¿Por qué Las Palmas de Gran Canaria está fuera del sistema estatal de protección a víctimas de violencia machista?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no se ha integrado en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta del Ministerio del Interior puesta en funcionamiento desde 2007 para mejorar la coordinación entre las instituciones locales con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de ofrecer más garantías en la atención y la protección de las víctimas de violencia machista.

Hasta la fecha, se han adherido 736 ayuntamientos en toda España y, en el Archipiélago, se han integrado más de la mitad de los municipios. Fuentes de la Policía Nacional aseguran que desde los últimos tres años se ha intentado con ahínco la adhesión del Ayuntamiento de la ciudad más poblada de Canarias, pero el resultado siempre ha sido negativo. La Concejalía de Seguridad y Emergencias del Consistorio esgrime que mantiene la negociación con la Delegación del Gobierno en Canarias para firmar el convenio que incorpora a la Policía Local al sistema. "Es una negociación en la que ambas partes estamos interesadas en llegar a un acuerdo, pero en el caso de grandes municipios como el nuestro conlleva un proceso de negociación más complejo", ha sostenido el área que dirige Josué Íñiguez.

En este sentido, la Concejalía ha agregado que cuenta desde 2017 con la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local para atender de forma integral a las víctimas de violencia de género "desde el momento en que se produce la agresión hasta que tiene que declarar en el juzgado". Para ello, añade que cuenta con unas dependencias en el barrio de Tamaraceite que "ni tan siquiera se les llama comisaría porque están diseñadas y pensadas para atender a las víctimas con la mayor proximidad, que no sientan que están en unas dependencias policiales". Se trata, agrega, de un espacio adaptado en el que se ofrece un asesoramiento jurídico, psicológico y se informa sobre ayudas disponibles.

Déficit de personal

El portavoz de Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) en Las Palmas de Gran Canaria, Víctor García, defiende que la plantilla de la Policía Local adolece de falta personal y en estas circunstancias no es posible asumir la responsabilidad que implica integrarse en VioGén. "Requiere dedicar parte del personal a algo de mucha responsabilidad y, por supuesto, con el personal que tenemos no creo que estemos preparados para asumirlo", apunta. Aunque matiza que la decisión corresponde al Consistorio y se acatará si se decide a firmar del convenio, añade que serán "muy críticos".

"Con la carencia de personal, difícilmente entendería que ese convenio se firme con todas las garantías. Salvo que haya una reestructuración de la Policía Local. Sindicalmente nosotros entendemos que debe haber más personal para que se firme ese convenio. Pero si la corporación quiere firmarlo con el Ministerio de Interior y son favorables, supongo que tendrán que explicarlo públicamente: con qué personal lo va a hacer y qué medidas se van a tomar. Con el personal que hay, dudo mucho que se pueda asumir una responsabilidad como esa. No me extrañaría que la razón por la que no se ha firmado sea esa", abunda García.

El portavoz sindical recuerda que el déficit de personal se han agravado durante los últimos años, al coincidir las jubilaciones y el retraso en la convocatoria de nuevas plazas. "Tenemos una convocatoria de 45 policías que lleva más de un año y medio de retraso y aún está estancada", explica. La última vez que se reforzó la plantilla fue en 2021, con 68 nuevos agentes. "Con los datos de la plantilla de 2023, tenemos 95 vacantes de agentes de Policía Local. También tenemos vacantes en la escala de mando, que lo agrava todo. Y con las jubilaciones que hemos tenido entre 2023 y las que se prevén en 2024, estaremos cerca ya de 140 vacantes", añade García.

Bajo estas circunstancias, el portavoz sindical asegura que se ve perjudicado el servicio que se presta a la ciudadanía. "En la prevención del delito o en la respuesta en materia de convivencia o calidad de vida sí se ve afectado el ciudadano porque se tarda mucho en intervenir o en atender. De ahí viene el malestar de la gente. Cuando alguien tiene un coche que le bloquea la salida de su garaje y necesita que la Policía le dé una respuesta; o cuando un vecino se requiere una actuación policial porque un vecino pone la música muy alta. Todo esto en una ciudad de cerca de 400.000 habitantes genera una atención muy fuerte y si la Policía Local no da una respuesta a la ciudadanía, evidentemente los problemas se multiplican y la calidad de vida desciende", relata García.

Sin respuesta eficaz y coordinada

Sin embargo, la propia existencia de la UPA contradice la escasez de personal para destinarlo a luchar contra la violencia de género. Según fuentes de la Policía Nacional, la ausencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en VioGén impide una respuesta eficaz y coordinada a los casos de violencia de género en el municipio porque se dificulta la toma de medidas adecuadas para garantizar su seguridad y su bienestar. A través de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), poco más de una decena de agentes de la Policía Nacional se encarga de la atención y protección integral de las más 800 víctimas de violencia machista en la ciudad.

En concreto, los agentes de la UFAM se encargan de introducir los datos de víctimas y agresores en el sistema VioGén para evaluar el riesgo y determinar las medidas de protección adecuadas. Por ejemplo, si el riesgo es bajo, la acción puede consistir en contactar con la víctima cada cierto tiempo para conocer su estado; si es extremo, un agente vigila a la víctima durante 24 horas hasta que se consiga detener al agresor. El sistema permite enviar alertas y notificaciones a las autoridades y profesionales cuando se detecta un riesgo elevado; además, al contar con una base de datos para todo el Estado, es posible acceder a información actualizada sobre las víctimas y los agresores.

Si la Policía Local estuviera integrada en VioGén, se acordaría el número de víctimas que debe proteger en el nivel de riesgo bajo anualmente, ya que cuando es alto o extremo, la responsabilidad siempre recae en la Policía Nacional. Esto posibilitaría a los agentes de la UFAM poder dedicarse a la vigilancia durante 24 horas sin prejuicio en la atención de otras víctimas.

Además, según las fuentes de la Policía Nacional consultadas, no existe una coordinación efectiva con los agentes locales, pues una vez que la víctima ha recibido la primera atención, acompañamiento y asesoramiento por parte de la UPAL, cuando el caso evoluciona y llega a los juzgados, queda en manos de la UFAM. Esto a su vez supone una contradicción con las funciones atribuidas a la unidad especializada en violencia de género de la Policía Local, que incluye el seguimiento, protección y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género desde que se produce el episodio violento hasta la culminación del proceso judicial.

A ello se suma que la Policía Local realiza la atención a las víctimas sin acceso a la base de datos de VioGén, lo que implica carecer de su historial completo y también, el del agresor. Esto puede limitar la capacidad para evaluar adecuadamente el riesgo asociado a la situación y tomar decisiones sobre las medidas de protección necesarias o adecuadas.