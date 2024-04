Estas son todas las cosas que no puedes llevar en el equipaje de mano del avión

Preparar tu equipaje puede generar una mezcla de emociones: desde la satisfacción de planificar tu aventura hasta la tensión de asegurarte de que todo lo que llevas cumple con las normativas del control de seguridad en el aeropuerto. Aunque algunas restricciones pueden parecer excesivas, están ahí para proteger a los pasajeros.

Es por eso que tanto las aerolíneas como Aena proporcionan información sobre los objetos que están estrictamente prohibidos en los aviones. Algunos son obvios, como las armas de fuego o los líquidos inflamables y tóxicos, pero otros pueden resultar menos claros y generar dudas.

Armas

Cualquier tipo de arma de fuego queda terminantemente prohibida, como las pistolas, revólveres, rifles, escopetas, aunque sean de juguete. Esto es debido a que pueden llegar a confundirse con reales y causar un gran revuelo. Tampoco se permiten piezas individuales de dichar armas, como las miras extraíbles. Las armas de aire comprimido tampoco podrán ser transladadas en el equipaje de mano, ni otro tipo de armas como ballestar, arcos, fechas, hondas, tirachina...

Imagen de archivo / Pixabay

Otro tipo de armas

Aunque quizás no sean armas al uso, tampoco podrás llevar en tu equipaje de mano dispositivos de descarga como pistolas para aturdir en cualquiera de sus tipos, como los taser. Por supuesto, están prohibidos los gases neutralizantes como los rociadores de sustancias picantes, aerosoles de pimienta, gases lacrimógenos, rociadores de ácido...

Objetos cortantes

No puedes acceder al interior de un avión con objetos que puedan realizar cortes aunque ello no sea para lo que fueron diseñados. Por supuesto no se pueden llevar hachas, cuchillos o machetes. Ni navajas, cuchillas de afeitar abiertas o cúteres. Uno de los productos que tienes que facturar y no puedes llevar en tu equipaje de mano son los patines de hielo, ya que su cuchilla puede llegar a ser peligrosa.

Objetos contundentes

Tal como comentamos anteriormente, y por la seguridad de los otros pasajeros, no se permite meter en el avión objetos como bates de béisbol, palos o bastones contundentes, palos de golf u otros deportes parecidsos, remos de kayak, etc. Todos estos objetos deben de facturarse.

Archivo - Aeropuerto de Gran Canaria, turismo / EUROPA PRESS - Archivo

Herramientas peligrosas

Siguiendo el patrón, deberás facturar todas aquellas herramientas de trabajo que pueden llegar a ser peligrosas como los taladros, cuchillas, sierras, destornilladores, formones, palancas, martillos, sopletes, grapadoras, etc. Muchas de estas herramientas pueden ser usadas como armas por sus filos cortantes o su potencia.

Sustancias tóxicas, explosivas o inflamables

Aena prohíbe llevar en el equipaje de mano sustancias como ácidos y álcalis, sistancias corrosivas, gases como el butano o propano, material radiactivo de cualquier tipo, venenos, materiales infectados, etc. Y, como resulta obvio, no se permiten las municiones, detonadores, explosivos de cualquier tipo, materiales con capacidad de inflamación, fósforos, botes de humo o bebidas alcohólicas cuya graduación alcohólica volumétrica supere el 70%, ya que pueden resultar muy inflamables.