Canarias tendrá la totalidad de ramas de FP el próximo curso 2024/2025

El Gobierno de Canarias prevé crear al menos 750 nuevas plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años para el próximo curso escolar en todo el Archipiélago. El Ejecutivo regional continúa de este modo fomentando la escolarización temprana a través de la promoción de este nivel educativo, que no solo contribuye a la conciliación familiar sino que además completa la formación de los menores puesto que el inicio de la educación a edades tempranas repercute positivamente en el aprendizaje posterior del alumno. El Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) contempla la creación de 3.879 plazas de 0 a 3 años a lo largo de varios años, que vendrán a completarse el próximo curso escolar con la última de las ampliaciones, con esas 750 comunicadas por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, Poli Suárez. A pesar de este anuncio y de que el periodo de matrícula en Canarias para el próximo curso 2024/2025 ya se ha abierto, tan solo se ofertan por el momento las que ahora mismo están en funcionamiento. Posteriormente, en junio, y tras la actualización del listado de aulas cuya apertura en septiembre esté garantizada, tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para que las familias que así lo deseen puedan solicitar plaza en aquellos centros cuyas aulas no figuren en la oferta inicial y sean de su interés.

Poli Suárez sentenció que no va a ofertar nuevas plazas hasta que no se disponga de ellas. «No voy a estafar, no voy a engañar ni generar falsas expectativas a las familias de Canarias como se hizo en el anterior curso escolar, cuando se matriculó a 1.196 niños de toda Canarias en algo que no existía», manifestó e insistió en que va a haber nuevas plazas, que ofertarán cuando puedan estar operativas y no antes, pues si así lo hiciera estaría «faltando al respeto» a las familias. En cualquier caso, resaltó el compromiso del Gobierno con la educación de 0 a 3 años, que es «impecable» y avanzó que en junio habrá una convocatoria extraordinaria para ofertar nuevas plazas. |

Canarias contará con ciclos formativos de las 26 ramas en las que se organiza la Formación Profesional (FP) en España. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias ha elaborado un Mapa Insular de la FP en Canarias que viene a actualizar el que ya se creó en el año 1996 y que prevé ofrecer para el próximo curso escolar hasta 150 ciclos de grado básico, medio y superior en todas las islas para que el Archipiélago se convierta en un «referente a nivel nacional en la FP», aseguró el consejero Poli Suárez, quien destacó la necesidad de «tender la mano al sector empresarial» de Canarias para dar forma a la oferta más idónea para la región.

La nueva oferta formativa para el próximo curso 2024/2025 incluye tres nuevos ciclos formativos de grado básico, otros tres de grado medio, dos de grado superior y cuatro título de máster profesional. Asimismo, la Consejería prevé ampliar el proyecto Capacítate y el novedoso NEAE+21 para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo mayor de 21 años, que arrancó la pasada semana en Tenerife y Gran Canaria y que el Ejecutivo regional espera llevar al resto de islas a partir del próximo curso.

Para lograr toda esta transformación, Poli Suárez anunció ayer que todas las Islas contarán, al menos, con un centro integrado de FP por lo que se construirán dichos edificios en El Hierro y La Gomera, los dos únicos territorios que aún no cuentan con estos servicios, y donde ya se están buscando los espacios idóneos. Asimismo, se mejorarán las construcciones que están en funcionamiento en el resto de Canarias, con especial incidencia en Fuerteventura, donde las largas distancias hacen necesaria una nueva estrategia para la comunidad de la zona sur. Poli Suárez indicó que la Consejería y el Cabildo de Fuerteventura colaborarán para la implantación, en un primer momento, de rutas que mejoren el transporte de los alumnos que quieran cursar ciclos de FP.

En cuanto a la implantación de nuevos ciclos, El Hierro será la isla que más crezca el próximo curso escolar con cuatro nuevos ciclos formativos de grado básico, siete de grado medio y dos de grado superior para el próximo curso escolar. La Palma estrenará tres grados básicos y un medio, mientras que La Gomera tendrá dos nuevos de grado básico, tres de grado medio y uno de grado superior. Tenerife incorporará a su oferta tres nuevos ciclos formativos de grado básico, cuatro de grado medio, dos de grado superior y cuatro de grado máster, al igual que Gran Canaria, que estrenará, tres ciclos de grado básico, dos de grado medio y uno de grado superior. Por último, la nueva oferta de Fuerteventura incluye dos ciclos formativos de grado básico, otros dos de grado medio, uno de grado superior y un máster, fórmula que prácticamente se repite en Lanzarote.

Nueva oferta

En cuanto a la nueva oferta que trae consigo el Mapa Insular de la FP en Canarias, se incluyen títulos profesionales básicos en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas; Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y Recreo; y de Vidriería y Alfarería; títulos de técnico medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, en Seguridad y en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario; de técnico superior en Gestión del Agua y en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible y los cursos de máster de Especialización en Aeronaves Pilotadas de Forma Remota-Drones; en Robótica Colaborativa; en Posicionamiento en Buscadores (SEO/SEM) y Comunicación en Redes Sociales; y en Redacción de Contenidos Digitales para Marketing y Ventas.

Hasta el presente curso, antes de la introducción de estos cambios, la oferta formativa en el Archipiélago oscila entre los 3.047 grupos de FP existentes en Gran Canaria, la isla con mayor presencia, con una ratio insular de 280 en relación a su población, y los 75 de El Hierro (con una ratio de 152). En medio, se sitúan Tenerife, con 2.959 grupos (con una ratio de 315), Lanzarote, con 782 grupos (ratio de 200), Fuerteventura, con 428 grupos (ratio de 280), La Palma con 244 grupos (ratio de 342) y La Gomera, con 151 grupos y una ratio de 144.

El consejero de Educación y Formación Profesional Poli Suárez explicó que este mapa presenta «una FP insularizada» que se encargará de atender las demandas de cada isla y que trata de presentar la oferta más variada posible en cada lugar, dándole prioridad a la emisión de certificados profesionales, que se entregarán en todos los centros públicos canarios para responder a las «urgentes necesidades de mano de obra cualificada que existen en la actualidad en determinados sectores productivos», precisó el consejero, quien también llamó la atención sobre la necesidad de que el Gobierno de Canarias y los sectores productivos trabajen de la mano para la confección de la oferta formativa más acorde a las necesidades del mercado laboral actual. «Queremos aumentar las matrículas en aquellos cursos en los que sabemos que existe demanda laboral», concluyó.

En este sentido, el viceconsejero de FP y Cualificaciones Profesionales, Paco Machado, explicó que este mapa se ha realizado teniendo en cuenta tres indicadores: la población, la tasa de desempleo y la tasa de abandono escolar temprano en cada una de las islas. El objetivo de este análisis es responder de la manera más eficiente posible a los mandatos de la nueva ley de Formación Profesional que, entre otros puntos, pretende poner freno al sesgo de género que persiste en muchos perfiles profesionales y en las matriculaciones en algunos ciclos y ramas de conocimiento.

Otro de los retos de esta formación en Canarias para el próximo curso es la adaptación a la FP Dual. El viceconsejero Paco Machado recordó que se han pilotado diferentes proyectos en este ámbito a lo largo de los últimos cuatro años y esta modalidad ya se ha implantado en el 10% de las enseñanzas en Canarias. No obstante, la FP Dual tendrá que quedar instaurada el próximo curso al 100% y Machado afirmó que «estamos convencidos de que no va a haber ningún problema porque vamos a poner las mejores condiciones para llevar a buen término este tránsito en el que ya tenemos experiencia», indicó.

Pero las modificaciones en la Formación Profesional en Canarias ya ha comenzado este mismo curso en Canarias, que ha tenido que adaptarse al mandato del Gobierno de España para que el alumnado que realiza prácticas en empresas sea dado de alta en la Seguridad Social, al igual que sucede con los estudiantes de grados universitarios. En la actualidad, ya hay unos 11.500 alumnos de FP en Canarias dados de alta en la Seguridad Social desde el pasado mes de enero, y se espera que otros mil más se incorporen este mismo mes de abril. «Ha sido un logro porque hemos logrado un proceso transparente para los centros, con los que hemos tenido un continuo diálogo», subrayó.

Perfil de estudiante

La mayor parte de la población que estudia Formación Profesional en Canarias en la actualidad tiene entre 16 y 21 años, un segmento que supone más de la mitad de quienes estudian ciclos formativos de grado superior, si bien la cifra sube hasta casi el 70% en el caso de quienes estudian ciclos formativos de grado medio. Por otro lado, los porcentajes crecen para los más mayores en el caso de la educación a distancia, donde el 54,6% y el 50,4% de los estudiantes de ciclos de grado medio a distancia y ciclos de grado superior también a distancia tienen entre 30 y 44 años, frente al escaso 4,3% y el 6% que, respectivamente, lo hacen en la franja de 16 a 21 años.

Por géneros, casi todas las familias profesionales, salvo administración y gestión; artes gráficas; comercio y marketing; hostelería y turismo e industrias alimentarias, están muy masculinizadas o feminizadas, lo que exigirá un esfuerzo por parte de la Administración para que la presencia de ambos sexos sea más equitativa en todos los casos. Los casos más llamativos son los de electricidad y electrónica, fabricación mecánica y transporte y mantenimiento, donde entre el 96% y el 95% de los estudiantes son hombres, y servicios socioculturales y a la comunidad e imagen personal, donde el 86% y el 80% de las estudiantes son mujeres.

