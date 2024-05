La ULPGC aborda la evolución histórica de los diccionarios: de la arcilla al móvil

El diccionario tradicional, físico y rico en información, está a punto de extinguirse, y el tiro de gracia se lo ha dado la inmediatez de la era digital y la inteligencia artificial. En este contexto, el profesor de Lengua Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Iván Ramírez Sánchez, ha hecho un repaso por la historia de esta herramienta lexicográfica, desde su origen, 4.000 años antes de Cristo, hasta la actualidad, a través del artículo denominado De la arcilla al móvil: antiguos y nuevos diccionarios, publicado en la plataforma de divulgación científica The Conversation.

«El origen del diccionario son tablillas de equivalencias hechas en arcilla. Se puede pensar como un referente contemporáneo a un diccionario bilingüe, donde muchas veces no hay definiciones sino equivalencias. Y es lo que hacemos sistemáticamente cuando buscamos traducir una palabra en Google, por ejemplo, del inglés, francés o alemán. Si quiero saber su significado, lo pongo en internet y me dan la equivalencia. Ese es el origen del diccionario en las civilizaciones milenarias».

Un origen que el investigador sitúa en la antigua Sumeria, al sur de Mesopotamia, en lo que hoy sería la zona entre Irak y Siria. Surge a raíz de los esfuerzos de los sumerios por traducir términos de la civilización anterior, la Arcadia, a su lengua materna. Nacieron así los primeros glosarios, que contienen y explican palabras pero, a diferencia de un diccionario, de una forma mucho más limitada.

La imprenta

Prosigue el profesor de la ULPGC que, con el auge y la caída de otros imperios, los glosarios y las glosas fueron repitiéndose como forma sencilla de comenzar a aprender lenguas distintas a la propia en el plano léxico. También evolucionaron los materiales: de la arcilla se pasó al papiro manuscrito y, en el siglo XV, a la imprenta. Ésta supuso un cambio drástico en la producción de diccionarios, al coincidir en el tiempo con el auge del comercio y el transporte marítimo, que propició la evolución del glosario a los breves diccionarios bilingües y multilingües. «Los marineros necesitaban tener una lista concisa y manejable de cómo un término se expresaba en otras lenguas, de ahí la enorme y evidente utilidad de tener un diccionario manual con estas equivalencias».

Monolingües

Los primeros diccionarios monolingües, en griego y en latín, nacieron en China en el siglo XVI. En España, el primer diccionario con lengua única data del siglo XVII y su autor fue el canónigo Sebastián de Covarrubias, que en 1611 publicó el Tesoro de la lengua castellana o española.

Ramírez, no obstante, cita obras anteriores como el Diccionario latino-español (1492) y el Vocabulario español-latino (1495) de Antonio de Nebrija, «diccionarios bilingües que sientan las bases para que el español se separe por completo del latín y se establezca como lengua de cultura». Tras el de Covarrubias, los diccionarios monolingües en español no se desarrollaron hasta el siglo XVIII, con el nacimiento de la Real Academia Española en 1713. «Desde la publicación, entre 1726 y 1739, del Diccionario de autoridades, la Academia ha elaborado, en su versión manual, 23 ediciones del diccionario, la última, en línea».

Computación

La informática supuso una nueva revolución, pero con su cara y su cruz. Si bien la computación facilita el trabajo del lexicógrafo, «es posible construir grandes bases de datos, acceder a las obras desde cualquier parte, con y sin conexión a internet, y hasta se pueden convertir en aplicaciones para móvil y tableta». Sin embargo, el autor señala que los motores de búsqueda como Google, los asistentes de voz, como Siri o Alexa, y la inteligencia artificial, con ChatGPT a la cabeza, son duros adversarios porque ninguna de estas herramientas están específicamente construida para satisfacer las necesidades del usuario con respecto al léxico. Ofrecen resultados rápidos «pero a menudo les faltar rigor para captar los matices de un significado en sus diferentes acepciones», y la información es mucho más limitada frente al diccionario tradicional.

Adaptación especializada

«El diccionario tradicional, el que maneja toda la información, está en riesgo y próximo a morir. Los que nos dedicamos a hacer diccionarios tenemos que adaptarnos a lo que nos demanda la sociedad, y no es el libro físico, incluso nos está demandando una página web». Como ejemplo, Ramírez citó el diccionario de la RAE, que ha pasado a consultarse de forma mayoritaria a través de internet. «Ahora introduces una palabra en un buscador y sale una o dos definiciones, y no siempre exactas, porque cuando aparece uno sólo de los sentidos de una determinada palabra, pensamos que no hay nada más, pero el estudio lingüístico demuestra que esa palabra tiene muchos sentidos y muchos contextos y todo eso se pierde».

El autor concluye que la misión del lexicógrafo en la actualidad es dar al usuario, de acuerdo con la era de la inmediatez, exactamente lo que necesita, lo más rápido posible. «Pero esa función tenemos que ejercerla los lingüistas, los lexicógrafos y no un motor de búsqueda de Google que nos da la información a granel», concluye.