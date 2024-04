La violencia sexual hacia las niñas y adolescentes en España se cuadruplica en los últimos 15 años

La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en España no cesa. En solo cinco años han aumentado un 55% los casos; un 353% desde 2008. Pero hasta siete de cada 10 víctimas no reciben tratamiento psicológico, pese a los problemas de salud mental que se asocian, como el miedo, la agresividad e ira o las conductas suicdias. No lo hacen porque, pese a que este problema "es una realidad en España", continúa siendo tabú, sobre todo por la falta de educación afectiva y sexual, la eterna asignatura pendiente en el país.

La mayoría de los casos de violencia sexual tienen lugar en el entorno familiar de la víctima, pero este no suele saber cómo actuar, tal y como se extrae del último Estudio Agresión Sexual en Niñas y Adolescentes según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), elaborado por la Fundación de Ayuda a Niños/as y Adolescentes en Riesgo, ANAR, en base a testimonios de las y los 4522 menores de edad atendidos en sus Líneas de Ayuda durante los últimos cinco años.

Se trata de un "fenómeno oculto y escondido en el que predomina el miedo y la vergüenza", como ha señalado durante la presentación Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR. Pero no deja de ser un problema social que va en aumento en el país y deja "graves consecuencias en la víctima". Por ello, representantes de la Fundación han pedido terminar con algunos de los mitos que rodean a esta lacra, como que el agresor es una persona extraña. Las falsas creencias, han indicado, dificultan que se identifiquen los casos y que la violencia se perpetúe en el tiempo, lo que hace que, a día de hoy, el 46% de los casos duran más de un año.

Los 4.522 casos de agresiones sexuales documentados por el estudio suponen un incremento del 55,1% en los últimos cinco años y del 353% en los últimos quince años. Es decir, por cada caso atendido por la Fundación ANAR en 2008, hay en la actualidad 4,5 casos registrados, en muchos de los cuales las tecnologías están implicadas. Además, cada vez más agresores que son menores o que actúan en grupo o en manada.

Perfil las víctimas

El informe recoge cinco tipos de agresiones sexuales: las presenciales (91,5%), grooming (3,1%), sexting no consentido (2,2%), pornografía (1,3%) y explotación sexual y/o prostitución (1,9%). El perfil de las víctimas es marcadamente femenino: ellas son, en el 78,7% de los casos, quienes sufren este tipo de violencia. ANAR señala que el índice de feminidad, con un 401,5% subraya la especial vulnerabilidad de este género frente a las agresiones sexuales.

Además, la media de edad se sitúa en los 12,5 años, alrededor de un año por encima con respecto al anterior estudio. No obstante, Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de ANAR, ha recalcado que en el caso de los niños varones es especialmente reseñable cómo la mayoría de los casos se sitúa entre los cero y los nueve años.

En cuanto al entorno de las víctimas, el 40,7% vive con ambos progenitores y un 36,1% en familias monoparentales, especialmente con las madres. Asimismo, casi seis de cada 10 proceden de familias españolas y el 41,3% de familias migrantes, un porcentaje relevante si se tiene en cuenta que la proporción de menores de edad extranjeros en España a nivel estadístico supone el 12,8% de la población infantil total. Además, un 2,5% de las víctimas tiene alguna discapacidad y siete de cada 10 presentan un rendimiento escolar bajo.

El agresor, varón y mayor de edad

El estudio de Fundación ANAR revela que el 94,3% de los agresores son hombres, siendo la mayoría mayores de edad. En cuanto a la relación con la víctima, "existe escasa percepción de riesgo en el entorno y es especialmente preocupante que casi ocho de cada 10 agresores (79,5%) son personas conocidas por la víctima y, de estos, el 50,3% son miembros de su propia familia". Un dato que aumenta hasta el 85,9% en el caso de las víctimas más pequeñas (0-9 años). Siendo el padre biológico o la pareja de la madre en el 27,9% de los casos. La tasa de reincidencia es del 10%.

Las agresiones sexuales grupales (o en manada) siguen en aumento, pasando de constituir el 2,1% en 2008 a representar el 10,9% de las agresiones en 2023.