Mónica Ramírez: "Tenemos 2.727 plazas en oferta para los docentes interinos de Canarias que se podrían ejecutar en 2025 y en 2026"

Canarias tiene un 40% de interinidad entre los docentes y debe reducirla al 8%. La directora general de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias, Mónica Ramírez, estima inviable lograr esa reducción por los efectos negativos del concurso convocado en 2022, las 1.000 jubilaciones que se suceden al año o las plazas que quedan vacantes tras los traslados. Pero sí se compromete a reducir la cifra con procedimientos más flexibles.

¿Cuándo sabrán los aspirantes en el concurso oposición del proceso de estabilización el lugar en el que les corresponde examinarse?

Las sedes están seleccionadas, son unas 50 en distintos municipios de Gran Canaria y Tenerife, pero también en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Las hemos trasladado a los directores territoriales para que confirmen que los centros están disponibles y que no tienen ningún problema. Ya tenemos el proceso de maestros y probablemente la próxima semana sacaremos el reparto de aspirantes por tribunales y verán en donde deberán hacer las pruebas. En la cumplimentación de la solicitud pedimos que pongan que isla prefieren en primer lugar y desde el inicio ya indicamos en qué lugares hay tribunales para que se hagan a la idea. Como esta convocatoria fue de 2022, hay gente que ahora tiene destino a otra isla, han pedido el cambio y se lo hemos autorizado. Y si alguien no tiene asignada la prueba en la isla en la que está prestando servicios ahora, la piden y hacemos una modificación de esa resolución.

¿Cuánto tiempo tardan esas modificaciones?

Se hace sobre la marcha. A raíz del reparto, los tribunales tienen que ver si en ese tribunal no hay ningún aspirante sobre el que tengan una causa de abstención. En caso de que un vocal tenga una causa de abstención, cambiamos al aspirante para no cambiar a los vocales porque cuesta cambiar a los tribunales, que estamos preparando desde noviembre. Son más de 1.500 funcionarios actuando, 320 tribunales y 26.000 aspirantes. Lleva bastante trabajo.

¿Se ordenará la bolsa después del concurso oposición?

Sí. Reordenación habrá. Al ser un procedimiento extraordinario, es viable y posible. Estamos trabajando una alternativa con los sindicatos que sea acorde a este proceso.

¿Por qué más de la mitad de las plazas del concurso de méritos han sido adjudicadas de forma provisional a personal docente que no está en las listas canarias?

Son múltiples factores. Uno de ellos es que Canarias salió de la coordinación estatal y fue por su cuenta, lo que provocó que muchas personas de otras comunidades autónomas plantearan aquí su participación. Y bueno, la realidad es que el baremo de méritos no favorece a los integrantes de nuestras listas de empleo, como hizo Sanidad, donde se logró un acuerdo en el ámbito nacional para que se valorara la prestación de servicios en su residencia. En Educación, la convocatoria se estableció a través de un Real Decreto que aprobó el Ministerio y esa opción no se contempló. Eso es lo que ha incidido en que los funcionarios interinos de Canarias no tuvieran esa posibilidad de que el baremo le favoreciera por esa prestación de servicios en esta comunidad.

¿Qué pretende hacer al respecto la Consejería?

Que haya un consenso para que el baremo establezca especificidades. El consejero (Poli Suárez) ha dicho que el Ministerio desoyó las peticiones de Canarias y ahora se plantea insistir hasta la saciedad para que se tengan en cuenta estas peculiaridades de los interinos de Canarias. Estamos hablando de que estamos en un 40% de interinidad.

Hasta el 15 de mayo se pueden presentar alegaciones al concurso de méritos, ¿cuál está siendo el volumen?

El dato de esta mañana (10 de mayo) era de 11.000 méritos reclamados. Empezamos el día 2 y acabamos el día 15. Como las personas tienen que recabar subsanaciones cuando se le ha rechazado un documento por un defecto formal, esperamos que esa cifra se multiplique.

¿Hasta cuándo se alargaría el proceso?

Depende. Ahora mismo tenemos el concurso-oposición, que es en junio. Estamos finiquitando todo ese trabajo y, en paralelo, estamos trabajando en esas subsanaciones. Si hemos rechazado más de 100.000 documentos, podemos esperar que una gran parte de ellos sean reclamados. Con lo cual, es imposible prever cuánto tiempo tendremos que dedicarle. Cuando finalice ese periodo y veamos el número exacto de méritos que han sido impugnados, podremos hacer un cálculo aproximado.

Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias. / Andrés Cruz

¿Pero el plazo no finaliza el 31 de diciembre?

Los procedimientos deben estar culminados antes del 31 de diciembre de este año. La cuestión es que también hay una circular del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda del año anterior en el que se establece que superar este plazo no invalida los procedimientos. Si se justifica por qué no se han podido culminar en ese plazo, se entiende que no son inválidos. El problema es que empezamos en junio con la mayoría de las pruebas de las especialidades y al final de julio debe estar terminado el procedimiento para poder adjudicar las plazas y que empiecen el curso el 1 de septiembre. Si las personas que resultaron nombradas por el concurso de méritos no tienen la plaza adjudicada, no se podrían incorporar en septiembre porque no tendrían ese destino asignado.

¿Qué pasará con los docentes interinos de las islas en abuso de temporalidad que no puedan estabilizarse con ese concurso?

Estamos trabajando con datos provisionales, pero ya hemos hecho un estudio al respecto. Cuando Canarias establece estas convocatorias, las plazas van en dos procesos: concurso de méritos y de oposición. Y las que se incorporan a esos procesos se computan según un tramo, es decir, las personas que hubiesen prestado servicios entre 2016 y 2021 son las que van al concurso de méritos. Quienes tenían que haberse estabilizado porque cumplían este tramo de antigüedad seguirán trabajando. Tenemos plazas mucho más que suficientes para que no vean peligrar su continuidad en Canarias.

Ante esta situación, los sindicatos UGT y CC.OO proponen la celebración de un concurso de traslados anual en el que no se exija la permanencia con destino definitivo en la comunidad autónoma en la que se obtiene plaza, ¿cómo lo valora?

Es una medida que tendrá que acordar el Ministerio de Educación. Entiendo que el consejero trasladará esta petición para que se valore su viabilidad. En principio esto es normativa estatal, hay un reglamento que establece que para poder participar en un concurso de traslados tienes que haber permanecido al menos dos años desempeñando ese puesto de trabajo. Y el propio Real Decreto que regula los concursos de traslados también establece el mismo requisito. Es algo que tendrá que trasladarse al Ministerio.

UGT y CC.OO también solicitaron coordinación con otras comunidades para conceder comisiones de servicio desde el primer día de nombramiento. ¿Se trabaja en ese sentido?

Ya hemos tenido algún contacto inicial con directores generales de personal de otras comunidades autónomas, porque se planteó en el caso del personal de los conservatorios que se han ido a la península. Como el parlamento eliminó la oferta de empleo y la convocatoria para que se volvieran a aprobar, estas personas decidieron participar en el concurso de ámbito estatal por si en Canarias no se aprobaba este procedimiento. Han pedido volver en comisión de servicio y eso se ha estado tratando con otros directores generales. No hemos tenido ocasión de tratar cada caso en particular, pero esa posibilidad está, aunque es cierto que hay que plantearla una vez que estas personas se incorporen. Una vez que tomen posesión, si piden volver a sus territorios, habría que plantearlo en ese momento.

Canarias sí ha publicado sus plazas, pero hay otras comunidades que no dan a conocer cuántas ofertan, ¿esto perjudica a las Islas?

En su día lo denunciaron los sindicatos y el anterior presidente del Gobierno de Canarias se comprometió a exigir al Ministerio que obligara las comunidades a publicarlas. Pero es una cuestión que les compete exclusivamente a esas comunidades autónomas. No lo han hecho, pues ahora mismo no se puede hacer nada. Ya están las ofertas aprobadas, ejecutadas o en ejecución.

Además, los sindicatos también proponen acelerar procesos de jubilación parcial y anticipada, junto a la reducción de la carga laboral para mayores de 55 años para liberar más plazas, ¿lo aplicarán?

No estamos en ese momento. Cuando las personas que tomen posesión de las nuevas plazas del concurso de méritos se incorporen, se puede poner sobre la mesa y valorar cómo financiar esos planteamientos.

El consejero anunció más de 2.700 plazas para estabilizar docentes, ¿cuándo se podría llevar a cabo?

Esas plazas provienen de las ofertas de empleo de 2022 que correspondía a la tasa de reposición, que es la que se produce cada año por jubilaciones, excedencias voluntarias, fallecimientos y situaciones que se quedan vacantes. Quitando 581 que eran del cuerpo de maestros y ya se incorporaron en la convocatoria de 2022, el resto de plazas -las de 2023 y las que tenemos prevista y calculadas de 2024- ascienden a 2.727. Todas esas plazas que ya están en oferta se podrán ejecutar el año que viene y el siguiente.

Mónica Ramírez, directora general de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias. / Andrés Cruz

¿Sería también un procedimiento extraordinario?

Esa es la idea que quiere plantear el consejero al Ministerio. En los procedimientos ordinarios de reposición anual, la fase de oposición tiene dos pruebas, cada una con dos partes: la primera, que es la de conocimientos científicos que consiste en el desarrollo de un tema y el desarrollo de un supuesto práctico; y la segunda parte, que tiene la defensa y preparación de una programación didáctica y la defensa de una unidad didáctica. Además, son eliminatorias. En el procedimiento extraordinario, se elimina el supuesto práctico de esa primera prueba y la programación didáctica de la segunda. Con lo cual, queda reducido a la mitad. Además, no son eliminatorias. Se examinan de la primera prueba y de la segunda y de ambas se saca una nota media. La experiencia computaría con 0,7 puntos por año de servicio, cuando en los procedimientos ordinarios se puntúa a 0,5.

En el caso de que el Ministerio aceptara…

El consejero, antes de convocar las 2.727 plazas, va a plantear al Ministerio que se garantice que habrá un baremo que no tenga un resultado como el que hemos tenido ahora mismo. Sería una prórroga de la utilización de esta norma para lograr que la estabilización alcance el resultado que esperamos: que las plazas las consigan los interinos de Canarias. Siguiendo el orden lógico de cada año de las convocatorias, sería Secundaria en 2025 y Maestros en 2026, pero eso es adelantarnos mucho a lo que pueda pasar. Lo importante es que tenemos 2.727 plazas en oferta que podrán ser ejecutadas según los acuerdos que obtenga el consejero en esas reuniones con el Ministerio.

¿Se marcan como objetivo para esta legislatura bajar del 8% de interinidad entre los docentes en Canarias?

Es muy complicado. Ahora mismo tenemos una tasa de interinidad superior al 40%. La idea es que con los procedimientos de estabilización que ya se están ejecutando alcanzáremos un 26%. Pero la realidad es que cada año se nos jubilan unas 1.000 personas, entonces siempre vamos a tener una interinidad por encima de ese 8%. Si hay personas que obtienen plaza en Canarias y en los próximos concursos obtienen destino en sus territorios, nos vuelven a dejar vacantes que cubriríamos en principio con interinos. Es decir, volveríamos a tener un incremento en el nivel de interinidad. Pero a reducirlas sí nos comprometemos, desde luego.

¿Y las plazas para los conservatorios de música?

Se han vuelto a convocar las plazas, tanto del proceso de estabilización por méritos como del concurso oposición. Según la disposición adicional cuadragésima de la Ley de Presupuestos del año 2022, se acordó su eliminación y volver a convocarlas de nuevo. Y eso nos ha llevado hasta este año por un proceso largo y complejo. El 30 de abril se terminaron de presentar los méritos de quienes participan en este concurso; en paralelo al concurso-oposición y a las reclamaciones del concurso de méritos, iremos valorando los méritos de los conservatorios, pero obviamente no saldrán a la misma vez que el resto de especialidades. No será a corto plazo. Y en cuanto al concurso-oposición, ya no llegamos a tiempo para que se celebren las pruebas este año. Las anteriores las estamos planificando desde noviembre de 2022; no hay tiempo material para preparar esos tribunales o constituirlos, hacer los sorteos, el reparto de aspirantes… son muchos pasos antes de celebrar las pruebas. Con lo cual, se quedan pendientes.