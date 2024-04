La Liga de Debate de la ULPGC crea escuela

La Liga de Debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hace balance en su 18 aniversario y tras 16 ediciones. Por este evento, que nació en 2006 impulsado por el Consejo Social de la ULPGC para dotar a los estudiantes de habilidades comunicativas, de investigación documental, estructura argumental y pensamiento crítico, han pasado muchas generaciones de egresados de la ULPGC. Entre estos participantes se encuentran personalidades del mundo de la política, de la empresa y altos funcionarios que, coincidiendo con el 35 aniversario de la institución universitaria, han querido dar a conocer el impacto que esta experiencia ha tenido en su desempeño profesional.

Isabel Mena

Es el caso de la vicepresidenta tercera del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, licenciada en Filología Hispánica, que participó en la primera edición de la Liga de Debate de la ULPGC. Se sumó a esta iniciativa tras ver los carteles colgados por su facultad, con la incertidumbre de si tendría éxito o no de participación. «Con mucha ilusión formamos un equipo, Plutarco, y en aquella liga que empezaba a nacer, sorprendentemente participaron muchísimos equipos de distintas facultades, fue muy interesante». Recuerda el esfuerzo realizado por su equipo durante semanas para preparar el debate que, aquel primer año, se centró en la migración. «Era un tema que en aquel momento estaba en plena actualidad como lo vuelve a estar ahora, y el tener que prepararte un debate concienzudamente, buscar los datos, saber interpretarlos para darle el giro que le quieres dar en un momento dado, para defender un argumento, pues ha sido importante a lo largo de mi trayectoria claro que sí», indicó Mena, al tiempo que anima a los universitarios a presentarse en las próximas ediciones, por la experiencia que aporta para hablar en público «que es algo que hay que aprender a lo largo de la vida».

Noemí Santana

En la segunda edición de la Liga de Debate de la ULPGC participó por primera vez Noemí Santana, licenciada en Administración y Dirección de Empresa (ADE) y actualmente diputada en el Congreso en el Grupo Mixto. Califica su experiencia como muy positiva, de hecho concurrió tres años al evento, con distintos equipos, y ganó en dos ocasiones. «Guardo con gran cariño aquellas veces que participé, en concreto, un año que ganamos fuimos a la Península a participar con otras universidades y el defender los colores de nuestra Universidad fue todo un orgullo para mi». La experiencia, asegura, le ha servido en su vida profesional, tanto ahora en el Congreso de los Diputados como durante su trayectoria en el Parlamento de Canarias. «Les diría a los estudiantes que, sin lugar a dudas, se sumaran a participar en la Liga de Debate, es una experiencia preciosa, conoces gente nueva y puedes socializar».

Raúl Martel Vega

Raúl Martel Vega, veterano de la tercera edición de la Liga de Debate, es diplomado en Ciencias Empresariales, funcionario de administración local, como interventor tesorero. Asegura que, con la perspectiva que da el tiempo, cada vez pone más en valor su experiencia en la Liga. «Nunca pude imaginarme que después de tantos años, por ejemplo, en el proceso selectivo que superé en el Ministerio de Hacienda, iba a ser clave, no solo tener los conocimientos propios de un temario, sino saber expresarlos». Desde su experiencia, la liga de debate sirve para «ampliar las conciencias», para saber que se puede responder a una postura y la contraria y tener argumentos igual de válidos en ambos casos. «Eso te ayuda ser más tolerantes. Yo desde luego, animo a todos los alumnos y alumnas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a que participen, a que sean parte de esta preciosa historia de la Liga de Debate».

Carlos Pérez Aparicio

Carlos Pérez Aparicio, graduado en Economía y director de Revenue en el sector turístico, participante de la VIII edición, recuerda de la Liga de Debate de la ULPGC como un entrenamiento muy valioso de cara a su futuro profesional. «Me dedico a Revenue Management que se ha convertido en los últimos años en pieza fundamental estratégica del departamento comercial en el sector turístico. Necesitamos transmitirle a los directores generales y a todo el equipo de dirección comercial, cuál es la estrategia correcta que debemos llevar, y tenemos que saber cómo transmitir esa estrategia para que todo el mundo nos la termine comprando», señala en referencia a las herramientas alcanzadas durante su participación en la Liga de Debate.

Ignacio García Marina

Ignacio García Marina, graduado en Derecho, funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y actualmente concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, valora su experiencia en la IX Liga de Debate como muy positiva y altamente recomendable. «Lo que más me he llevado ha sido el desarrollo de habilidades comunicativas y en concreto de la oratoria, que me ha servido tanto a mi como a mis compañeros en el ámbito profesional y en el ámbito personal».

Recomienda a todos los universitarios participar en este evento, no sólo porque «se lo van a pasar muy bien y van a crear sinergias con sus compañeros de equipo», sino porque van a aprender a ponerse en el lugar del otro, a ejecutar argumentos y entender posturas contrarias. «Además, en el ámbito profesional también va a venir muy bien, de cara a ir a una entrevista de trabajo, de opositar, ejercer una abogacía o dedicarte finalmente a la política. La oratoria y la comunicación están presentes en cualquier ámbito profesional con lo cual es altamente recomendable», concluye.