El Cuponazo de la ONCE deja 200.000 euros en Canarias

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No, no es el Blackjack, es el Cuponazo de la ONCE. La diosa fortuna prolonga su idilio con Canarias con el sorteo del cupón del sábado, 20 de abril, dedicado a la Feria del Salmón de Cornellana, en Asturias. Y es que ha repartido en distintos boletos un total de 200.000 euros, según ha informado la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Otros puntos agraciados en España han sido distintas localidades de Andalucía, donde ha caído un importe de 260.000 euros; otros 200.000 en Extremadura; 100.000 en Cataluña y otros 20.000 en Aragón.

Más de millón y medio de euros

El vendedor de la ONCE Francisco Samuel Zazo Antón ha repartido en Ávila un total de 1.669.000 euros, en distintos premios correspondientes al Cupón Fin de Semana.

Zazo Antón, que tiene el punto de venta en el Centro Comercial El Bulevar, próximo a la Escuela Nacional de Policía, ha repartido, a través del Cupón Fin de Semana de la ONCE, un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años -1,2 millones de euros-, a los que se suman otros 300.000 euros al contado, en un solo cupón, correspondiente al sorteo de este sábado.

El vendedor de la suerte Samuel Zazo Antón / LP / DLP

Asimismo, el vendedor de la ONCE ha llevado la suerte a los compradores de ocho cupones premiados con 20.000 euros cada uno, es decir, un total de 160.000 euros.

En total, Francisco Samuel Zazo ha repartido en Ávila 1.669.000 euros desde su punto de venta del Centro Comercial "El Bulevar", uno de los lugares más transitados de la capital abulense.

¿Cómo se juega?

Cupón de la ONCE / LP / DLP

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón.

Además, reparte premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.