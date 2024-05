Debate escolar: El camino de Ana a la Presidencia

«Desde pequeñita siempre decía que quería ser la primera mujer presidenta de España, pues veía que todos eran hombres». Así expresa Ana del Castillo, alumna del Colegio Arenas Atlántico en Gran Canaria, su interés por el debate político y el intercambio de ideas, una pasión que la ha convertido este año en la única representante canaria y una de los cinco estudiantes seleccionados en España, para participar en la final internacional del Modelo del Parlamento Europeo (MEP). Este programa educativo, impulsado por la Fundación San Patricio, tiene como objetivo fomentar entre los jóvenes la conciencia de ciudadanía europea y la cultura de debate constructivo, a través de la recreación de sesiones parlamentarias entre estudiantes de 1º de Bachillerato.

En esta edición, el MEP se ha distribuido en cuatro comisiones sobre temas de gran actualidad como son: la escasez del agua y el papel que tiene la Unión Europea ante este problema; la ética de la inteligencia artificial; la salud mental de los jóvenes; y el turismo sostenible. La alumna del Colegio Arenas Atlántico superó la fase regional con el debate sobre el agua; mientras que en la nacional, que se celebró en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo en Madrid, le tocó formar parte de la delegación que, durante dos días de duro trabajo y debates intensos, presentó propuestas y cláusulas para legislar la ética de la inteligencia artificial.

Cinco pasaportes

Ambas fases las superó de forma sobresaliente, junto con la prueba de inglés, obteniendo uno de los cinco pasaportes -junto a dos estudiantes de Barcelona, uno de Andalucía y otro de Valencia-, por parte de España para participar en la final internacional del MEP, que tendrá lugar en la capital griega, Atenas, el próximo mes de octubre. «Yo intenté no centrarme mucho en los resultados sino más bien en trabajar y dar todo de mí, tanto en las fases provinciales como nacional, y una vez terminada, pues no me paré mucho a pensar en los resultados, porque ya no estaba en mi mano, simplemente esperé y me alegré mucho cuando me llegó la noticia de que estaba seleccionada».

Para la joven canaria lo mejor de este programa ha sido poder compartir la experiencia con otros jóvenes de su edad que tienen sus mismas pasiones, que se interesan y se preocupan por la política. «Me he encontrado con jóvenes que tienen ganas de cambiar las cosas, de trabajar, de intercambiar ideas, sobre todo de debatir y estar dispuestos también a escuchar, porque esto no es sólo decir lo que uno opina, sino tener esa capacidad de escuchar otras opiniones y de poder llegar a un consenso. Eso ha sido lo que más valoro».

Esfuerzo

En el otro lado de la balanza está la cantidad de trabajo que supuso la preparación de ambas competiciones y la presión a la que se ven sometidos. «Si no intentas tomártelo con calma, puede llegar a ser un poco estresante, porque hay mucho trabajo por hacer. Es una experiencia que se disfruta pero, si es verdad que puede ser dura», subrayó.

Un esfuerzo que la llevará en octubre a Atenas, «la cuna de la democracia», donde se reunirá con estudiantes de los diferentes países de la Unión Europea con los que debatirá en inglés. «Me hace mucha ilusión conocer la perspectiva de personas que viven en otros países. Es una oportunidad única que nos ofrezcan la posibilidad de poder intercambiar opiniones de gente que viene de diferentes contextos, de encontrarnos con jóvenes de todos los países y visitar el Parlamento de Atenas».

Elocuencia y oratoria

El secreto para llegar hasta la final, asegura Ana, es su interés por el debate y la preparación que ha logrado gracias a la formación recibida durante estos años en el Colegio Arenas Atlántico, a través de diferentes programas, como el de elocuencia en 2º de ESO, y de oratoria en 3º y 4º. «Yo he participado en los grupos de debate del Colegio y con ellos, he podido viajar a la Península a participar en un torneo, y hace poco fui al concurso de debate del Cabildo y quedamos finalistas. Al final, todo este trabajo me ha ayudado a aprender a expresar mis opiniones y mis ideas, ponerlas en palabras y también un poco a mejorar mi oratoria y mi seguridad a la hora de hablar. También estamos acostumbrados en el centro a llevar a cabo investigaciones y a citar fuentes fiables».

Propuestas propias

Para el programa MEP, su modelo de acción ha consistido en, una vez recibía el tema que le tocaba debatir, hacer una búsqueda de información, intentando abarcar diferentes perspectivas e ideologías políticas. «El objetivo es no centrarme solo en un lado, sino poder ver opiniones diversas». Una vez, hecha la parte de investigación, hace el análisis crítico y elige las opciones y propuestas que entiende que son las mejores. «A partir de ahí, lo que se nos propone desde el programa Modelo del Parlamento Europeo es hacer propuestas propias, es decir, no coger lo que dicen los políticos o lo que siempre se opina y repetirlo. Ellos nos animan a dar propuestas originales, propias y diferentes, porque así es como se forma parte realmente de la política, no es simplemente compartir información que hemos buscado en internet, sino ser capaces de ofrecer soluciones y alternativas nuevas».

Herramientas

Una experiencia que le ha proporcionado, sobre todo, destreza comunicativa, habilidades para la investigación, el uso de fuentes fiables, y el desarrollo del espíritu crítico. Herramientas que le servirán para defender a Canarias en la final internacional del MEP. «Las islas tenemos mucho que aportar en todos los temas que se tratan, como es el caso del turismo sostenible, donde nuestro punto de vista es muy importante. Estoy muy orgullosa de poder llevar y difundir la perspectiva y realidad de Canarias», concluyó Ana del Castillo. Cuando termine el próximo año bachillerato, los siguientes pasos de la joven canaria se encaminan hacia el estudio de un doble grado, bien de Relaciones Internacionales con ADE o de Ciencias Políticas con Derecho.