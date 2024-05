El Cabildo de La Palma se reúne con Clavijo para desbloquear la vuelta de Starmus

Mientras Starmus comienza una de sus ediciones más ambiciosas en la ciudad de Bratislava (Eslovaquia), Canarias trata in extremis de retener una inversión millonaria para que el evento de ciencia más grande del mundo regrese al Archipiélago el año que viene. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el Consejero de Cultura, Pablo Díaz Cobiella, se reunieron ayer por la mañana por videollamada con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo para tratar de desbloquear los trámites burocráticos que impiden que los promotores de Starmus reciban el dinero necesario para empezar a preparar la octava edición en La Palma, prevista para abril de 2025.

En dicha reunión los representantes del Cabildo le han transmitido al presidente el interés que existe en la administración palmera para sacar adelante este evento en La Palma. Más aún teniendo en cuenta el impacto positivo que puede tener un evento de estas características en la reconstrucción de la Isla tras la erupción volcánica del Tajogaite. Además, lo haría en un contexto de conmemoración a los 50 años desde la creación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) –nació en 1975– y el 40 aniversario de los Observatorios de las Islas. El presidente canario, por su parte, ha escuchado sus peticiones con el propósito de elevarlas a las consejerías correspondientes: la de Ciencia y la de Hacienda.

La Consejería de Ciencia mantiene su promesa de que el evento saldrá adelante y será una realidad en La Palma el próximo año. La cartera liderada por Migdalia Machín afirma que sólo queda un trámite para resolver el contrato y transferir los fondos a la Fundación Starlight, que será, en última instancia, la encargada de ejecutar el presupuesto para poner en marcha el festival. «Va todo en orden y con tiempo», han insistido desde la Administración este mismo lunes.

El Gobierno de Canarias debe traspasar unos fondos que le fueron transferidos a finales del año 2021. Un total de 3 millones de euros de los Fondos de Resiliencia que se transmitieron directamente desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuando la ministra Reyes Maroto estaba a la cabeza del mismo. Y aunque en un principio tanto el Gobierno canario como el Cabildo palmero habían planteado hacer una pequeña aportación, finalmente se ha decidido que ninguna de las dos administraciones tengan que destinar ni un euro más al evento, que sufragará los dos millones más que necesita con colaboraciones privadas. «El festival cuesta unos cuatro o cinco millones de euros; pero el resto lo conseguimos a través de patrocinadores externos», explica el promotor del evento, el investigador del IAC, Garik Isrealian. Mientras, el Comisionado para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, ha pasado todo el fin de semana en Bratislava con el propósito de que se realice la próxima edición en La Palma.

El Comisionado se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que Canarias vuelva a albergar el festival de ciencia el próximo año asegurando que las «posibilidades» de que regrese «son altas». Sin embargo, ha insistido en la necesidad de que Canarias transfiera cuanto antes los tres millones de euros a la Fundación Starlight para asegurar su celebración. «Estamos intentando mantener en Bratislava la posición de La Palma para que no sea ocupada por otro competidor».

No en vano, el evento ya mira de reojo otras posibles opciones como sede, como Indonesia, Bilbao o Rumanía. Pero no es el único obstáculo pues de no poder ejecutar los tres millones de euros, se perderán. «Tras dos prórrogas el tiempo máximo de ejecución será el 30 de abril de 2025», insiste el comisionado. Para los promotores el tiempo corre en su contra, ya que, como insisten, no se puede organizar sin cierto margen de antelación.

Los promotores del Starmus quieren anunciar la sede de la octava edición de Starmus mañana desde las 18.30 horas, durante la ceremonia de entrega de las medallas Stephen Hawking a la comunicación científica. Los promotores no esconden sentir cierta desconfianza hacia las promesas del Gobierno de Canarias pues han pasado dos años y «siempre nos dicen lo mismo, que están en ello».

