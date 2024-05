La modelo Kate Moss y el nieto de Bob Marley, fotografiados juntos

La famosa modelo Kate Moss, de 50 años, y Skip Marley, el nieto de Bob Marley, han sido fotografiados juntos mientras estaban cogidos de la mano. La artista hizo saltar las alarmas sobre su vida amorosa. Mientras disfrutaba de sus vacaciones en Turquía, Moss se dejó ver por el festival cultural Med Bodrum, donde Skip Marley iba a dar un concierto. Aunque no hay nada extraño en esto, todas las dudas se desataron tras los rumores de una posible relación con el nieto Bob Marley.

Se desconoce la relación que existe entre ambos. Sin embargo, algo que llamó la atención de los testigos fue la ausencia del que hasta ahora era considerado el novio de la modelo. El Conde Nikolai von Bismarck, de 37 años, no fue visto en Turquía.

Según informa el diario británico The Daily Mail, la famosa modelo fue al concierto y se mostró eufórica durante la celebración del mismo. Además, una de las personas que asistió al concierto del joven aseguró el diario que Kate Moss llegó a subirse al escenario, pese a que el cantante no la invitó a hacerlo: "La seguridad la escoltó fuera del escenario. No sé si hay algo pero seguro que ella es una fan. Todo fue muy dulce y sin confrontaciones".

Kate Moss y su supuesta pareja

La modelo fue vista por última vez con Nikolai von Bismarck en enero de 2024, durante la fiesta de su 50 cumpleaños que celebró en París. Ambos mantenían una relación amorosa desde hace casi una década.

En el año 2020, los rumores de boda giraban en torno al día a día de la pareja que, pese a que había una diferencia de 13 años de edad entre ellos, la relación que mostraban parecía sólida. Pese a esto, Kate Moss desmintió los rumores de boda y reveló a The Telegraph que el anillo que llevaba no era de boda, "era de una relación". Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados de manera directa en esta historia se han pronunciado al respecto.