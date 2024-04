Los sanitarios migrantes vuelven a las calles: "Somos la solución al colapso de la sanidad española y las listas de espera"

De Andalucía, de Murcia, de Castilla-La Mancha, de Comunidad Valenciana, de Canarias, de Comunidad Valenciana, de Castilla y León... Sanitarios migrantes llegados de toda España y atascados en "desesperantes" procesos de homologación de sus títulos han vuelto este jueves a echarse a las calles de Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Un escenario donde han vuelto a pedir, por enésima vez, que se desatasque un proceso que tiene 100.000 expedientes paralizados. En un país con la sanidad pública "colapsada" y largas listas de espera, han dicho, ellos son la solución. Piden que se aproveche tu talento. Lo contrario, aseguran, "es inaceptable".

Nervios en los días previos a la concentración que ha convocado el colectivo Homologación Justa Ya, que mañana tendrá su continuación ante el Ministerio de Universidades, para clamar por el embudo en las homologaciones. Los traslada días antes la pediatra Rami Ahmadi, una de las dirigentes del colectivo, que ha actuado de maestra de ceremonias en una concentración en la que han tenido especial peso los médicos cubanos.

Allí, estaba el urgenciólogo Guillermo Ponce, presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España que forma parte de la recién creada Federación Española de Asociaciones de Médicos Iberoamericanos (FEAMIB), integrada por más de 12.000 facultativos de distintos países que ejercen en España y acaba de presentarse en sociedad en Madrid, arropada por la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Ponce, con nacionalidad española desde hace 27 años, ha acudido a mostrar su apoyo a quienes todavía no han conseguido homologar su título.

Trabajar de camarero

En nombre precisamente de los médicos cubanos, el pediatra Julio Roque, llegado desde Salamanca, desempleado -"ya no tengo edad de ponerme a trabajar de camarero", confiesa a este diario- clamó por buscar salida a "a una versión literal del proceso de Kafka. Nuestros expedientes están paralizados, no se sabe por qué, ni dónde, ni como. Estamos indefinidamente retenidos". Y lanzó un aviso. Pese a su desesperación no se van a rendir. "No vamos a dejar que nos aplasten", han entonado.

El pediatra cubano se refirió al plan de choque anunciado a finales de 2023 por Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Un plan que criticó, no ha traído soluciones. "Si el plan consiste en enfrentarnos a unos contra otros, no lo van a lograr", dijo. Roque habló de sanitarios españoles que están "rebotados", en una situación difícil.

"Somos la solución"

"Somos la solución", aseguró ante situaciones como las que se están viviendo estos días a costa de las plazas MIR desiertas en Atención Primaria. En la misma línea, el doctor Guillermo Ponce consideró "inaceptable" desperdiciar el talento de los sanitarios migrantes en un país con una "sanidad colapsada" y abultadas listas de espera.

"¡Somos sanitarios, queremos trabajar!", es uno de los gritos que corearon los manifestantes alentados por una incansable Rami Ahmadi, pediatra de origen iraní, 3 años y 11 meses esperando la resolución de su expediente. Los migrantes agrupados en Homologación Justa Ya son cada vez más, están más organizados y reciben más apoyo político. Por fin, consiguen que se les escuche.

La propia ministra de Sanidad, Mónica García, que ha participado este martes en la reunión informal de ministros y ministras del ramo que se celebró en Bruselas (Bélgica), ha dicho que cree necesario "establecer criterios mínimos comunes para el reconocimiento de títulos no comunitarios, lo que facilitaría la integración de profesionales de países no pertenecientes a la Unión Europea".

Sin esperanza

Porque los sanitarios sienten que no hay futuro. Por eso salen a las calles cada poco tiempo. Para recordar la situación que viven y les lleva a trabajos precarios, nada que ver con su cualificación. Lo vuelve a repetir Eugenio Martín, 45 años, médico radiólogo, de origen angoleño y formado en Cuba, que llega a la concentración directo desde Lisboa (Portugal). Allí, ante la falta de salidas, trabaja con las maletas en el aeropuerto. Intentó homologar su título en aquel país. No lo consiguió. Ahora, lo intenta, desde hace más de un año, en España, donde quiere vivir.

Buscar salidas

En la concentración de este jueves, han vuelto a pedir salidas. En el manifiesto leído por Homologación Justa Ya recuerdan que, desde 2014, hay más de 100.000 expedientes sin resolver, tanto de fuera de Europa como de la Unión Europea. También, señalan de españoles que han estudiado en el extranjero y han retornado a España.

Con el 'plan de choque' propuesto por Universidades, aseguran, llevaría al menos 5 años tramitar los expedientes acumulados hasta la fecha. "No somos números en un expediente, somos personas, familias enteras y sueños frenados", concluyen.