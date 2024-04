En las aulas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se han titulado más de 80.000 estudiantes de licenciaturas, diplomaturas y grados, más de 3.300 de máster y casi 7.500 doctores, cifras que constituyen su mayor éxito y que avalan la importancia de la creación de esta institución en 1989. Es por ello que, con motivo de su 35 aniversario, cada uno de los 14 centros (4 escuelas y 10 facultades) que conforman los diferentes Campus de la ULPGC, ha propuesto a un egresado con una trayectoria profesional destacada que le ha llevado a alcanzar grandes logros y a ocupar puestos y cargos relevantes en la sociedad. A ellos se les ha otorgado una distinción simbólica que los convierte en los «mejores embajadores» de la marca ULPGC en los próximos años.

Es el caso de David Suárez Molina, licenciado en Ciencias del Mar (2006), meteorólogo del Estado y actualmente delegado territorial de AEMET en Canarias. Propuesto por la Facultad de Ciencias del Mar, acoge la distinción con sorpresa e ilusión. «Estoy muy contento, es un reconocimiento, que no me esperaba», destaca el meteorólogo que dice sentirse muy orgulloso de haber estudiado en la ULPGC. «La formación que recibí y que sigo recibiendo a través de la Universidad de Las Palmas ha sido puntera y me ha permitido optar a unas oposiciones de grado superior a nivel nacional. Cuando saqué la plaza aprobamos solo ocho personas a nivel estatal y eso evidencia el nivel formativo que recibimos en la ULPGC».

Ciencias de la Salud

Por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, recibió la distinción como embajadora de la ULPGC, Desirée Alemán Segura, diplomada en Enfermería (1994), miembro del Comité de Bioética de España, del Instituto Carlos III, Ministerio de Sanidad. La historia de la profesora Alemán siempre ha estado vinculada a la Universidad de Las Palmas, tanto en docencia, como en investigación, de hecho participó en la comisión para el diseño del grado de Enfermería en la ULPGC, motivo por que le ha hecho «mucha ilusión», el gesto de la institución que la formó como profesional. «Es un honor el que hayan pensado en mi. Esta Universidad tiene el plus de la cercanía, siempre ha estado muy preocupada por medir la satisfacción del alumnado, del profesorado, del que destacaría no sólo su calidad científica, sino también su calidad humana».

Telecomunicaciones

El embajador designado por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica es Juan José Flores Mederos, ingeniero de Telecomunicación (1992), actualmente director territorial para Canarias de Telefónica España. «Siempre es bueno que se acuerden de uno para algo positivo, y al mismo tiempo esta distinción te crea un compromiso para seguir luchando porque reconozcan la labor que desarrolla la Universidad». De la ULPGC destaca la oportunidad que ha dado a muchos canarios de estudiar una carrera, sobre todo a familias con escasos recursos que no podían mandar a sus hijos a estudiar fuera, como fue su caso. «Yo estudié gracias a las becas. No me podía ir fuera de Canarias, no había opción económica, y la ULPGC me permitió poder hacer la carrera que me gustaba. Cualquier carrera que se estudie aquí, tiene salidas en la vida laboral».

Economía

Raquel Peligero Molina, licenciada Ciencias Económicas y Empresariales (1996), directora de la Agencia Tributaria Canaria del Gobierno Autónomo, ha sido la elegida por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo para recibir la distinción que la avala como embajadora de la ULPGC. Además de haber formado parte de las primeras promociones, tiene un vínculo afectivo importante con esta Universidad, dado que su padre, Fernando Peligero, recientemente fallecido, fue catedrático de la ULPGC y uno de los firmes luchadores por el nacimiento de esta entidad en 1989. «El reconocimiento ha sido una sorpresa de la que estoy encantada. Además, mi padre falleció hace unos meses con lo cual para mi es especialmente emotivo porque luchó tanto por su Universidad de Las Palmas, y esta distinción me trae recuerdos que aquella época, de la ilusión de tener por fin la Universidad». De su etapa universitaria recuerda el compañerismo que existía y el profesorado, muy jóven en unos casos, y «eminencias» como Beatriz González López Valcárcel o Ginés de Rus, en otros.

Historia

Para David Naranjo Ortega, licenciado en Historia (2012), responsable del Instituto Canario de las Tradiciones y presentador del programa Tenderete de TVE, el haber sido designado por la Facultad de Geografía e Historia para recibir este reconocimiento es «un auténtico orgullo y privilegio», y lo recibe como una «responsabilidad en esa mochila de los 35 años de la Universidad». De la ULPGC destaca su familiaridad y el entorno cercano que siempre le brindó el profesorado. «Es una Universidad que recomiendo no sólo por el aprendizaje que uno se lleva encima sino también la propia evolución como persona que uno desarrolla también dentro del aula».

Traducción e Interpretación

Por la Facultad de Traducción e Interpretación, recibió la distinción Ovidio Cordero Rodríguez, licenciado en Traducción e Interpretación: inglés-alemán (2003), director de comunicación y responsable de comunicación financiera de Banco Santander. «Es un orgullo enorme, y un honor estar entre los 14 alumnos que representemos a más de 80.000 estudiantes que hemos pasado parte de nuestras vidas aquí». La ULPGC le supuso su primera salida de su isla, Lanzarote. «Mi idea siempre fue ser periodista, pero pensé que podía complementarse muy bien traducción con periodismo, de hecho acabé trabajando como corresponsal de la Agencia Efe en Londres en 2007. Al final, los idiomas y la Facultad de Traducción es lo que realmente me ha acabado abriendo todas las puertas porque las salidas son múltiples».

Ingeniería Informática

La Escuela de Ingeniería e Informática eligió como embajadora de honor a Rosa Aguilar Chinea, licenciada en Informática (1993), y actualmente delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. «Esta distinción es un gran honor, mira que he tenido otros reconocimientos, pero este es uno de los que me hace mayor ilusión porque fue una etapa fascinante de mi vida, de la que disfruté y aprendí muchísimo y soy lo que soy gracias a esa etapa de mi vida con lo cual, es todo un honor», indicó la que fuera rectora de la Universidad de La Laguna (2019-2023).

También recibieron el reconocimiento, Tomás Herrera Azorín, ingeniero Técnico en Topografía (1996), socio fundador y CTO en Aeroláser System S.L. por parte de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles; Dara Carreras Díaz, licenciada en Arquitectura Superior (2002), codirectora y cofundadora del Estudio de Arquitectura Cúbica Estudio, a propuesta de la Escuela de Arquitectura; por la Facultad de Veterinaria, Melania Santana Cruz, licenciada en (2007), directora y propietaria de la Clínica Veterinaria Cania, acreditada del GERPAC a nivel nacional; Isaac Rojas Rivero, licenciado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2004), propietario y director de Health Space; Por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Mónica Concepción Gómez, diplomada en Trabajo Social (2006), creadora y directora de la Asociación Te Acompañamos; Noemi Guillermo Martínez, graduada en Lenguas Modernas (2017), escritora de libros y cuentos y colaboradora habitual en radio y televisión a nivel autonómico y nacional, por la Facultad de Filología; y Ciro Gutiérrez Ascanio, por la Facultad de Ciencias de la Educación, diplomado maestro especialista en Educación Física (1995) y licenciado en Psicopedagogía (1998), viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias.