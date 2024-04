Animayo convoca jornadas de reclutamiento profesional para más de 200 participantes

Animayo Gran Canaria 2024 volverá a celebrar sus jornadas de reclutamiento en su fase presencial que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, desde el 8 al 11 de mayo, creando nuevas oportunidades con las que el Festival se supera en cada edición. Tal es así, que en la pasada edición tuvieron lugar más de 350 entrevistas para optar a 78 puestos de trabajo, presenciales o en remoto, en 30 categorías demandadas por prestigiosas productoras y estudios nacionales e internacionales de animación, efectos visuales, videojuegos, tecnologías y disciplinas relacionadas.

A través de estas jornadas, Animayo contribuye de manera directa a la profesionalización y al crecimiento sostenible de la industria, creando oportunidades laborales reales y ofreciendo a las productoras y estudios participantes un entorno idóneo para conectarse con talento emergente o experimentado, así como para identificar oportunidades colaborativas.

La fecha límite de inscripción será a las doce de la noche del próximo viernes día 26 de abril. En cada oferta figurarán los requisitos específicos, siendo los generales el ser mayor de 16 años, el talento y conocimiento en efectos visuales y la animación además de hacerse con el abono 'Reclutamiento Animayo' disponible próximamente en la web del Festival donde también se informará de los horarios específicos. Realizado el abono, cada aspirante podrá enviar a daura@animayo.com su portfolio, reel y carta de presentación obteniendo por respuesta puestos afines y agendamiento de entrevistas. Igualmente, siguiendo las mismas indicaciones, podrán acceder a estas jornadas los abonados 'Full Pack' ya agotados.

Obedeciendo a uno de los objetivos principales del Festival, que tras el de la formación no es otro que gestionar adecuadamente el talento en pro del empleo con procesos de selección a medida, las anheladas sesiones de reclutamiento pretenden cubrir la demanda de 13 sobresalientes empresas reclutadoras, más abajo descritas, aliadas de Animayo y referentes del sector. Estas son: Skydance Animation, Platige Image, Cinesite, Nørlum Studios, B Water Studios, Fortiche Production Animation, Atlantis Animation, 3 Doubles producciones, Tomavision Studio, BMCAF Studio, 22 Dogstudio, Amuse Animation y Nowake Studio.

De otra parte, también continúa abierta su convocatoria Art Gallery para artistas, profesionales y comercios vinculados al arte y las tecnologías. Una convocatoria incluida en la Zona Fan y Experiencias, espacio de información, muestras y experiencias ubicada en la planta baja del CICCA que incluirá: Stands de artistas (Art Gallery), exposiciones de arte, stands de escuelas y universidades, experiencias inmersivas, experiencias artísticas, presentaciones de libros y firmas de autógrafos que se mantendrán abiertas al público de forma gratuita desde el 8 al 11 de mayo, ambos inclusive. Los interesados en participar como expositor y exponer tus trabajos de Ilustración, Arte Conceptual, Diseños de personajes y criaturas, Arte de Fondos y ambientes, Animaciones cortas, Modelado 3D o esculturas Digitales, Storyboarding, Pintura Digital, Cómics o Novelas gráficas, pueden escribir a naia@animayo.com para conocer tarifas y requisitos específicos.

Además, en lo que a formación se refiere y atendiendo al leitmotiv de la presente edición, «desarrollando el talento, impulsando la industria», Animayo, referente en el campo de la animación y los efectos visuales con 19 años de experiencia con un enfoque inspirador y motivacional, facilita el conocimiento de las profesiones del futuro. Opciones educativas disponibles en universidades nacionales de primer nivel que Animayo vuelve a acoger en el programa 'Decide tu Futuro' que integra una amplia variedad de ponencias comprendiendo desde las carreras más artísticas a las más tecnológicas, y a las que ya pueden inscribirse para asistir, como centros educativos, enviando un email a dori@animayo.com. Las universidades y escuelas participantes de este programa son: U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Madrid), The Core School (Madrid), L'Idem (Barcelona), LCI (Barcelona), Universidad del Atlántico Medio (Gran Canaria) y Escuela Artediez (Madrid).

Y sumado a revisiones de porfolios de jóvenes estudiantes, el programa de 'Becas al talento Animayo' ofrecerá más de 600.000 euros para impulsar estudios on line y presencial en algunas de las ya mencionadas escuelas y universidades nacionales en el curso 2024-2025. Una convocatoria, sin límite geográfico, que permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2024 y a la que aplicar on line, a través de la web de Animayo.

Animayo Gran Canaria 2024, que se celebrará desde el 8 al 11 de mayo, ambos incluidos, contará con más de 30 invitados y ponentes estrellas en un cartel de expertos, artistas y creadores de estudios, productoras y escuelas nacionales e internacionales que, en el Espacio CICCA y en el Teatro Guiniguada, transmitirán sus conocimientos. Destacados invitados procedentes de ciudades y países como Nueva York, (EE UU), Los Angeles (EE UU), Dinamarca, Polonia, Toronto (Canadá), Tokio (Japón), Lyon (Francia) o España que a través de 14 master classes presenciales, que tratarán sobre animación, producción, VFX o liderazgo, entre otros, 4 talleres enfocados hacia el aprendizaje práctico de habilidades y capacidades en áreas de la animación, matte painting, la ilustración y la inteligencia artificial, además de 15 ponencias formativas, 5 estrenos y proyecciones, 3 presentaciones de autor, 5 stands de escuelas, 20 stands de talentos, 2 exposiciones exclusivas incluyendo el estreno en Europa de la exposición del Arte tras «Spider-Man: Across the Spider-Verse» de la mano de Sony Pictures Animation, y 12 horas de recruitments, revisiones de porfolios y firmas con más de 15 empresas del sector participantes como Platige Image, uno de los estudios de cinemática de videojuegos de Europa, creadores, entre otros, de la serie rodada en Canarias «The Witcher».

EMPRESAS RECLUTADORAS

- SKYDANCE ANIMATION. Madrid, España. Skydance ofrece "una cultura dinámica, integradora y en constante evolución en la que se acogen con satisfacción las ideas innovadoras y se fomenta el crecimiento. La asociación entre la creatividad única y los avances tecnológicos se demuestra en cada pilar de la empresa. En el centro de todo ello está el compromiso de contar historias audaces, entretenidas y relevantes.

- PLATIGE IMAGE. Polonia. Una de las empresas punteras de las cinemáticas y los video juegos a nivel europeo. Con un equipo de 300 magos en el mundo de las imágenes en movimiento. Sus directores, directores de arte, diseñadores gráficos, animadores, artistas de efectos visuales y productores son capaces de realizar maravillas como Cathedral, Fallen Art, Another Day Of Life y "Fish Night" de la serie de antología Love, Death + Robots de Netflix. Poseen premios y distinciones de prestigio, como un BAFTA, un EFA, un Premio Goya y los Premios SIGGRAPH, además de nominaciones al Oscar, la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Premio de Oro León en el Festival de Cine de Venecia."

- CINECITE. Canadá. El grupo Cinesite es una casa global de marcas creativas galardonadas con una rica historia en la creación de efectos visuales y animación para cine, televisión, medios de transmisión y entretenimiento inmersivo. El grupo reúne a los estudios de animación y efectos visuales líderes a nivel mundial, Cinesite, Image Engine, Trixter, FX3X, The Imaginarium Studios & Assemblage Entertainment, Squeeze & L'Atelier Animation.

- NØRLUM. Dinamarca. Nørlum desarrolla y produce historias originales en diversos mundos a través de largometrajes animados y otros medios. Trabajamos con socios internacionales, tanto como productores como coproductores, y nuestro enfoque está en la alta calidad artística y de la historia.

- 22 DOGSTUDIO. Tenerife. Un Estudio de Efectos Visuales para cine y series de televisión, con sede operativa y fiscal en Tenerife (ISLAS CANARIAS) desde el 2023, que nace en Milán (ITALIA) y desarrolla su trayectoria junto a su oficina de Los Ángeles (EEUU). Su equipo Internacional de Artistas y Supervisores está altamente cualificado y dedicado a la creación de soluciones de efectos digitales personalizados, que satisfacen las más altas exigencias de los clientes. Su misión es proveer productos visuales de alto impacto y calidad, contribuyendo al desarrollo de los nuevos lenguajes audiovisuales, en armonía con la sostenibilidad de la industria. A pesar de la reciente expansión a nivel internacional, están totalmente comprometidos con la atención personalizada a sus clientes y proyectos.

- BWATER ANIMATION STUDIOS. Las Palmas de Gran Canaria, España. En B-water cuentan con varias sedes repartidas por diversas ciudades (Berlín, Budapest, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Montreal). Siempre buscan crear cambios en los procesos productivos y creativos al tiempo que aprovechamos la oportunidad para abrazar con entusiasmo toda innovación en la animación. En los estudios B-water están constantemente en la vanguardia, desarrollando nuestras propias herramientas de producción y siendo creativos con los múltiples pipelines.

- FORTICHE PRODUCTION ANIMATION. Las Palmas de Gran Canaria, España. Con sedes en París, Montpellier (Francia), y Las Palmas de Gran Canaria (España), productores, directores, artistas de storyboard, animadores, compositores y editores trabajan juntos desde el concepto hasta la entrega final del proyecto. El estilo gráfico único del estudio, que combina medios 2D y 3D, es la esencia del #ForticheTouch. Jérôme Combe, Pascal Charrue y Arnaud Delord crearon Fortiche en 2009 y bautizaron el estudio de animación con el nombre de su estado de ánimo en aquel momento (Fortiche significa As). Desde entonces, no han dejado de trabajar para convertir a Fortiche en una referencia como estudio de animación a nivel mundial. Su proyecto más reciente, la serie ARCANE, es una colaboración con los conocidos RIOT Games, que se estrenó en Netflix.

- ATLANTIS ANIMATION. Santa Cruz de Tenerife, España. Atlantis Animation es un estudio de animación CGI que se mudó desde Francia a Tenerife. "Nuestra especialidad es la producción de series animadas en 3D, como Tara Duncan o Miraculous Ladybug (season 5).

- NOWAKE STUDIO. Las Palmas de Gran Canaria, España / Santa Cruz de Tenerife, España. "Nowake" es una antigua palabra japonesa "野分" que significa "viento fuerte que atraviesa el campo como una guía invisible". Nowake es el lugar donde se crean los personajes, "diseñamos sus almas porque cada historia necesita un personaje único con una personalidad especial. Este es nuestro concepto de Studio Nowake Canary Island. El sistema NowakeRig se ha desarrollado durante 10 años con sus herramientas patentadas de manipulación de personajes y se ha utilizado en varios proyectos de películas de animación, series y comerciales. Buscan todos los medios posibles para contar una buena historia con personajes atractivos: largometraje de animación, serie de animación, videojuegos y metaverso."

- 3DOUBLES PRODUCCIONES. Santa Cruz de Tenerife, España. Producen proyectos de entretenimiento que destacan por su creatividad, desarrollo tecnológico y calidad, posicionándonos como empresa líder en Europa. Su camino en la producción comienza en Pipeline, IT, Concept Art, Animatic, Modelado, Lookdev, Layout, Animación, FX, Iluminación, Render y Composición. Se centran en el desarrollo de largometrajes de animación internacionales de alta calidad, así como en la cooperación como productores, coproductores y proveedores de servicios con otras empresas de animación líderes en el mundo.

- TOMAVISION STUDIO. Barcelona y Tenerife, España. Productora líder y de rápido crecimiento dedicada a desarrollar y producir contenido premium para el mercado infantil internacional. Con más de 15 años de experiencia en la industria de la animación 2D y 3D, la directora Mercedes Marro maneja Tomavision Studio, con múltiples IP en una amplia gama de estilos y requerimientos. Ofrecen oportunidades de coproducción y trabajo de servicios bajo el atractivo Programa de Incentivos Fiscales de las Islas Canarias."

- BMCAFF STUDIO. Las Palmas de Gran Canaria, España. El estudio produce arte clave para juegos, en particular las series Need for Speed y Moto GP, G.I. Joe y Star Wars Battlefront. la pasión artística de su fundador, Brendan McCaffrey, por el diseño junto a sus primeras influencias de artistas de ciencia ficción como Syd Mead, Chris Foss y Tim White, han sido una de las principales fuerzas motrices de su trabajo. El aprendizaje a través de la observación y la experimentación constantes le han mantenido tan entusiasmado con su oficio como cuando empezó hace 25 años.

- AMUSE ANIMATION. Las Palmas de Gran Canaria, España. Estudio de animación que crea, produce y distribuye contenidos destinados a un público pre-escolar principalmente mediante plataforma VOD, impulsado por un espíritu emprendedor. Disruptores de corazón, están constantemente buscando formas innovadoras de ofrecer el mejor contenido animado posible para niños y adultos por igual, con un enfoque digital de 360º para llegar a su audiencia de forma orgánica y promover valores universales y positivos.

ANIMAYO se hace realidad, una vez más, gracias al fuerte empuje y decidido apoyo que ofrecen sus patrocinadores: el Cabildo de Gran Canaria, La Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación de La Caja de Canarias, el Gobierno de Canarias, así como la implicación de productoras, estudios, escuelas y universidades, además de numerosas empresas privadas colaboradoras que apuestan firmemente por la industria del cine y por el esfuerzo para acercar a todos los públicos la cultura y la educación.