Más de 60 estudiantes se incorporan al club de la excelencia de la ULPGC

«La peor discapacidad es la pereza. Si te lo propones, con esfuerzo puedes lograr lo que quieras, da igual lo que tengas». Esta es la clave del éxito de Carlos Avigdor Suárez Pérez, un joven con discapacidad auditiva, titulado en Geografía y Ordenación del Territorio, que ayer recibió el Especial Reconocimiento del Esfuerzo y Dedicación de la ULPGC, en el marco de la 14ª edición de los Premios de Orden Promocional que ha entregado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a más de 60 estudiantes con los mejores expedientes del curso 2021/2022. Una distinción que los convierte en miembros de pleno derecho del club de la excelencia de la institución académica.

«Este es un reconocimiento a la excelencia en cada una de las titulaciones. Queremos mimar y premiar a nuestra élite, porque representan, no solo lo mejor, sino también un ejemplo para el resto», afirmó el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, en el acto de entrega de los Premios de Orden Promocional celebrado ayer en el Paraninfo de la sede institucional, en el que estuvo acompañado por el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, David Sánchez; la presidenta del Consejo Social de la ULPGC, Ana Suárez; y el viceconsejero de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez.

Carlos Avigdor Suárez tras recibir el Especial Reconocimiento del Esfuerzo / José Carlos Guerra

«Lo mejor está por llegar»

Durante su intervención, Serra puso en valor el esfuerzo y la excelencia de los premiados y los animó a seguir avanzando en dicho camino. «Es importante el premio, pero lo mejor está por llegar. Si siguen así, van a lograr consolidar unas carreras en sus distintas titulaciones excelentes que van a contribuir, no solo a su mejora personal, sino a mejorar la sociedad que, en definitiva, es el fin de la educación».

Un objetivo en el que ya trabaja Carlos Avigdor Suárez, que tras graduarse en 2022 en Geografía y Ordenación del Territorio, hizo el Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ULPGC, y ahora cursa el Doctorado en Oceanografía y Cambio Global. Ha sido contratado como personal investigador en formación, a través de un contrato predoctoral del Gobierno de Canarias, para trabajar en el grupo de Geografía, Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica del IOCAG.

Barreras

Para el joven, la distinción recibida ayer por la ULPGC supone un reconocimiento al esfuerzo realizado durante la carrera, multiplicado por las barreras de la comunicación. «Yo soy una persona sorda, tengo un implante coclear y eso significa que siempre tengo una barrera en cuanto a la comunicación, frente a los profesores y a los compañeros. He tenido que dar más, ser autodidacta muchas veces porque en alguna asignaturas los profesores no se han sabido adaptar a mi condición, y he tenido que buscarme la vida de alguna manera, estudiar los apuntes en el campus virtual por mí mismo». Una situación que se gravó con la pandemia del covid, que le afectó en los dos últimos años del grado. «Con el tema de las mascarillas, no podía acceder a la lectura labial y tuve que recurrir a un aprendizaje autónomo». Sin embargo, sus problemas de audición no le han impedido avanzar en sus objetivos, que son dedicarse a la investigación y a la docencia.

Premios por titulación

Por titulación, la ULPGC concedió en esta edición, 41 premios de grado de los 45 previstos, dado que cuatro quedaron desiertos; y 24 de máster (dos desiertos). Asimismo, como en años anteriores, por rama de conocimiento se otorgaron cinco premios a los mejores expedientes, que recayeron en cuatro alumnas y un alumno: Sara Castro Gaspar (Artes y Humanidades); Anna Cunill I Sàez (Ciencias); Ana Rebolledo Ruíz (Ciencias de la Salud); Emilio Jesús Medina Lorenzo (Ciencias Sociales y Jurídicas); y María Rosa Rodríguez Luque (Ingeniería y Arquitectura).

Una de las premiadas, Anna Cunill, graduada en Ciencias del Mar, recibió el «inesperado» reconocimiento con «mucha ilusión». Tras concluir el grado, hizo el Máster en Oceanografía y actualmente tiene un contrato Investigo, de un año de duración en la ULPGC, con los fondos Next Generation, que le ha abierto las puertas a trabajar en el grupo de Ecofisiología de los Organismos Marinos (EOMAR) del Instituto Universitario Ecoaqua, en el campo de la toxicología, investigando como les afecta, por ejemplo, los aditivos del plástico y la contaminación marina a especies como larvas de erizo o copépodos -crustáceos de pequeño tamaño-.

Por Ingeniería y Arquitectura, fue distinguida María Rosa Rodríguez Luque, graduada en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación, que está a punto de finalizar el Máster habilitante en dicha titulación. «Es una alegría y se agradece mucho, que la Universidad reconozca todo el esfuerzo y el trabajo durante tantos años», indicó la joven que actualmente se debate entre cursar el doctorado para seguir por la rama de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial, u optar por el camino empresarial. «Mi carrera, y en general todas las ingenierías, tienen muchas salidas laborales, y aún tengo mucho tiempo para pensar el siguiente paso», concluyó.

Mejores notas de la EBAU En el acto de los Premios de Orden Promocional, celebrado ayer, la ULPGC también tuvo un reconocimiento para el alumnado con mejores calificaciones de admisión en títulos de Grado (EBAU) del curso 2022/2023. Estos premios recayeron en Xinyuan Wang Gao (estudiante de Bachillerato), Marilia Sarmiento Martín (estudiante de Ciclo Formativo), Carmen Laura Miranda Hernández (estudiante de acceso para mayores de 25 años) y Basilio Cabrera Pérez (estudiante de acceso para mayores de 45 años). Asimismo, este año como novedad, cada uno de los premiados por rama de conocimiento recibió un premio adicional de 300 euros, concedidos por la Asociación Alumni ULPGC, una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a egresados, antiguos estudiantes y amigos de la Universidad. | M. J. H.

