las principales dificultades, en ocasiones, reside en percatarse de ello. “El que no se da cuenta de que tiene un problema es el alcohólico, porque asocia el consumo a unos placeres que le llevan a relativizar todas las advertencias”, añade el Víctor Camacho, psicólogo clínico experto en adicciones.

Efectos nocivos

Las señales suelen ser visibles, tanto en el ámbito laboral como personal, recuerda Camacho, y sus efectos nocivos han sido ampliamente estudiados y contrastados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol puede causar 200 enfermedades y trastornos, además, se le atribuyen el 5,3% de todas defunciones mundiales, con una proporción importante relacionada con accidentes de tránsito, violencia y suicidios.

"Independientemente de los efectos sobre el sistema nervioso, la ingesta masiva de alcohol en un corto periodo de tiempo también genera problemas digestivos, hepáticos y cardiovasculares", expone el médico especialista en adicciones Guillermo Guigou, quien pone el foco, sobre todo, en los denominados atracones o "el consumo compulsivo, dañino y con el único objetivo de alcanzar la intoxicación, que genera problemas muy importantes". Según el Ministerio de Sanidad, un atracón es el equivalente de cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de dos horas.

El atracón es una tendencia de consumo asociada a los jóvenes, que se concentra principalmente durante el fin de semana en espacios y lugares públicos. "Además de equiparar el binomio fiesta-ingesta de alcohol masiva, es repetitivo en el tiempo. Los momentos de ocio en ese intervalo de tiempo consisten en reunirse y hacer un atracón, que ha dado un salto cualitativo del botellón", detalla Guigou.

"Es bastante conocido que el alcohol afecta al sueño y al estado de ánimo. Un consumo continuado de fines de semana con atracones afecta a la lucidez y al cansancio. Es como un círculo vicioso. Bebes el fin de semana, estás toda la semana cansado, llega el fin de semana y vuelves a beber... al final los efectos son de fatiga continuada", añade Ramírez.

Moderación

Si bien, solo el 5,2% de la población de 15-64 años presenta un patrón de consumo de riesgo, que según el médico especialista, se da cuando el patrón es "habitual y excesivo"y puede derivar en "complicaciones orgánicas y generales". Guigou, uno de los fundadores de la Asociación San Miguel, recuerda que existen numerosas tipologías de consumidores en función de los momentos que elige para beber y, aunque en general no recomienda ninguno, sí valora que "la moderación es la clave".

Ante la diversidad de bebidas alcohólicas existentes, para medir el consumo se emplea el concepto de la Unidad de Bebida Estándar (UBE), que equivale a diez gramos de alcohol, es decir, el contenido medio de un vaso de 300 mililitros de cerveza de cuatro grados; un vaso de vino de 100 mililitros de 13 grados; o 30 mililitros de licor de 40 grados. En base a ello, el límite de bajo riesgo se sitúa en un máximo de 2 UBE y el nivel alto se sitúa a partir de 4 UBE.

En la película 'Otra ronda' (2020), galardonada con el Óscar a la Mejor Película de habla no inglesa, cuatro profesores de secundaria deciden beber todos los días y mantener una tasa de alcohol al mismo nivel constantemente, bajo la premisa de que los humanos nacen con un nivel de alcohol en la sangre 0,05% por debajo de lo normal. Con ello, pretenden transformarse en sus mejores versiones gracias a los efectos positivos al consumo.

Aunque a nivel general desde el ámbito sanitario no se recomienda ningún tipo de consumo porque todos conllevan un riesgo, es un elemento de socialización y está muy arraigado en la cultura. Beber puede contribuir a generar lazos, aumentar la confianza o incrementar la creatividad, entre otros aspectos. "La sociedad está preparada para saber lo que se puede consumir correctamente. Cualquier sabe lo que puede y debe consumir. En el momento en el que sobrepasas eso, estás empezando a tener un problema con el alcohol", relata Camacho.

"El alcohol vive en nuestra cultura. Es complicado que alguien no brinde en la cena de navidad con alcohol, por ejemplo. Se dice incluso que con agua no se puede brindar. Pero si hay un problema con el alcohol, la abstinencia debe ser total", añade Guigou.

Salud mental

Cuando se generan problemas vinculados al alcohol también suele haber causas profundas. “El alcoholismo, como la drogodependencia, es un problema de salud mental. Quienes se enganchan suelen ser personas con una problemática encubierta de higiene mental. Y para esas personas el alcohol lo es todo: les da seguridad, satisfacción y tapa otro problema mayor”, expone Camacho.

Como cualquier otra sustancia adictiva, si se bebe como una vía escape de la realidad y de evasión de problemas cotidianos “va a ser mucho más difícil para esa persona desprenderse del consumo porque le está generando algo bueno, que es la evasión de las preocupaciones”, dice Ramírez, quien matiza que cada caso depende de múltiples factores.

Uno de los rasgos más comunes entre los perfiles que Ramírez ha tratado es el de las personas con problemas de socialización. “Que, por lo general, a la hora de relacionarse, son más reservados, más tímidos, se aíslan más y el alcohol puede ser una fuente de socialización para rebajar esa angustia interna que sienten en las situaciones sociales y así poder disfrutar más de ellas. Es un bucle, porque si sufre en circunstancias sociales, pero se desinhibe con el alcohol, en la próxima ocasión recurrirá a lo mismo”, manifiesta.

“A nadie le interesa preguntarse: ¿por qué bebemos? Nadie quiere reconocer que tiene un trastorno o falta de herramientas para moverse en la vida”, apunta Camacho. La terapia consiste, fundamentalmente, en acompañar a esa persona en su toma de conciencia sobre esos motivos. “Poder conocerse a uno mismo es de las cosas más saludables que uno puede hacer. Yo suelo motivar a hablar con sus seres queridos, a compartir, a no tener miedo de hacerse preguntas a uno mismo. Y creo, también, que la terapia profesional orientada a las adicciones es un recurso que ayuda a entender por qué se produce esa dependencia a determinadas sustancias y si se quiere cambiar”, subraya Ramírez.

Medidas de prevención

En este sentido, Guigou recuerda que ha insistido constantemente en el déficit de las medidas preventivas frente a este fenómeno. "No las tenemos. Empezando por la educación. Me interesa más que los jóvenes aprendan sobre los riesgos del alcohol antes que las raíces cuadradas. Hay proyectos concretos o centros determinados, pero no se ha abordado históricamente como una realidad en la que hay que actuar. Estamos mirando para otro lado en este tema", lamenta.

Además de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, el Gobierno de Canarias cuenta desde octubre de 2022 con el IV Plan Canario de Adicciones, enmarcado en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 del Plan Nacional sobre Drogas, que plantea acciones en distintos ámbitos. Aunque Guigou celebra el documento, recuerda "se empezó a discutir al final de la legislatura pasada", lo que supone "un termómetro de la importancia que se le da".

Para el psicólogo Víctor Camacho es esencial actuar desde la base en salud mental. "Toda la población debería tener saber sobre higiene mental, para tener herramientas después de una ruptura de una relación, por ejemplo. De lo contrario, se acumulan experiencias negativas que se van tapando y se generan adicciones".