Aumentan los casos de acné por abuso de cosméticos entre las adolescentes

Los casos de acné por abuso de cosméticos se han incrementado en el Archipiélago en el transcurso de los últimos meses. Así lo pone de manifiesto el doctor Leopoldo Borrego, presidente de la Sección Canaria de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). «Estamos apreciando un aumento de menores con acné de tipo cosmético, pero sospechamos que hay otros muchos casos que no llegan a las consultas. Por tanto, en realidad estamos viendo la punta del iceberg», afirma el especialista, que ejerce sus funciones en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Tal y como detalla el facultativo, la mayoría de las afectadas son niñas con edades que abarcan entre los 14 y los 16 años, si bien ya se han registrado cuadros en pacientes de nueve años.

Y es que las redes sociales han cambiado de forma radical los hábitos relacionados con el cuidado de la piel y las rutinas de belleza. De hecho, algunas plataformas como Instagram o TikTok se han convertido en los escenarios perfectos para crear tendencias entre las más jóvenes a través de la recomendación de una nutrida cantidad de productos que pueden llegar a ser perjudiciales. De ahí que haya surgido un nuevo concepto: la cosmeticorexia. «Este fenómeno se caracteriza por un uso desproporcionado de productos cosméticos inducido por las redes sociales. Las lesiones más frecuentes que presentan estas pacientes son el acné cosmético, dermatitis irritativa y, en casos muy raros, dermatitis alérgica», explica el dermatólogo.

Según el experto, el acné cosmético es una condición cutánea que se produce tras aplicar productos que taponan el orificio folicular. Esto da lugar a la formación de una especie de microquistes, que es lo que causa el acné. «Normalmente, los detonantes son compuestos grasos. En la mayoría de las ocasiones, los responsables son maquillajes compactos», apunta el presidente de la AEDV. Por tanto, si la piel ya sufre acné y se emplean estos recursos las lesiones empeorarán.

Hay que recordar que en el mercado existen maquillajes libres de aceites –oil free– o no comedogénicos que no obstruyen los poros. Sin embargo, no suelen ser estos artículos los que se recomiendan en las redes. «Todo depende de los intereses de la figura influencer, pues recibe dinero de una casa comercial determinada», anota el doctor.

Recomendaciones

Ahora bien, ¿es recomendable recurrir a algún producto de cuidado facial a estas edades? A juicio del doctor, en pieles sanas, basta con aplicar un fotoprotector y con limpiar el rostro con agua y jabón. «Si a edades precoces creamos la necesidad de utilizar una crema hidratante que puede crear un taponamiento folicular y, por tanto, la formación de acné, estaríamos entrando en una vorágine de la que es muy difícil salir si no se reciben los consejos adecuados», advierte.

Uno de los productos que está muy de moda en las denominadas rutinas de skincare –cuidado de la piel– es el retinol, un derivado de la vitamina A destinado a tratar las manchas cutáneas y reducir los signos del envejecimiento. Sin embargo, su utilización puede pasar factura. «Aunque todo depende de la concentración, el mayor problema del retinol es que puede causar irritación. Además, teniendo en cuenta el uso para el que está indicado, no tiene ningún sentido que sea utilizado por personas de tan corta edad», apostilla el especialista del hospital de referencia del área sur de la Isla.

Para evitar caer en la cosmeticorexia, el profesional apuesta por reforzar la educación sanitaria. En este sentido, aboga por potenciar las campañas informativas para crear conciencia social. «Lo más importante es recurrir siempre a fuentes fiables y no creer el relato de las personas que reciben dinero de una marca por promocionar un producto determinado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las veces es publicidad engañosa, por lo que no podemos permitir que se juegue con la salud y mucho menos que afecte a los niños», concluye el dermatólogo.

Suscríbete para seguir leyendo