Arranca el Festival Starmus 2024 con un concierto en la capital eslovaca

Pasados pocos minutos de las nueve de la noche, cuando la luz del sol ya ha caído sobre la capital eslovaca, las notas musicales de la mesa de mezclas del dj francés Jean-Michael Jarre empiezan a retumbar por los alrededores del río Danubio. En el céntrico recinto Incheba, en Bratislava, miles de fanáticos de la música electrónica se diseminan por una amplia extensión de césped entusiastas por el concierto que da el pistoletazo de salida al evento de ciencia más importante del mundo: el festival Starmus.

No son los únicos. El concierto titulado Un puente hacia el futuro también ha dejado sitio para niños y mayores que se acercan con curiosidad a un ambiente musical del que quizás no son tan fanáticos, pero que supone una cita histórica para la ciudad.

Muchos de ellos se acercan a los alrededores del Danubio con el único propósito de disfrutar de un futurístico espectáculo de luces. Los fuegos artificiales, los drones de colores y las proyecciones de luces en los principales edificios de la ciudad llenan de color varios kilómetros a la redonda del Inchieba.

Lleno total

Durante horas, visitantes y residentes vienen y van sin descanso hacia y desde el recinto. No sin dificultades, pues poco después de las nueve de la noche se han tenido que cerrar varios de los accesos al Incheba para poder preparar el espectáculo con todas las garantías de seguridad. Quienes no desean peregrinar hasta la entrada del recinto pero rehusan perderse un espectáculo como este, escalan una pequeña colina para agolparse a los lados de la carretera. A las 21.30 de la noche ya no cabe ni un alfiler en los alrededores del recinto.

En el interior del Incheba, otros cientos de miles mueven las cabezas al ritmo de las notas tecno que emanan de la mesa de mezclas de Jarre. El músico acompaña cada cambio de tercio con colores rojos, azules o violetas. Las luces del escenario se proyectan sobre un público ferviente que no deja de vitorear al dj.

Público heterogéno

Poco antes de las diez de la noche, Jarre da paso a la otra estrella de la noche: el miembro de la famosa banda de rock británica Queen, Brian May. El guitarrista cambió de tercio mostrando su característica habilidad con las cuerdas que, pese a los años, sigue constituyendo uno de los mayores fuertes de este también astrofísico y activista de los derechos de los animales.

El evento tenía espacio para unas 30.000 personas, pero la afluencia fue mucho mayor, hasta el punto de que algunos cálculos apuntan a una asistencia de más de 100.000 personas. «Lo mejor del concierto es que ha traído a gente de todo tipo», recalcó Jean Michael Jarre.

Este concierto tendrá una réplica mañana, durante la celebración de la entrega de medallas Stephen Hawking de comunicación científica. Sin embargo, en esta ocasión será la banda de rock The Offsprings quien tome el escenario. May colaborará con la banda para crear unas piezas musicales únicas. «Cuando estamos juntos en Starmus hacemos cosas que no haríamos en ningún otro sitio», insistió May, que bromeó con su actuación durante este concierto de apertura: «lo que hicimos anoche fue muy peligroso».

